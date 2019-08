I Češi přemýšlí, zda investovat do zlata. Sáhli jsme si na 14 kilo zlata. To motivuje

Otázka zněla: „Zlato ANO? Zlato NE?“

Poptali jsme se lidí, zda zlato ano, nebo ne. Slyšeli jsme odpovědi typu: „Nevím, co bych s tím (zlatem) dělala“; „Když mám v kapse pětistovku, tak tomu rozumím. Zlato nechápu“; „Jak mám vědět, že nekupuji falešný slitek?“; „Zlata se nenajím, stejně by mě o ně okradli. Výplatu ve zlatě? Radši v penězích…“; „Jedině zlatý šperk. Kromě toho, diamanty jsou věčné!“.

Nejpodstatnější je, kde zlato koupit a kde ho prodat. Zkusili jsme zajít v Praze do Safiny v Masné ulici (SAFINA, a. s.). Z důvodů dovolených bylo zavřeno. Kde se vzal tu se vzal, přikvačil pouliční spekulant. Hned spustil dotazy na zlato, že prý dobře platí – údajně 1000 Kč za gram. Tento komentář motivoval reportéra Sputniku k sepsání tohoto článku.

© Sputnik / Vladimír Franta Nahlédli jsme do výlohy České mincovny. Jukala na nás 3 kila investičních zlatých cihel

Když se projdeme po internetu a podíváme se na další obchodníky se zlatem, ceny za nákup i výkup se mohou lišit a také se liší. Vše závisí na poctivosti obchodníka. Zaměříme se na investiční slitky, k nimž se celkově přistupuje jako k serióznímu artiklu. Někteří obchodníci nabízejí 1 g zlata, tedy ke koupi, za 1 724 Kč. Funguje zde jedno pravidlo: čím větší slitek si jednorázově koupíte, tím méně vás jeden každý dílčí gram ve větším slitku obsažený stojí. Koupí-li si člověk kilovou cihličku (velká asi jako běžný Smartphone) právě teď, pak jeden dílčí gram takovéto cihly bude momentálně stát 1 147 Kč. Pokud si budete na tuto cihlu postupně spořit, i takové jsou programy postupného investování do zlata, pak nebudete muset sice vydávat jednorázově milión, ale čím delší dobu budete spořit, tím více se vám může jeden dílčí gram prodražit.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Stáhnout video Zkopírovat odkaz Získat kód © Sputnik . Vladimír Franta Reportér Sputniku si v ČNB potěžkal 12 kilo zlata

U postupného spoření na „kilovku“ zlata je proto lépe dát jen několik splátek v řádech asi statisíců. Ať už jednorázový nákup kila zlata, či postupné naspoření na takovýto slitek, vás sice vybavují objemem, který poměrně slušně kolísá na trhu (v okamžiku politických vyostření/uklidnění kilo zlata stoupá/klesá docela rychle v ceně i o desítky tisíc korun), nicméně nemáte záruku, že tak velký objem rychle zpětně prodáte (když se to zrovna vám bude hodit…). Obchodníci vědí, že je lepší vykoupit kilo, až se politika uklidní, což zmenšuje výnos z investice pro klienta (držitele slitku). Pokud kupujete spíše menší slitky, ty zas nemají takovouto volatilitu a jeden separé prodávaný investiční gram stojí pořád přibližně tytéž peníze, takže u jednoho gramu moc spekulovat nelze.

Praxe ukazuje, že výhodné jsou 10gramy a trojská unce (31 g). Zabrouzdali jsme znovu k obchodníkům s investičním zlatem, zajímalo nás zhodnocení 10 gramů a 31 g v horizontu uplynulých deseti let (2009–2019), resp. jaký byl výnos takovéto investice. Zde je výsledek: 2. 1. 2009 jste si mohli 10 gramů zlata (v jednom slitku) v ČR koupit za 6 723 Kč (jedna z tehdy možných cen v ČR). Dnes tentýž 10gramový slitek stejný obchodník vykupuje (svůj vlastní slitek této gramáže) za 10 022 Kč; obě ceny jsou udávány s DPH (na klientské lince nám řekli: „Jsme povinni udávat cenu s DPH. V daném případě je to irelevantní, na zlato se DPH zatím nevztahuje. Proto jak s DPH, tak bez DPH je cena stejná.“). Celkový výnos tak z deset let drženého 10gramového slitku investičního zlata může činit 3 299 Kč, což odpovídá výnosu 49,7 %. A to není vůbec špatné. Jak se zhodnotila trojská unce? V roce 2009 jste si ji tamtéž mohli koupit za 19 336 Kč. Tento slitek dnes od vás stejný prodejce vykoupí za 30 560 Kč. Výnos je proto 11 224 Kč, což v procentuálním vyjádření dává 58,05 %. Pokud si dnes budete chtít pořídit 10gramový slitek, zaplatíte 13 050 Kč. Okamžité prodání (poskytnutí k odkupu) čerstvě nabytého slitku proto výhodné není.

Pokud budete chtít koupit unci právě dnes, bude vás to stát 38 291. Z toho je vidět, že na nákup zlata není nikdy pozdě ani brzy. Pokud disponujete prostředky, kupujte zlato jednorázově. Pokud jste „obyčejný člověk“, jakých je nás většina, postupná investice je velice rozumná volba. Staré přísloví říká, že alespoň část majetku by měla být uchovávána ve zlatě. Nebudeme říkat jak velká, záleží na tom, kdo jak přijde zlatu na chuť. Reportér Sputniku si dnes v ČNB mohl potěžkat 12kilovou bankovní cihlu zlata. Uzvednout 12 kilo jen prsty se daří těžce. Už jen proto se přimlouváme za 10gramové slitky a za trojské unce. Jste-li majetní, fantazii se meze nekladou.

Poznámka č. 1: Dvouprocentní inflace snižuje výnos, ale zlato se drží nad inflací.

Poznámka č. 2: Se šperky se to má jako s uměleckými díly. Jejich cena je dána částečně tzv. licitační psychózou nebo erudovaností toho, kdo je od vás bude ochoten koupit. Jsou předmětem emocí. Jejich umělecká cena převažuje nad nominální. U investičních slitků „omáčka“ okolo odpadá. Bavíme se o nominální ceně. S tím se nejlépe kalkuluje. U investičních slitků je poměrně menší pravděpodobnost zfalšování. Padělat se ale dají i peníze. Určitě si neověřujete každou bankovku, kterou u sebe nosíte. Se zlatem je to podobné. I kdybyste po delším schraňování zlatý slitek rozlámali a prodali jej za zlomkovou cenu, pořád se i takováto investice vyplácí. I kdybyste jen dostali zpět tytéž peníze, které jste do investice „vrazili“, stále je to velký úspěch.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce