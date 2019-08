Bezpilotní letoun Altius-U: oči a uši Ruska v bojových operacích budoucnosti

Rusko představilo nový vojenský bezpilotní letoun Altius-U. Co je to za stroj? Může nést zbraně? Jak se dá používat v bojových operacích budoucnosti? Je to kopie amerického RQ-4 Global Hawk?

Ministerstvo obrany Ruska zveřejnilo videozáznam prvního letu nového bezpilotního letounu s velkou dobou letu Altius-U. Ve zprávě vojenského rezortu se uvádí, že let trval 32 minut a probíhal ve výšce až 800 metrů v plně automatickém režimu na jednom ze zkušebních letišť. Všechny systémy komplexu fungovaly normálně.

Ruské bezpilotní letadlo Lovec uskutečnilo svůj první let https://t.co/qJUuQJ4vNa pic.twitter.com/l5DQsiTc8a — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 4. srpna 2019

Jaké jsou technické parametry Altiuse?

Vývoj experimentálního průzkumného bezpilotního letounu s dlouhou dobou letu byl podle výzkumného programu Altius-U zahájen v roce 2011. Prototyp byl představen vedením země poprvé v roce 2014. O dva roky později se konal první experimentální let.

Dron Altius-U je určený pro superdálkové lety a je vyroben téměř výlučně z kompozitních materiálů, což umožnilo vyrobit přístroj o hmotnosti kolem 6 tun, který se může nacházet ve vzduchu až 48 hodin.

Pro realizaci těchto charakteristik byla zvolena vhodná konstrukce, která připomíná kluzák s tenkým křídlem velké štíhlosti, s aerodynamickým trupem a s dvěma velmi úspornými vrtulovými dieselovými motory RED A03 / V12 s turbodmýchadlem a kapalinovým chlazením.

Základní charakteristiky letounu:

Délka – přes 11 m

Rozpětí křídel – přes 28 m

Rozpětí ocasních ploch – asi 6 m

Dolet – nejméně 10000 km

Výška letu – až 25000 m

Letoun je vybaven moderním komplexem průzkumného zařízení spojeným s autonomním navigačním systémem, který umožňuje zjišťovat po dlouhou dobu polohu přístroje s vysokou přesností a bez jakýchkoli vnějších orientačních bodů a družicové navigace. Umožňuje to dlouhodobé a přesné lety po předem naprogramované trase. Stejně jako všechny ostatní současné drony řídí nový přístroj pochopitelně pozemní operátor. V případě Altiuse se dá pro řízení použít systém družicového spojení, což umožňuje použití dronu i v těch nejvzdálenějších oblastech zeměkoule.

Je Altius kopií RQ-4 Global Hawk?

O výzvědném zařízení dronu se ví, že zahrnuje radiolokační komplex s několika radary pro pozorování zemského povrchu a opticko-elektronický systém pro získání vizuální informace v různých pásmech – optickém a infračerveném. Na dronu bude také umístěn komplex radiotechnické rozvědky, který umožňuje získání informace o fungujících radarech a rádiových stanicích. Všechny tyto komplexy jsou samozřejmě digitální, a informace se může vysílat na pozemní řídicí komplex v reálném čase chráněným komunikačním kanálem.

Má se za to, že letoun Altius je svým určením a dokonce i konstrukcí velmi blízký americkému dronu pro strategickou rozvědku RQ-4 Global Hawk, který létá už přes 20 let. Je třeba podotknout, že jejich vnější podobnost byla vyvolána nikoli kopírováním, ale využitím všeobecných světových přístupů ke konstruování moderních bezpilotních letounů. Stejně tak má náš dron mnoho společných rysů s evropskými a čínskými obdobami. Americký Global Hawk je znatelně větší, má menší dobu letu, ale přitom větší rychlost a poněkud větší dolet. Oba drony jsou podle všeho určeny pro plnění stejných úkolů (o nichž bude řeč později) a nesou asi stejné komplexy průzkumného a komunikačního zařízení. Několik desítek dronů RQ-4 využívají USA a jejich spojenci už několik let, což umožnilo zdokonalit provoz a bojové použití tohoto leteckého komplexu. Zkušenosti z vývoje a využití RQ-4 byly samozřejmě prozkoumány při vývoji Altiuse.

Velká trojice ruských dronů

V nejnovějších dějinách ruských VLS jsou tři programy vývoje „velkých“ bezpilotních leteckých komplexů: Altius, Inochoděc a Ochotnik-B.

Inochoděc je určen pro operativní taktický průzkum a navádění. Ochotnik-B je útočný bezpilotní stealth letoun schopný likvidovat zachycené cíle.

Co se týče Altiuse, v článku The Business Insider věnovaném tomuto dronu se uvádějí slova amerického vojenského odborníka Samuela Bendetta: „eventually, the drone will be armed to carry out precision attacks“ (dron může být eventuálně vybaven zbraněmi pro přesné útoky). Nemyslím si, že je tomu opravdu tak. Technické charakteristiky nového ruského bezpilotního letounu mu nedovolují nést jakékoli silné zbraně. A používat „jednoduché“ zbraně by znamenalo marnit čas a riskovat drahý, všelijakou elektronikou nacpaný, a proto velmi křehký a dost pomalý letoun. Úkolem Altiuse je monitorování a průzkum velmi vzdálených oblastí po delší dobu. A to je mimořádně důležité.

Jde o to, že při provádění moderní letecké bojové operace je nutno vytvořit jednotnou digitální informační mapu regionu, která by se měnila v reálném čase, a k níž by měli přístup různí uživatelé – armádní jednotky, raketová vojska, letectvo, a také konkrétní letouny, lodě a dokonce i tanky. Technicky je vytvoření podobného systému už dávno možné, a při přechodu k informačně náročným bojovým akcím je to prostě nutné. A hlavníma „očima a ušima“ podobné informační struktury budou právě dálkové průzkumné bezpilotní letouny, jakým je Altius.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce