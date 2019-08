Hitlerův preventivní útok na SSSR? Beneš gratuluje SSSR k útoku na Polsko?

„Hitler provedl v roce 1941 preventivní úder na SSSR… Nebýt Stalina, Hitler by byl příliš slabý a válku by nezačal.“ (Andrej Zubov)

„Prezident Edvard Beneš pogratuloval Sovětskému svazu za vstup Rudé armády na polské území (1939).“ (Andrzej Nowak)

„Druhou světovou válku začal A. Hitler, a to proto, poněvadž byla v Německu rasistická ideologie!“ (Tatjana Tönsmeyerová)

Posluchači a diváci, kteří přišli do veřejné knihovny Václava Havla, si vyslechli komentáře k 80. výročí podepsání smlouvy o neútočení mezi SSSR a nacistickým Německem. Debata to byla živá a přispělo k tomu dílem i publikum. Hovořilo se z pódia rusky, německy, polsky a česky. I když měli posluchači možnost slyšet ve sluchátkách profesionální překlad, nebylo lehké vždy poslouchat maximálně soustředěně, proto přinášíme video, aby si každý udělal autentický názor. Přece jen však připojíme i komentář reportéra Sputniku, který pro vás přednášku nahrál. Za Sputnik i položil několik dotazů.

„Po válce Poláci prošli komunistickými koncentráky. Proč si mají myslet, že je sovětský režim osvobodil?“ (Andrzejem Nowak)

Historik Zubov patří ke kritikům Vladimira Putina. Ruský profesor přišel oblečen, lehce se stylizuje do bělogvardějské šlechty. Tento dojem umocnil dokonce tzv. „monokl“ – zvětšovací sklíčko vsazené do svalů oční orbity… Reportér Sputniku si vybavil Michaila Bulgakova a jeho Bílou gardu…

Andrej Zubov má rétoriku, kterou si netroufli vyvíjet západní akademici v době studené války. O čem to svědčí?

Zubov od začátku líčil Stalina jako strašného zločince a v zásadě řekl, že současná ruská historiografie se od té zločinecké sovětské téměř v ničem neodlišuje. Snad jedině tím, že se neklade důraz na třídní společnost, ale na geopolitiku. A právě ona geopolitika ve vizi Zubova, již přičítá RF, má ráz, který si s tím nacistickým prý nezadá (názor Zubova).si myslí, že vinen je ruský lid tím, že v Rusku zvítězil bolševismus, kterému se lid neubránil. Zubov také řekl, že „Hitler jen provedl v roce 1941 preventivní úder proti SSSR“. Reportér Sputniku dodává, že do napadení SSSR a do Stalingradské bitvy , což jsou obecně známé věci, Evropa jen Hitlerovi ustupovala a II. fronta na západě (Normandie) byla spuštěna až v roce 1944. Do té doby Hitlerovi čelil jen SSSR, jde-li o evropská bojiště; viz západní politika appeasementu (Phoney War, Sitz Krieg)…

Zubova musela mírnit německá profesorka Tönsmeyerová. Zubovovi i Žantovskému se to neposlouchalo pohodlně, tedy alespoň soudě dle jejich výrazu. Paní profesorka zejména na závěr debaty vysvětlila, že 2. světovou válku vyvolalo nacistické Německo a Adolf Hitler. Uvedla, že v Německu byla rasistická ideologie, která nebyla totožná s ideologií sovětskou. Naznačila, že si nesmíme plést dvě věci – porážku Německa a osvobození. SSSR porazil nacistické Německo. Otázkou je, zda si mají Němci či Češi aj. myslet, že je SSSR tím, že porazil Německo, také osvobodil. Této myšlenky se chopil Andrzej Nowak z Polska: „Po válce Poláci prošli komunistickými koncentráky. Proč si mají myslet, že je sovětský režim osvobodil?“

Profesor Zubov se jinak domnívá, že Stalin čekal na Hitlera jako na smilování, aby Hitler katalyzoval válku a rozvázal Stalinovi ruce s expanzí. Zde by reportér Sputniku namítl, že internacionální charakter komunistické ideologie nelze přece směšovat s ambicemi SSSR jako státu. Tohle Zubova ale nezajímá. Profesorka z německé univerzity však dále oponovala Žantovskému a Zubovovi, když trvala na tom, že Hitler by válku začal i bez SSSR. Prostě by se možná vymyslely ještě jiné záminky.

„Četl jsem, že několik dní po uzavření paktu Ribbentrop-Molotov se obsah smlouvy i s tajným dodatkem dověděli spojenci. 25. 8. 1939 o tom psal The Guardian a The New York Times. Šlo o rozdělení sfér vlivu v Pobaltí, Rumunsku, Polsku. Ostatní státy na to měly reagovat.“ (Michael Žantovský)

Andrzej Nowak litoval politiky appeasementu Anglie a Francie, které nepomohly ani ČSR, ani Polsku. Prý to byla chyba.

Michael Žantovský i Andrej Zubov dělali co mohli, aby zdiskreditovali SSSR. Profesorka Tönsmeyerová jim však parírovala, když potvrdila, že „…život v předválečném Německu jasně směřoval k rozpoutání 2. světové války Německem. Němci sami se na válku však netěšili, což se změnilo po rychlých počátečních úspěších Adolfa Hitlera…“

„Hitler získal moc v demokratických volbách.“ (Andrzej Nowak)

„Putin – koloniální chování: Estonsko prý koupil od Švédska, tak si s ním (dle Putina) může dělat, co chce…“ (Andrzej Nowak)

Závěr debaty patřil vespolnému výroku: „Pojďme se vyhnout novým tragédiím.“ Načež se zvedl jeden divák z publika, který od plic prohlásil přibližně toto: „SSSR by se neměl polévat takovouto kritikou. SSSR zvítězil nad hitlerismem. Osvobodil Evropu od hitlerismu i mimo svou vlast. Nikoli kobercovými nálety (které podnikaly na území ČSR Američané: tisíce občanů zahynulo). SSSR uplatnil boj dům od domu.“ Posluchač pochválil paní doktorku Tönsmeyerovou, „neřekla ani jednu nepravdivou věc“.

Autor článku, Vladimír Franta (reportér Sputniku), se zeptal: „Proč nikdo během debaty nezmínil Four Power Pact – dohodu GB, FR, It s Německem o spolupráci z počátku 30. let 20. století a proč se neřeklo nic o spolupráci USA s SSSR v dobách nejtvrdšího stalinismu, píše o tom kniha J. Daviese „Mission to Moscow“. Andrej Zubov na to reagoval slovy, že USA nikdy neměly SSSR za spojence, nýbrž za kolegu v boji proti Hitlerovi. Andrzej Nowak Sputnik odbyl tím, že počátkem 30. let se ještě nevědělo, co je Hitler zač…“

