Bývalý ministr zahraničí Polska: Když americká armáda odejde, nebude se Německo cítit bezpečně

Budoucnost německo-amerických vztahů je ohrožena nejen proto, že Berlín už mnoho let nevynakládá na obranu 2 % HDP a neustále obchoduje s Ruskem, ale i kvůli možným politickým změnám v Německu, soudí bývalý polský ministr zahraničí Witold Waszczykowski v rozhovoru pro portál wPolityce.

„Trump Němcům vytýká, že využívají výnosných obchodních dohod s Ruskem, kupují od Kremlu plyn, a Rusové tyto peníze vynakládají na upevnění své bezpečnosti. Proto nemůže Trump oficiálně zaručit bezpečnost Evropě, která brání zajištění bezpečnosti tím, že upevňuje moc Ruska.“ Takto bývalý polský ministr zahraničí a evropský poslanec za stranu Právo a spravedlnost Witold Waszczykowski v rozhovoru pro portál wPolityce komentoval informaci o možném přesunu části amerických vojáků dislokovaných v Německu do Polska.

Politik nevylučuje, že to je pouhá rétorika, jejímž cílem je pobídnout Německo ke zvýšení obranných výdajů. Německo v průběhu mnoha let neplnilo své závazky. V roce 2014 bylo na summitu NATO přijato rozhodnutí o tom, že obranný rozpočet bude zvýšen na 2 % HDP země. Německo bylo toho názoru, že do obranných výdajů je třeba zapsat mj. i humanitární pomoc. Mysleli si, že pomocí těchto peněz si zajišťují bezpečnost, například tím, že zastaví kdesi v Africe další vlnu migrantů, podotýká evropský poslanec.

„Poslouchal jsem Donalda Trumpa na různých schůzkách v Bruselu, jak huboval Merkelovou a Francouze za to, že neplní své závazky v obranných výdajích. Avšak nehledě na to je hrozba přesunu části armády do Polska podle mého názoru jen málo pravděpodobná,“ vysvětlil Waszczykowski.

Zdůraznil, že situace v Německu je pro americká vojska velmi pohodlná. Mají postavené základny, dobře zařízenou logistiku a poloha Německa ve středu Evropy mu zajišťuje nárazníkové pásmo z Polska a baltských zemí. To zase zaručuje americkým vojákům pohodlí a bezpečnost. „Nemyslím si, že k podobným změnám dojde najednou,“ dodává.

Víc než to, tyto základny dávají Německu jistý obchodní obrat. Chápe, že může o toto privilegium přijít. Ztratí pak nejen pocit bezpečnosti, ale i ekonomické výhody. Kdyby byla zmíněná hrozba uskutečněna, ovlivnilo by to německou ekonomiku, podotýká bývalý ministr.

Polský politik je také přesvědčen, že budoucnost německo-amerických vztahů je ohrožena také možnými politickými změnami v Německu. „Problém spočívá v tom, že nová vláda může být ještě horší. Strana Alternativa pro Německo nechce vidět Američany na území svého státu. Značná část německých politiků chce vládnout v Evropě samostatně. Strana zelených vyvíjí silný nátlak pro další snižování obranných výdajů. V tomto případě je reálná možnost toho, že americká hrozba bude uskutečněna, a vojska budou přesunuta do Polska,“ vysvětluje Waszczykowski.

Podotýká přitom, že bývalý německý diplomat a vedoucí Mnichovské konference o bezpečnosti Wolfgang Ischinger, stejně jako mnozí němečtí politici, vyhrožuje Američanům tím, že přesun amerických vojsk do Polska bude prý porušením dohod s Ruskem uzavřených po studené válce. „To není pravda. Ani NATO, ani USA nepřevzaly žádné právní závazky k tomu, že na území nových členských zemí nebudou dislokovány značné obranné síly. Někteří Němci uvádějí dokonce lživý důvod, že by byl přesun těchto vojsk porušením dohod s Ruskem. Žádné podobné zavazující dohody nikdy nebyly a v současné době nejsou,“ vysvětlil politik.

V rozhovoru pro portál wPolityce bývalý ministr zahraničí Polska okomentoval také politickou situaci v Itálii, kde může dojít k mimořádným volbám.

Waszczykowski řekl, že všechno poukazuje na to, že Matteo Salvini může v těchto volbách zvítězit, není ale jasné, jestli bude moci samostatně zformovat vládu. „Je však mnohem důležitější otázka: co Salvini bude žádat od Bruselu, když se stane premiérem. Salvini očekává velké dotace a vyhrožuje vystoupením z eurozóny. Na pozadí brexitu by to mělo obrovský záporný vliv na situaci v Evropě. Nevím také, jak se zachová vůči Rusku, když se dostane k moci. Salvini se přece netají tím, že nepřijímá evropskou politickou linii vůči Kremlu,“ řekl v závěru polský evropský poslanec.