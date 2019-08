Další Trumpova oběť. Apple vyhánějí z Číny

Trump podle všeho mezitím přichystal další ránu. Chce, aby Apple z Číny odešla a omezila výrobu. Proč se může jedna z největších společností Křemíkového údolí stát bernou mincí v obchodním sporu Washingtonu a Pekingu?

Špatné ukazatele

Ve třetím čtvrtletí se snížil zisk Apple o 13 procent. Pokud jde o tržbu, vydělala společnost téměř 54 miliard dolarů – o pouhé jedno procento více než o rok dříve. Analytiky znepokojuje ale něco jiného. Tržba z prodejů iPhonů, která dříve společnosti přinášela hlavní zisky, se podstatně snížila. Činila 25 miliard dolarů oproti 29,47 miliardy o rok dříve. Poprvé od roku 2012 prodeje chytrých telefonů „jablečné společnosti“ přinesly méně než polovinu tržby. Objem jejich prodejů se snížil za čtvrtletí o 12 procent.

Jednou z hlavních příčin prudkého poklesu prodejů iPhonů je značné snížení poptávky v Číně. Korporace prakticky ztrácí trh, který byl pro ni klíčovým.

Po skandálu kolem Huawei začali obyčejní Číňané bojkotovat výrobky Apple. A navíc ještě v prosinci se usnesl čínský soud na zákazu prodeje sedmi modelů iPhonů na území ČLR. To, že Apple má v Číně vážné problémy, vyšlo najevo již do konce roku 2018. Ve čtvrtém čtvrtletí se snížily prodeje jejích chytrých telefonů najednou o 20 procent. Vyostření obchodní války slibuje společnosti ještě větší problémy. Donald Trump však šéfovi Apple Timu Cookovi slíbil, že nová cla, která zavede na čínské zboží, se nedotknou přístrojů a příslušenství vyrobených v Číně na objednávku Apple.

Svůj slib ostatně dodržel. V srpnu USA zavedly desetiprocentní cla (která od září mohou zvýšit na 25 procent) na čínský import v objemu 300 miliard dolarů. Zavedení cla na chytré telefony, tablety, notebooky a další přístroje se však obchodní zastupitelství USA rozhodlo odložit až do 15. prosince.

Vedení Apple už ale nemá v ničem jistotu. V těchto dnech měl šéf společnosti Tim Cook schůzku s Donaldem Trumpem a pokusil se mu vysvětlit, že zavedení cla na čínské zboží bude mít záporný vliv na konkurenci Apple se Samsungem. V důsledku toho získá hlavní konkurent přednost, protože na rozdíl od produkce Apple nebudou výrobky jihokorejské společnosti při dovozu do USA vyclívány.

Jak podotýká The Business Insider, ve snaze přivést šéfa Bílého domu k rozumu a varovat ho před eskalací obchodní války se Cook setkal s Trumpem „už po páté během jednoho roku“. „A jsou náznaky toho, že otevřený dialog Cooka s Trumpem společnosti prospěl. Už dostala dočasný odklad desetiprocentního cla,“ konstatuje časopis.

Budoucí ztráty

20. srpna však Trump najednou prohlásil, že kdyby takovým společnostem, jako je Apple, nepomohl, „měly by velké problémy“. Tou svou „pomocí“ mínil šéf Bílého domu zřejmě odklad zavedení cla. Podle jeho slov „pomoc“, kterou poskytuje mj. společnosti Apple, „potrvá jen velmi krátkou dobu“, a proto by měly udělat to, co udělat musí – odejít z Číny.

Americký prezident připomenul, že kvůli přesunutí výroby zahraničních společností z ČLR do jiných zemí, ztratila Čína dvě miliardy dolarů a skoro dva miliony pracovních míst, má ztratit ještě více.

Trump je nespokojen s tím, že, jak oznámila americká média, přenesla korporace výrobu své profesionální počítačové pracovní stanice MacPro z USA do ČLR. A proto podle jeho slov „už nehodlají americké úřady pro ni dělat žádné výjimky“.

Aby zachránila americké konzumenty před zvýšením cen svých výrobků, chtěla Apple sama vyvést svou výrobu z Číny – ale jen částečně. Jak v červnu oznámil Nikkei Asian Review, společnost zkoumá možnost vyvedení z ČLR 15 až 30 procent výrobních kapacit. A dokonce i tento krok ji bude podle odhadů analytiků vyjde draho – až 15 procent tržby.

Trump je posedlý myšlenkou, že všechny své výrobky, a především iPhony, má korporace vyrábět v USA. „Nezapomínejte na to, že Apple vyrábí svou produkci v Číně,“ podotkl ještě v lednu. „Řekl jsem Timu Cookovi: příteli, dělejte to v USA.“ Pozorovatelé jen krčí rameny. Ten nápad je snad dobrý, ale nebere v úvahu celou řadu logistických důvodů a ekonomických realit. Za prvé výroba v USA značně zvýší výrobní náklady. A kromě toho – odkud se vezme tolik součástek pro montáž za hranicemi Číny?

Gigantovi z Křemíkového údolí nevěstí podobná Trumpova nálada nic dobrého. Podle těch nejskromnějších výpočtů by ji stálo přesunutí výroby do USA 40 miliard dolarů. Po nečekané „celní“ hrozbě se tržní hodnota Apple snížila najednou o 42 miliard USD. A to je podle všeho teprve začátek.

Kvůli menším prodejům chytrých telefonů už jde byznys korporace dolů. Snížení zájmu o iPhone se snaží společnost vynahradit rozvojem svých digitálních služeb. Jak však poznamenávají analytici, dostává se přitom do bludného kruhu. Sektor služeb, s nímž počítá Apple, a prodeje jiných jejích výrobků přímo záleží na tom, kolik klientů zůstane v ekosystému Apple, a to zase záleží na prodejích iPhonů.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce