Po přeskupení písmen ve jménech politiků získáme nová slova. Vypovídají něco o jejich duši?

Národ se rád baví. Na Internetu je možné najít tzv. generátor anagramů. Co je to anagram? Stačí vzít libovolné slovo, třeba jméno politika, a začít v něm libovolně přehazovat písmena. Vzniknou tím nová slova, která skoro vždy něco znamenají nebo nějaký význam evokují. Co prozrazují anagramy vzniklé ze jmen VIP? Odhalují jejich pravou tvář?

JIŘÍ OVČÁČEK – anagram: „ovij čák řečí“ (zní to jako „ovij člověka řečí“)

Podívali jsme se na Internet, koho lidé často hledají, koho často „googlí“. Mezi frekventovanými jmény se objevuje tiskový mluvčí Hradu pan Jiří Ovčáček. Do generátoru anagramů (česky se jim říká přesmyčky) napíšeme JIŘÍ OVČÁČEK. Co generátor vrátí (lidově řečeno „vyplivne“)? Hned několik kombinací. Mezi ty povedené, jak se domníváme, patří následující přesmyčky: „vojáček řičí“ (vojáček huláká); „křváčejí oči“ (krvácejí oči); „okřáje čvičí“ (okraje cvičí); káčo, vij řečí (význam: káčo, spřádej řeči), ječivá říčko…

MILOŠ ZEMAN – anagram: „našim o zlem“; „oznam šimle“

Co generátor prozradil o Miloši Zemanovi. Prezident hovoří našim (Čechům) o zlem (smysl: hovoří o zlém). Jiný anagram apeluje: „oznam, šimle!“ Šiml je asi úředník, který má něco oznámit. Možná, že prezident apeluje na úředníky, aby něco oznámili. Možná, aby oznámili zvýšení důchodů, minimální mzdy, prodloužení prázdnin o měsíc červen, zákaz braní úplatků a stažení českých vojenských misí ze zahraničí. Protože jestli nemají oznámit toto, tak co asi, milý čtenáři, co myslíš ty?

DONALD TRUMP – anagram: „mudr(d)lant op“

Český generátor přesmyček takhle zatočil s Donaldem. Co je to „op“, není třeba rozebírat. Mudrující primát. Aspoň víme, kde se vzalo „America first!“ USA prostě musí hrát pri-mát. Vzpomínáte na vědeckofantastický film, kdy Charlton Heston přistál v kapsli (modulu) na neznámé planetě? Nakonec zjistil, že je to Země, z nějakého důvodu však osídlená novým typem dominujícího druhu. Byli jím opi.

MIROSLAV KALOUSEK – anagram: „alarme okusil vosk“

Z dalších anagramů: „keramiku slosoval“; „losovali ruksakem“; „laskali morseovku“… Zkrátka Miroslav Kalousek je na anagramy Bůh. Protože váží přes devadesát kilo, nebudeme jej dále provokovat anagramy.

JAN HAMÁČEK – anagram: „hačám janek“

A kdo předsedá ČSSD? Že by hačající Janek? Volební výsledky by tomu odpovídaly. „Hajám, kanče“. Inu, proti gustu žádný dišputát, že. „Hej, mačkaná!“ Nebylo by lepší s takovou výbavou oblažovat nějaký jiný rezort než ten politický? Občas se říká nomen – omen. Ale to jen tak na okraj a žertem.

TAŤÁNA MALÁ – anagram: „lana má ťatá“

Politička, která má ťatá lana přece musí logicky opisovat vysokoškolské práce. To by to nesměla mít ve jméně zakódované. Proto se nikdo nesmí zlobit a na celou aféru by se mělo natotata zapomenout.

VLADIMÍR PUTIN – anagram: „lvím napruditi“ (smysl: naprudit lvům, naštvat lvy)

Mezi nabízející se anagramy tu patří ještě třeba „padlím vitrinu“ (význam: padlým vitrínu), „paními utvrdil“. Vladimír Putin po roce 2007, po svém projevu v Mnichově, naštval evropské státníky, když jim nabídl myšlenku, že moderní svět není o unipolárním světě (USA), ale o tom, aby se všichni mezi sebou dohodli a aby měl svět několik center a byl méně agresivní. Na Putina se pak snesly sankce, že si otevřel ústa na nový světový pořádek. Co znamená padlým vitrínu? Když během dagestánské operace Putin přiletěl na místo bojů, řekl, že „připijeme“ na památku padlým, až zmizí teroristé z Kavkazu. Až budou odsud vypuzeni. Své slovo ruský prezident dodržel. Ono „paními utvrdil“? Co má tohle být? V ruské vládě jsou ženy, např. Valentina Matvijenko, jež předsedá Radě federace či Elvíra Nabiullinová, předsedkyně Centrální banky Ruské federace. Čili – utvrzeno ženami. Autor tohoto článku by nenamítal nic proti matriarchátu.

Volodymyr Zelenskyj (prezident Ukrajiny) – anagram: „aidsem kvílej zrnil“

Bezva anagramy vycházejí i současnému prezidentu Ukrajiny Vladimíru Zelenskému. „Aidsem kvílej zrnil“ je zatím nejbrutálnější sémantika anagramů, kterou jsme tady viděli. Z dalších anagramů bychom citovali „kejd smilnil vezíra“; „demisí vlnil zkraje“. Dále máme strach pokračovat. Nechme Zelenského a zkusme další slavná jména.

Emanuel Macron – anagram: „melanomu ranec“

No comment.

Hillary Clinton: - anagram: „clonila trhliny“

Zde tušíme něco pokoutného, jako obviňování Ruska ze sabotáže, která má vnést do amerického národa trhlinu…

Angela Merkel – anagram: „lekala negrem“; „galerek namel“;…

No comment.

(Frank-)Walter Steinmeier: „new sereme tratili“

„Emaile rit western“ je anagram, který by mohl něco málo vyjevit o Franku Walterovi Steinmeierovi. Do generátoru jsme zadávali jen Walter Steinmeier. Německý spolkový prezident bývá viděn často v dosti veselém stavu, zlí jazykové tvrdí, že si občas přihne něco ze „spirituálních tekutých radostí“. Pokud by se jeho reálný přínos měl smrskávat na „new sereme tratili“ nebo na „emaile riť western“ (nad ť jsme pro lepší pochopení možného významu umístili diakritický háček), pak není divu, že to z určitých úhlů pohledu jde s EU od desíti k pěti.

Tento článek připravil redaktor Sputniku Vladimír Franta. Když autor zadá do generátorů přesmyček sebe sama, vypadne následující: „firma ladní tvar“, „drama flinta vír“, „farami natvrdlí“. To má z toho, že má takovéto nápady…

URL generátoru přesmyček: https://zaedno.org/hry/316-hledac-presmycek-a-slov

Vážený čtenáři, můžeš nás zkontrolovat, zda jsme dosadili do vyhledávače slova korektně. Nebo nás upozorni na ještě zajímavější kombinace přesmyček.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce