Neviditelný Su-57. V čem jsou výhody ruského bezpilotního letadla Lovec?

Historie ruského „létajícího křídla“

Dne 3. srpna 2019 se uskutečnil první let prvního ruského těžkého útočného bezpilotního letadla S-70 Lovec-B. Výrobu tohoto bezpilotního letadla zahájila firma Suchoj na objednávku Ministerstva obrany Ruska v roce 2011. V červnu roku 2018 byl zkonstruován první prototyp v Novosibirském leteckém výrobním sdružení. Na jaře roku 2019 si na satelitních snímcích odborníci všimli přístroje typu „létajícího křídla“ a identifikovali ho jako Lovce-B. Stalo se tak během návštěvy prezidenta Putina ve výzkumném středisku vzdušných sil v Achtubinsku. Ukázalo se, že program pozemního testování se blíží ke konci. A konečně, na začátku srpna roku 2019 bylo v krátké tiskové zprávě Ministerstva obrany Ruské federace oznámeno, že první let bezpilotního letadla byl úspěšně proveden a trval okolo dvaceti minut.

Co může dělat Lovec ve spojení s Su-57?

Detaily, které by umožnily hodnotit povahu a možnosti nejnovějšího ruského bezpilotního letadla, v podstatě chybí. Je to kvůli nejvyšší úrovni utajení, která doprovází všechny kriticky důležité ruské letecké programy. Je však známo, že zařízení je opravdu těžké. Jeho délka přesahuje 14 metrů a rozpětí křídel je okolo 19 metrů, čímž se může srovnat s takovými letadly jako Su-27 či Mig-29.

Předpokládá se, že nové letadlo se bude používat ve spojení s nenápadným multifunkčním letounem páté generace Su-57.

Má se za to, že Su-57 bude moci ovládat skupinu bezpilotních letadel, které mu vyčistí průchod do protivzdušné obrany nepřítele, čímž připraví cestu pro hlavní cíl mise. V budoucnosti s vývojem systémů umělé inteligence bude možné zorganizovat i interakci jednotek podobných bezpilotních letadel v leteckém boji.

Nakonec i náklady na jejich výrobu jsou nižší než cena plnohodnotných letadel páté generace. A co je nejdůležitější – jsou bez posádky a pilota. Nové letadlo je možné postavit za několik týdnů, ale příprava nového pilota moderního vysoce technologického letadla by trvala několik let.

Lovec je neviditelnější než Su-57

Nové útočné bezpilotní letadlo je vyrobeno s ohledem na snížení radarové viditelnosti. Tzv. stealth konfigurace nového letadla poskytuje lepší podmínky v rámci moderního leteckého boje a proražení nepřátelské protivzdušné obrany. Tam, kde by obyčejná letadla byla osvětlena radarem, může Lovec zůstat úplně bez povšimnutí. V tom smyslu je možná mnohem dokonalejší než Su-57. Jde o to, že Lovec nemá tradiční ocas jako klasická letadla. Ten se stává Achillovou patou jakéhokoliv letadla z hlediska utajení. Na druhé straně se má za to, že menší viditelnost jak v tepelném, tak radarovém dosahu by mohla zabezpečit skrytější konstrukce trysky motoru. Lovec zatím využívá proudový motor s klasickou kulatou tryskou.

Nové bezpilotní letadlo bude pravděpodobně vybaveno i systémem, který umožňuje doplňovat palivo za letu, stejně jako je tomu u amerických letadel stejného typu. Předpokládá se, že po osvojení těchto schopností bude Lovec schopen doplňovat palivo i letounu Su-57. Tím pádem se bude moci zvýšit akční rádius stroje dva nebo vícekrát. Poznamenáme, že nyní dosah letu Su-57 s přívěsnou palivovou nádrží činí 5500 km.

Rusko a bezpilotní klub. Proč tak pozdě?

S Lovcem se Rusko připojilo ke světovému klubu mocností, který vlastní technologii neviditelných bezpilotních letadel.

Až donedávna byly v tomto klubu pouze Spojené státy, Čína a Evropské společenství. Rusko se nacházelo v roli státu, „který je pozadu“, a to proto, že v 90. letech 20. století nebyly zcela správně určeny priority ve vývoji bezpilotní techniky.

Tehdy se pravděpodobně udělovala vyšší priorita klasickým letadlům 5. generace a veškerý vědecký a technický potenciál směřoval na letadla s posádkou. Čas plynul a Rusko musí až nyní dohánět nahromaděné zpoždění. Nyní v sestavě amerických vzdušných sil provozují poměrně úspěšně více než 1000 středních a těžkých bezpilotních letadel. Od roku 2011 létá bezpilotní letadlo X-47B s technologií „stealth“. Letadlo umí vzletět a přistát z letadlové lodi, a také doplňovat palivo ve vzduchu v automatickém režimu. Také Čína testuje a přijímá celou řadu bezpilotních letadel. Současně je jen mírně za Spojenými státy co do vybavení svého letectva podobnými bezpilotními letadly. V Rusku došlo k aktivizaci prací na výrobě vlastních přístrojů po konfliktu v Gruzii a Osetii v roce 2008. Tehdy se projevil obrovský nedostatek průzkumných bezpilotních letadel.

Jaké další bezpilotní letadla má Rusko?

Opatření, která Rusko přijalo, aby nebylo tak pozadu, jsou působivá. V posledních několika letech se testovalo UAV Orion pro dálkový průzkum, dále Altius a nyní i první bezpilotní letadlo s tzv. stealth technologií Lovec-B. Vybavením letectva takovým zařízením je dosaženo významného kvalitativního skoku od využití letectva ve válkách se zkušenostmi 20. století. To by se přesněji mělo nazývat válkou budoucnosti. Jedná se o provádění rozsáhlých informačních operací bez přímého kontaktu s protivníkem v režimu reálného času s využitím těch nejmodernějších zbraní.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce