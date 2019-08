Kremlík: Klimatická mafie zneužívá Gretu s cílem snížit životní úroveň lidstva

Snaží se mladá klimatická aktivistka Greta Thunbergová vnutit lidem to, co není pravda, či ji společnost opravdu potřebuje a její činnost má smysl? Dva protichůdné názory byly prodiskutované mezi experty v televizní relaci DVTV.

Moderátorka Emma Smetana proti sobě posadila v internetové televizi DVTV ekologa Bedřicha Moldana, zakládajícího člena ODS a TOP 09, který aktivitu Grety Thunbergové vítá, a klimatického skeptika Vítězslava Kremlíka.

Jak tvrdí Greta Thunbergová a její následovníci, pokud světoví političtí lídři rychle nezačnou něco dělat, může se nám za pár let stát, že značná část planety Země bude v důsledku globálního oteplování neobyvatelná.

První český ministr životního prostředí, nominovaný ještě Občanským fórem, a ekolog Beldřich Moldan se v rozhovoru zastává klimatických aktivistů a říká, že situace je ve světě opravdu vážná. Podle něj se mladí lidé chovají správně, když vyzývají vysoké politiky ke zlepšení ekologické situace na Zemi.

„Mladí lidé pochopili, že věc je vážná, reagují na to po svém a upozorňují politiky, že je třeba něco zásadního dělat,“ tvrdí Moldan.

Dodal, že by se lidé měli více bavit o tom poselství, které nese Gréta, než o ní samotné.

Proti takovému názoru se postavil klimatický skeptik Vítězslav Kremlík, který tvrdí, že děti jsou jen čistý list papíru, kterým lze vštípit jednostranný pohled na svět už tím, že jim neposkytnete všechny informace.

„Mládeži vštěpujeme, že žijí na umírající planetě, že nemají budoucnost, což je bezohledné. Mluvím o celé generaci, které říkáme, že je čeká něco strašného. To je zneužívání dětí,“ říká klimaskeptik a zdůrazňuje, že mladou švédskou aktivistku naprosto využívá okolí.

Kremlík se odmítá stydět za to, že někam létá letadlem, k čemuž Thunbergová právě nabádá. Nepřál by si pro své děti takovou budoucnost, ve které nebudou moci cestovat letadlem, nebudou moct jíst maso a tak podobně.

„My bychom spíš měli být hrdí na to, co se nám podařilo ve 20. století v boji proti chudobě dosáhnout. V době Karla Marxe by nikdo nevěřil, že si jednou dělníci budou moct dovolit létat na dovolenou k moři. Ta jejich (stoupenců Thunbergové) řešení spočívají v tom, že oni nám chtějí snížit životní úroveň, které jsme dosáhli za posledních sto roků,“ tvrdí Kremlík.

Moderátorka relace dále citovala z Kremlíkova blogu:

„Gretino stávkování tedy nebyla vůbec spontánní reakce na horké léto 2018. Bylo naplánováno profesionálními marketéry zeleného byznysu dávno předtím. Rodiče nejprve křehké dívce zřejmě přivodili duševní poruchu tím, že ji v útlém dětství vystavili apokalyptickému brainwashingu jako v nějaké sektě. A pak ji klimatická mafie využila k získávání investic na zelený byznys,“ napsal klimatický skeptik.

Kremlík vysvětlil, že klimatickou mafií měl na mysli „ty obchodníky se strachem, kteří napřed vytvoří nějakou vizi apokalypsy a poté nám prodávají údajná řešení, která zaprvé vůbec nejsou řešením, a navíc se na tom obohacují“. Jako příklad uvedl i „solární barony, kteří na nás vymáhají klimatické výpalné“.

Na konci diskuze se oponenti shodli na tom, že je to zcela politická záležitost.

Klaus: To je naprosté šílenství

V srpnu bývalý český prezident Václav Klaus také okomentoval probíhající tzv. klimatický alarmismus. Podle něj neexistují „žádné nové vědecké hypotézy, teorie, ale ani nová data, která by říkala, že se stalo něco revolučního“. Právě s tímto spojuje vznik tzv. ofenzivního klimatismu, který, jak říká, je politizován.

Hovořil i o činnosti mladé švédské aktivistky.

„Ta dívenka je obětí. Obětí do značné míry svých rodičů, kteří jí to naočkovali a kteří jsou natolik nezodpovědnými lidmi, že ji zneužívají k propagaci myšlenek tohoto typu. Dívka je chudák a možná, že si to nezaslouží,“ uvedl Klaus.

Podle něj velké uznání a stávky za klima takových aktivistů jako Greta je „naprostým šílenstvím naši doby“.

„Nedávno jsem četl rozhovor jednoho z organizátorů, který říká, že už nemá důvod se vzdělávat, protože žádná budoucnost nebude. To je nepředstavitelná věc. Že tomuhle dospělí zralí lidé mohou naslouchat či fanaticky tleskat v Evropském parlamentu, to je neuvěřitelné,“ prohlásil bývalý prezident.