Umlč bábu. Kdo v Česku buduje SSSR 2.0?

Studená válka bezprostředně v Česku

Buď je to tím horkým létem nebo nejistotou, ale v Česku se rozmohl zvláštní nešvar. Hraničí až se studenou válkou generací. Generace, která se cítí být nadřazená a má patent na lepší stát, jde agresivně proti generaci, která má životní zkušenosti a ustálené hodnoty. O co jde? O to, že se mládež snaží svým rodičům filtrovat informace, aby odpovídaly právdoláskařské ideologii.

„Já rodičům nevhodné kanály z TV odstranil ze seznamu, v mejlu jsem zablokoval šiřiče lží a nenávistných emailů, a teď můžu klidně spát,“ chlubí se Lukáš Churý na Twitteru pod příspěvkem Michaely Šťastné. Trojnásobná matka a milovnice historie (celý její popis uvádět nebudeme, neboť by mohl vyznít jako urážka) si v něm zalamentovala, že se její otec stal „pod vlivem nenávistných a dezinformačních e-mailů (a TV pořadů)“ nepřítelem.

Na některé situaci v životě není člověk nikdy dost připraven. Třeba na to, že se Váš 75 letý otec pod vlivem nenávistných a dezinformačních e-mailů (a TV pořadů) změní ve Vašeho nepřítele a stane se zlým a protivným i na svá vnoučata... Ještě nikdy jsem na něj tak nekřičela ..😕 — Michaela Šťastná (@MikejlaHappy) July 28, 2019

Nejde o ojedinělý případ. Podobné komentáře se dají lehce najít na sociálních sítích. Dají se zaslechnout samozřejmě i v médiích hlavního proudu a na veřejných místech. Už jsme si zvykli, že média jsou rozdělována podle ideologického klíče na ta správná a na ta špatná. Ta údajně špatná jsou vytlačována na informační okraj a jsou dehonestována. Ale to je zřejmě málo. Teď se cílí na jejich diváky a čtenáře.

Sledovat TV Barrandov není společensky vhodné, číst alternativní weby není přípustné, posílat si e-maily zpochybňující informace médií hlavního proudu je skoro zločin. A toto všechno se dává do souvislosti s politickou situací v naší zemi. Za Zemana a Babiše mohou lidé oklamaní fake news. Za neúspěchy liberálních stran mohou pořady Jaromíra Soukupa. Proto je nutné zakázat jiné zdroje informací než ty správné, určené chvilkařemi nebo lepšolidmi.

Že vám to připomíná konání novodobých Maových úderníků informační revoluce? Ano, opravdu tomu tak je. Nejkřiklavější na tom je ta arogance. Lepšolidé se bijí do hrudi a hovoří o sobě jako zastáncích demokracie. Přitom svým nejbližším odpírají právo na jiný názor a možnost pochybovat o zprávách z médií hlavního proudu.

Přemluv bábu se změnilo na umlč bábu. Teď už nejde o přesvědčení prarodičů, aby volili pravici, jak o tom snil Jiří Mádl s Marthou Issovou ve skandálním klipu. Teď jde o to, aby prarodiče poslouchali jen to, co jim vnoučata dovolí. Jinak jim odpojí anténu a internet.

Najdi pět rozdílů mezi multikulturalisty a Maovou Čínou

O studené informační válce generací Sputnik hovořil s Lukášem Lhoťanem, nakladatelem a známým publicistou. Jeho pohled je širší a pesimističtější.

„Nepřekvapuje to. Všechny režimy směřující k potlačení svobod a práv občanů se snaží využít mládeže, která je snadno manipulovatelná, ovladatelná a je většinou plna vzdoru vůči starším. Proto i dnešní multikulturní neomarxistický režim v EU formovaný skrze neziskovky a aktivisty, jenž již obsadili pozice ve státní správě evropských zemí, se snaží využívat naše mladé lidi k vybudování jejich multikulturního a neomarxistického režimu. Vzpomeňme si na nadšené mladé lidi terorizující starší lidi (například učitele apod.) v komunistickém SSSR či Maově Číně za kulturní revoluce. Ti také terorizovali své rodiče a starší lidí a chlubili se tím a byli na to hrdí, kolik učitelů třeba ponížili. Jen neměli internet, dnešní mladí ‚rudí gardisté‘ internet mají a tak se chlubí tam. Však se podívejte na veřejné chlubení mladých lidí, jak a čím rodičům nevědomky cenzurují jejich korespondenci, jejich TV a tak dále. A jak vše, co mladí považují za špatné, hned nálepkují jako lži,“ uvádí Lhoťan.

„Vzpomínám si, jak jsem četl v knize Problém tří těles od Liou Cch’-sina, kde se popisuje lidový soud čínské mládeže nad vědcem Jiem Če-Thajiem, který si dovolil veřejně učit teorii relativity, kterou mladí zfanatizovaní komunisté označili za produkt akademického reakcionáře Einsteina. Dnes se mladí zfanatizovaní multikulturalisté a neomarxisté chovají v EU podobně, jen své oběti (ještě) nevraždí, ale pouze je společensky likvidují,“ říká expert.

Zánik EU?

Co stojí za takovým politruckým přístupem mladých Čechů? Podle pana Lhoťana výchova ve škole, kdy školský systém díky ČSSD, Zeleným a dalším ovládli multikulturní aktivisté a neomarxisté, kteří upravili ve svůj prospěch nejen školní osnovy, ale umožnili ve školách i působit neziskovým organizacím šířícím ideologii multikulturalismu a neomarxismu.

Situace se jeví jako informační válka generací. Opravdu je situace tak vyostřená? „Ano částečně, ale částečně je to i nová forma snahy o společenskou revoluci směrem k diktatuře nové formy socialismu - tvořeného neomarxismem a multikulturalismem. Jsou to snahy udělat z EU socialistickou SSSR 2.0, kdy se na tom díky teorii neomarxismu již nepodílí čistě jen socialisté, ale i evropští lidovci, liberálové a kapitalistické firmy typu Facebook a Google,“ říká publicista.

Nemohli jsme se nezeptat na to, jaké to může mít vyústění. Otevřený generační střet? „Vyústění může být velmi zkázonosné, může vést k destrukci společnosti, ekonomiky a úpadku Evropy. Ovšem každý úpadek a destrukce jsou zároveň počátkem něčeho nového, jak ukazuje pád Římské říše a dalších impérií, pouze již prostě to nové, co vznikne, nemusí být vystavěno na základě křesťansko-židovsko-antické civilizace, ale může to být něco úplně nového. Třeba Evropu ovládne díky těmto socialistům islámská civilizace a o naší dnešní evropské civilizaci se bude za 500 let učit v dějepisu jako o zaniklé civilizaci, jak zanikly civilizace Chetitů či Babyloňanů. A právě počátek neomarxistického ovládnutí Evropy skrze EU bude uváděn jako počátek zániku naší civilizace,“ říká Lhoťan.

