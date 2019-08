Když ještě holky byly „krev a mlíko“ aneb 7 českých a zahraničních nestárnoucích krásek

Máme nyní zvláštní dobu. Auta se zdají být stejná, prefabrikované hvězdy šoubyznysu se stylizují do několika omílaných (vizuálních) klišé. Byly však časy nevšedních stálic, které díky své originalitě i jisté autentičnosti překonaly čas a zůstaly navždy mladé. Dnes vám nabízíme malé defilé krásy, občas vykoupené pohnutým osudem…

Laďka Kozderková (replika: „Je to velmi temperamentní muž, žádá po mně (krom techtlí) i mechtle.“)

Mezi českými herečkami a zpěvačkami byla jedna talentovaná Moravanka, která, kdyby se narodila v Hollywoodu, věděl by o ní záhy celý svět. Laďka Kozderková vynikala mimořádným hlasovým fondem a bylo na ni vůbec radost pohledět. Prosadila se jako muzikálová zpěvačka, zájem o ni měla televize i československý dabing. Pocházela z muzikantské rodiny, umělecká dráha byla pro ni jako dělaná. Reportér Sputniku měl možnost v minulosti hovořit s jedním z jejích korepetitorů, panem doktorem Vladimírem Trucem: „Starý Kozderka (otec Laďky, pozn.), mi říkal, dej mi tam na tu holku v Praze pozor. Slíbil jsem mu to. Nicméně Laďka se brzy vdala za trumpetistu Kubernáta…“ Slibně se rozvíjející kariéra herečky a zpěvačky byla ukončena v roce 1986 jejím předčasným úmrtím ve věku 37 let.

Mary Pickfordová („Dívka se zlatými loknami, miláček Ameriky“)

Byla to doba, kdy byl kinematograf mladičký. Hollywood představoval malé město podobající se tuctu jiných… V těch časech si konkurovaly tři vycházející hvězdy: Charlie Chapplin, Douglas Fairbanks a půvabná Mary Pickfordová. Poslední dvě stálice se nakonec v reálném životě vzaly. Fairbanks s Pickfordovou pak žili v luxusní vile Pickfair; Life Magazine ve své době o tomto domě tvrdil, že je to „neméně důležité sídlo než Bílý dům, avšak více zábavné“. Pickfordová se objevila na titulní straně Life Magazine například v roce 1943 společně se Shirley Temple Balckovou (bývalá velvyslankyně USA v Československu).

V domě Pickfair bylo 25 pokojů a bylo to honosné sídlo v rozšiřujícím se Beverly Hills. Pickfordová procházela kulminací své kinematografie. Pro našince je zajímavá tím, že s manželem Fairbanksem navštívili Československo (1926). Slavnému páru se věnoval i Tomáš Garrigue Masaryk. V té době také vznikl sovětský film Polibek Mary Pickfordové (1927). Filmaři využili toho, že manželé navštívili také SSSR a Pickfordová natočila jednu scénu pro sovětský kinematograf. Zatímco Fairbanks zemřel relativně mladý, Pickfordová se dožila seniorských let. Byla to první hvězda Hollywoodu. Nabízíme Vám ve videu vzácnou kamerovou zkoušku zachycenou na barevný film.

Raffaella Carra

Je to italská zpěvačka, dobře známá i v hispánském světě či v SSSR. Je docela škoda, že běžnému českému posluchači možná zůstává její jméno spíše neznámé. Měli bychom vědět, že je to legendární dáma epochy Disco. Raffaella Carra si zahrála i v legendárním filmu s hvězdným zpěvákem Frankem Sinatrou v hlavní úloze. Vzpomínáte si na film Von Ryanův Expres? Ona mladičká kráska nebyl nikdo jiný než stále žijící italská VIP – Raffaella Carra. Její obdivovatelé ji stále vidí jako sexy zpěvačku v přiléhavých úborech, s bohatou kšticí, jíž si do rytmu potřásá tím jedinečným raffaellovským způsobem. Nabízíme vám na ukázku píseň Lucas v podání této disco zpěvačky.

Mireille Darcová

Herečka Darcová je nám asi nejlépe povědomá z filmů, v nichž hrála společně s Pierrem Richardem. Jsou to ony snímky jako Velký blondýn s černou botou či Návrat velkého blondýna. Umělkyně to byla všestranná, věnovala se také literatuře, scénářům či fotografování. Od roku 2017 o ní můžeme bohužel hovořit už jen v minulém čase. Nabízíme vám ukázku z filmu o Velkém blondýnovi. Když se, pánové, podíváme, jakými smyslnými ženami se mohla pochlubit země galského kohouta, sladká Francie, je těžké nepodléhat nostalgii. Kam se hrabou dnešní umělá silikonová těla bez kousku ducha, jak se říká. Mireille Darcová byla jednou z velmi osobitých krásek, její hlas vycházel také na deskách, jelikož se umělkyně věnovala v neposlední řadě zpěvu. Jistou dobu byla partnerkou neméně známého francouzského herce Alana Delona. Hnědooká Darcová si za „firemní“ barvu vlasů vybrala blond. V námi vybrané ukázce tvoří společně s Pierrem Richardem filmový pár k pohledání.

Eva Kostolányiová

Generace dnešních sedmdesátníků si jistě pamatuje československou zpěvačku Evu Kostolányiovou. Byla to zpěvačka, kterou potkal stejně smutný osud jako naši českou Laďku Kozderkovou. Zemřela ve třiatřiceti letech na zhoubnou chorobu. S orchestrem Braňa Hronce podnikala v době ČSSR zahraniční turné. Mohli ji tak slyšet třeba ve Spolkové republice Německo (tehdy se u nás psalo NSR), v zemi vylézajícího aligátora – na Kubě, v SSSR, ve Švýcarsku, Bulharsku či v Polsku. Doboví kritici oceňovali její schopnost vystihnout příběh písní, kterou uměla potřebným způsobem podtrhnout a dotvořit. Kostolányiová vystupovala v dobových televizních klipech, tehdy známých jako „televizní písničky“, z nichž se žánr TV klipu teprve rodil. Podle TV dokumentů si přála zazpívat i s Karlem Gottem, který Kostolányiovou „nevyslyšel“. Nabízíme vám ohlédnutí za touto charizmatickou zpěvačkou. Podívejte se na píseň Smolař, v níž účinkuje s hercem Michalem Dočolomanským. Písnička je převzatá, její zahraniční název zní The Banner Man od skupiny Blue Mink.

Ljubov Poliščuková

Mezi někdejší sovětské vyhlášené filmové krasavice bychom mohli zařadit i herečku Ljubov Poliščukovou. Českému čtenáři by měl být znám román dvojice spisovatelů Ilfa a Petrova, který byl u nás přeložen jako 12 židlí. Tematicky souvisí další román pod názvem Zlaté tele. Tento román byl v Československu koncem šedesátých let dokonce zfilmován pod názvem Přehlídce velím já. Ruská filmová adaptace románu 12 židlí je známá hvězdným obsazením. V naší ukázce si s velmi sympatickou Poliščukovou trochu „nedbale“ zatančil a zazpíval v Rusku dodnes oblíbený Andrej Mironov.

Irena Kačírková

Herečku Irenu Kačírkovou asi netřeba představovat. Byla to kultivovaná dáma a herečka, chodící noblesa. Možná česká Audrey Hepburnová? Připomínáme ji v televizní písni, kde si zazpívala s Josefem Bekem. O tomto TV klipu se říká, že to byl vůbec první televizní klip v ČSSR. Krásná čeština herečky Kačírkové dnes zní jakoby z jiného světa. Nádherný přednes, příjemné vzezření. Dokonce i za časů Československa jsme měli čím konkurovat. Irenou Kačírkovou naše malé defilé domácí i světové krásy uzavíráme. Pokud se nedostalo na jiné krásky, kterým fandíte, třeba zase někdy příště.

Poznámka: Mezi záhadně krásné patří v naší historii žena, zpodobněná na obraze na hradě Křivoklát. V knihovně tam mají obraz vyvedený suchým pastelem. Je na něm Wilhelmine von Fürstenberková. Kdysi během exkurze jsme se dověděli, že tato krásná paní se zabila v autě. Tedy podobný osud, jaký stihl monackou kněžnu Grace Kellyovou. Kdyby se odstranilo sklo z obrazu, ten by se vysypal. Až budete na Křivoklátě, zadívejte se na obraz Wilhelminy.

