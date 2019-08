„Na Západě není nic úžasného," říká česká řidička kamionu, která musela čelit migrantům

Půvabná dívka ve světě drsných kamioňáků. Řeč je o Anně Vaculíkové. Před lety z hecu usedla do kabiny nákladního vozu a vydala se na cesty po českých a evropských silnicích. Je také aktivní v politice. Letos kandidovala za KSČM do Evropského parlamentu.

Sputnik s profesionální řidičkou hovořil o všedních radostech a problémech její profese. Došlo i na migranty, kteří berou útokem nákladní vozy, aby se dostali do bohatých evropských zemí.

Jak jste se dostala k řízení kamionu. Byl to Váš sen nebo příležitost, která se naskytla?

Neřekla bych ani sen a ani příležitost, která se naskytla. Můj přítel jezdil „mezinárodku“ a já jsem byla doma neustále sama. Jednou jsem mu jen tak řekla, že si udělám řidičák na kamion a budeme jezdit spolu. Odpověď byla: ‚Tak jo.‘ Nyní to je 5 let, co spolu jezdíme.

Anna Vaculíková

Co Vás na této profesi nejvíce baví?

Když jsem jezdila mezinárodní cesty, tak mě nejvíce bavilo poznávání daných zemí. Viděla jsem je trochu jinak, než když někam jedete na dovolenou a vidíte jen to načančané kvůli turistům. Nyní jezdím jen po Česku a práce mě baví celkově. Nemůžu říct, že by mě bavilo jen něco na mé práci.

Ale co bych také ráda zmínila, je to, že mě občas hodně baví naše dálnice D1 a chování některých řidičů. To občas nevím, jestli se mám smát, anebo plakat a rozčílit se.

Co říkáte na pravidlo, že se řidiči kamionů musí každé čtyři týdny vracet ze zahraničí do země svého původu? Omezuje to práci? Nebo to naopak dává možnost řidičům, aby si zaslouženě odpočinuli?

Já si myslím, že v dnešní době už nežijeme v divokých devadesátkách a lidi by měli mít právo na normální důstojný život, ne jen se honit za penězi. Když se budete bavit s řidiči profesionály, tak už se moc řidičů nenajde, co by chtěli žít v kamionu nonstop celý život. Většina řidičů z povolání preferuje práci takovou, aby byli každý den doma. Dříve to byla otázka peněz, když byly na Západě vyplácené tučné diety. Dnes už to vyjde podobně, jestli jezdíte na Západ, na Východ anebo takzvaně kolem komína.

Nejen tuzemské firmy zaměstnávají cizince z Východu. I přesto, že jejich kvality nedosahují kvalit českého řidiče, tak spousta firem českým řidičům vyhrožuje, že budou právě těmito lidmi nahrazeni. To znamená, že český řidič je vydírán a nucen do věcí, které by za normálních okolností nepřipustil. Je velice smutné, že instituce, které máme v ČR, s tím nic nechtějí dělat anebo zavírají oči.

Nejčastějším příkladem, co vidíme na silnicích, je neustálé porušování snad všech předpisů na silnicích a velice laxní přístup Policie ČR. Dokonce i mně se stal případ, že mě zastavila policie a řešila se mnou banální přestupek. Na můj dotaz, proč neřeší také řidiče z Východu, kteří zde páchají mnohdy hrubé dopravní přestupky, mi policista odpověděl, že on je na silnici, aby vychovával české řidiče a ne, aby chytal cizince. Abychom se my čeští řidiči chovali v zahraničí slušně.

Jak často sama cestujete s nákladem po zemích Evropské unie?

Jezdila jsem i mimo EU a dalo by se říci, že čtyři a půl roku jsem jezdila pouze mezinárodní dopravu. Doma je doma, na tom slavném Západě není nic tak úžasného. Nyní jezdím pouze po České republice a jsem spokojená.

Nedávno poslal francouzský soud do vězení druhého českého řidiče kamionu. Celníci v jeho voze našli dvacet Albánců. Řidič o nich ale pravděpodobně nevěděl, domníval se, že převáží nábytek. Slyšela jste o tomto případu? Co si o tom myslíte?

Jestliže odsoudili nevinného člověka, kór v tak super demokratické zemi jako je Francie, tak to svědčí pouze o tom, že ta jejich demokracie není až tak úžasná. Je smutné, že jestliže je ten člověk nevinen a i přesto byl odsouzen, tak je to obrovské selhání diplomacie ČR, celé české vlády a především Ministerstva zahraničí ČR. To znamená, že český občan, který vyjede za hranice ČR, aby se bál, že ho kdykoliv kdokoliv může zavřít na libovolnou dobu bezdůvodně, což je pro mě velmi prazvláštní.

A teď si představte případ mladé české ženy, která pašovala drogy, a drogy jsou látky, které ničí životy, rodiny. A o tuto ženu se celá česká vláda zajímá a dokonce chtějí, aby byla převezena do Česka. Vzhledem k tomu, že já osobně nejsem seznámena s protokolem vyšetřování, tak se tady můžeme pouze dohadovat například o počasí.

Jak často musí čeští řidiči kamionů čelit nelegálním migrantům?

Tak často, jak často jsou na problematickém území.

Zažila jste sama něco podobného?

Poměrně často jsme jezdili do Srbska nebo do Makedonie. Na srbsko-maďarské hranici jsme většinou stáli a čekali, než se na nás dostane řada na vyřízení dokumentů a projetí rentgenu, kde by byli odhaleni imigranti, pokud je nenašli policisté, kteří prováděli kontroly ještě před rentgenem. Při tom čekání, hlavně večer, začali migranti chodit kolem kamionů směrem na Maďarsko. Když měli možnost nepozorovaně vlézt do nějakého kamionu, tak tam vlezli.

Pokaždé, když kolem prošli, řidiči okamžitě vyšli ven z kamionů a prohledávali si každý svoji soupravu, aby se tam náhodou někdo nechtěl někam doslova a do písmene pověsit. Byli to hlavně mladí pánové, na zádech měli batohy a smotanou deku v podpaží. Nikdy jsem neviděla jedinou ženu anebo dítě.

Často se migranti ukrývali i na nápravách návěsu. Nikdo z řidičů nechtěl mít problémy a každý chtěl v poklidu projet a dostat se domů. V případě, že nějakému řidiči našli uprchlíka kdekoliv v kamionu, tak jsme zůstali na hranicích i přes 24 hodin, jelikož to tam okamžitě policisté uzavřeli.

