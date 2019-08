Jiří Ovčáček: Snad nebudu mít problémy s BIS a s centrem proti hybridním hrozbám

V souvislosti s hanobením sochy maršála Koněva a pokusem dehonestovat historii České republiky se reportér Sputniku vypravil na Pražský hrad za tiskovým mluvčím prezidenta ČR. Z této návštěvy jsme vám nabídli dvě videa na Facebooku. Nyní přinášíme video třetí, v němž se můžete podívat, co se do již publikovaných dvou předcházejících nevešlo.

O čem jsme hovořili s Jiřím Ovčáčkem 29. 8. 2019? Reportér Sputniku se zejména ptal, jak tiskový mluvčí vnímá snahu předělat reflexi dějin ve chvíli, kdy téměř nikdo z pamětníků druhé světové války již nežije. Protože Jiří Ovčáček často vnímá bolševismus a nacismus jako dva projevy téže totality, reportér Sputniku se snažil tiskového mluvčího zeptat, zda je tento přístup rozumný ve chvíli, kdy Západ zavírá oči na nacismus jako takový, kdy se účelově veškeré zlo přičítá socialismu.

Maršál Koněv si zaslouží úctu.

Reportér Sputniku se před několika dny zúčastnil besedy v Knihovně Václava Havla. Již jsme o tom informovali. Učení pánové a dáma za moderování Michaela Žantovského se snažili přesvědčit přítomné o tom, jak bychom měli nahlížet na historii 30. let 20. století, která vyústila do druhé světové války. Zatímco profesorka Tanja Tönsmeyerová předvedla značně střízlivý pohled, Andrej Zubov, Andrzej Nowak a Michael Žantovský by byli očividně „spokojeni“, kdyby posluchači odcházeli z besedy s informací, že za holokaust a druhou světovou válku může SSSR. Není tudíž divu, že je-li toto možné, pak už zbývá jen krůček k hanobení sochy člověka, který pomohl Praze a který se dotyčné moderní sprostotě nemůže bránit. Jiří Ovčáček odsoudil pokusy o revizi národních dějin.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Stáhnout video Zkopírovat odkaz Získat kód © Sputnik . Vladimír Franta Jiří Ovčáček

Pár slov o kultuře

Tiskový mluvčí také odpověděl, proč Hrad podporoval osvobození ukrajinského historika Igora Kozlovského a proč tak neučinil ve prospěch Kirilla Vyšinského. To vše na pozadí zkušenosti, kterou má ČR s vizemi historika Zubova… Tiskový mluvčí byl tázán, zda tyto procesy nejsou v rozporu se smlouvou o přátelství ČR a RF, jež byla ratifikována počátkem 90. let. Otázky směřovaly i na události na Balkáně. To proto, poněvadž prezident Zeman se nedávno v médiích opětovně vyjadřoval k lidským právům. Reportér Sputniku chtěl vědět, jak se tiskový mluvčí dívá na to, že Západ, jde-li o lidská práva, si selektivně vybírá, kde dodržování lidských práv bude sledovat a usilovat o jejich naplnění a kde naopak větší účast neprojevuje…

Jiří Ovčáček vzdává hold maršálovi

S tiskovým mluvčím jsme v neposlední řadě hovořili o změnách v rezortu kultury. Zajímalo nás, proč byl do funkce ministra (MKCR) vybrán právě pan Lubomír Zaorálek. Zatím není jasné, s jakou vizí Zaorálek přichází. Víme jen, že ministři kultury se za poslední desetiletí mění téměř se stejnou frekvencí, s jakou se střídají italské vlády, řečeno s určitou hyperbolou, aby nás pražská kavárna zase nechytala za slovo. Probrali jsme i energetiku, k níž se prezident také v poslední době vyjádřil. Zcela na závěr chtěl reportér znát názor Jiřího Ovčáčka na moment, kdy Mikuláš Minář z Milionů chvilek pro demokracii na Hradčanském náměstí roztrhal ústavu.

Pokud vás zajímá názor tiskového mluvčího prezidenta, podívejte se na naše videa. Když už jsme od Jiřího Ovčáčka odcházeli, tiskový mluvčí s trochu zvláštní intonací prohodil něco ve smyslu: „Snad nebudu mít problémy s BIS a s centrem proti hybridním hrozbám.“ Řekl to žertem, když třímal v rukou mikrofon s logotypem Sputniku.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce.