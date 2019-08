Přeplynováno: americké odvětví LNG padá do krize

Čína úplně zastavila nákup zkapalněného zemního plynu od USA. V důsledku toho odmítají investoři vkládat peníze do tohoto odvětví a mnohým LNG společnostem hrozí v nejbližších šesti měsících bankrot kvůli nemožnosti obsluhovat mnohamiliardové úvěry. Nad plány USA stát se do roku 2024 největším exportérem LNG můžeme udělat kříž.

Ideální bouře

Čína nedovážela zkapalněný zemní plyn z USA od února. K tomuto závěru dospěli analytici agentury Bloomberg, kteří sledovali trasy tankerů na přepravu plynu.

Pro odborníky to nebylo žádným překvapením, protože odvetou za zvýšení cla ze strany Washingtonu zavedl Peking na dovoz amerického LNG nejprve desetiprocentní clo, které pak zvýšil na 25 procent.

Následky na sebe nenechaly dlouho čekat: LNG projekty se odkládají v USA do konce příštího roku, a to v nejlepším případě. Oznámila to Bank of America Merrill Lynch (BofA) v analytickém přehledu, který obdrželi klienti banky v tomto týdnu. Společnosti potřebují dlouhodobé záruky odbytu produkce, uvádí se v dokumentu. Jinak nebudou banky věřit v životaschopnost projektů, z nichž každý stojí miliardy dolarů.

Dříve byla takovou zárukou poptávka čínských spotřebitelů. Peking však přestal nakupovat americký plyn a získat financování pro plynové projekty už prakticky není možné. Proto, jak tvrdí analytici BofA, bude muset celá řada společností nadlouho odložit přijetí definitivních rozhodnutí o investování do nových LNG projektů. Hrozí mj. zablokování terminálu Driftwood v Louisianě v hodnotě 28 miliard USD, jeho výstavbu chystala letos zahájit společnost Tellurian. „Pokládáme za pravděpodobné průtahy s tímto projektem s ohledem na obchodní válku mezi USA a Čínou a na minimální šance na uzavření dohod o dodávkách LNG v dohledné budoucnosti,“ varuje BofA.

Stejná je situace s terminálem Magnolia společnosti Liquefied Natural Gas Ltd (LNG Ltd.) a s terminálem společnosti NextDecade Corp. v texaském Rio Grande.

Po zveřejnění zprávy BofA zlevnily akcie Tellurian za jeden den o 19 %, NextDecade – o 13 %, a LNG Ltd. – o 2,6 %.

Ztracený trh

Kromě obchodní války znepokojuje investory také sílící konkurence na světovém trhu. Mnozí odborníci jsou přesvědčeni, že obnovit své pozice na tom nejperspektivnějším – čínském – trhu se už nepodaří Američanům nikdy.

Vždyť do konce tohoto roku začne fungovat plynovod Síla Sibiře, jímž se bude do ČLR dodávat 38 miliard kubíků plynu ročně. V srpnu bylo na plynovod napojeno Čajandinské naleziště a nyní Gazprom naplňuje potrubí.

V červnu uzavřel Novatek s čínskou petrochemickou korporací Sinopec dohodu o společném podniku pro dodávky LNG a potrubního plynu spotřebitelům v ČLR.

Kromě toho se na trhu objevují stále noví prodejci – například Papua-Nová Guinea. Mimochodem, „poděkovat“ by za to měli američtí plynaři Donaldu Trumpovi.

Na plynovodu Nord Stream byly zahájeny servisní práce. Slovensko dostává plyn přes Ukrajinu https://t.co/OIkiZctBiL pic.twitter.com/H8SkMfurAP — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 16. července 2019

Těžká volba

Jde o to, že ve snaze vytvořit protiváhu čínskému programu Jedno pásmo – jedna cesta přemluvil Trump na summitu APEC loni v listopadu Japonsko a Austrálii, aby investovaly společně jednu miliardu USD od závodu na výrobu LNG v Papua-Nové Guineji. A nyní je tamní plyn výhodnou alternativou amerického.

V posledních měsících mají investoři další důvod ke znepokojení – nadcházející prezidentské volby. Kandidáti za Demokratickou stranu aktivně prosazují „zelenou agendu“ zaměřenou na boj proti změně klimatu. Mezi hlavními terči demokratů jsou ropné a plynárenské společnosti.

Například v průběhu debat 31. července hlavní kandidát za demokraty, bývalý viceprezident Joe Biden, se v rámci odpovědi na otázku o subvencích ropnému a plynovému sektoru kategoricky vyslovil pro jejich zrušení. „Postaráme se o to, aby byly vyloučeny a aby už nebyly žádné subvence ani pro jeden z těchto projektů.“

„Jsem vyvolený!“ Trump vysvětlil svou obchodní politiku vůči Číněhttps://t.co/A05bovsY1y — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 22. srpna 2019

Před týdnem, 22. srpna, se vyjádřil jiný demokratický kandidát Bernie Sanders ještě rozhodněji: „Vedení společností, které se zabývají těžbou fosilního paliva, mají být povolána k trestní odpovědnosti za škody, které tyto společnosti vědomě způsobily“. Pokud tedy zvítězí demokraté v prezidentských volbách, čekají plynaře vážné nepříjemnosti.

A šance na nové zvolení Trumpa mizí den ode dne s tím, jak se zhoršuje situace v americké ekonomice. Farmáři, kteří poskytli nynějšímu prezidentovi USA rozhodující podporu ve volbách v roce 2016, ho dnes obviňují z ničení obchodních vztahů s klíčovými partnery.

„Místo aby řešila existující problémy v našem zemědělském sektoru, vytváří tato administrativa stále nové,“ prohlásil během minulého týdne prezident Národního svazu farmářů Roger Johnson v rozhovoru pro The Markets Insider a dodal, že „Trump spaluje mosty se všemi našimi největšími obchodními partnery“.

Podle odhadů analytické společnosti Nebraska Farm Business Inc. činí dluh průměrné americké farmy 1,3 milionu dolarů. „Prožíváme nejhorší zemědělskou krizi v moderních dějinách,“ konstatují odborníci z Nebraska Farm Business. Sotva budou farmáři chtít ještě jednou podpořit Trumpa ve volbách.

Východisko není

Američtí plynaři užívají dvojí krizové strategie, uvádí se v přehledu amerického Ústavu pro energetickou ekonomiku a finanční analýzu (IEEFA). Zvyšují těžbu v naději na dodatečný zisk a na formování finanční rezervy pro těžké časy. Jiní se snaží zmenšit náklady snižováním těžby.

Podle názoru analytiků IEEFA jsou „v konečném důsledku obě tyto strategie životaneschopné: dokonce i když zkoordinují výrobci zemního plynu svá úsilí, což je málo pravděpodobné, nemohou si být jisti tím, že se ceny zvýší“.

Jakékoliv znatelné zdražení zemního plynu vyprovokuje aktivnější využití obnovitelných zdrojů energie a poptávka po fosilním palivu se ihned sníží.

„V průběhu mnoha let byl zemní plyn považován za ten nejlevnější zdroj energie, ale nyní, kdy se výrobní cena sluneční a větrné energie snížila, staly se reálnými konkurenty plynu,“ zdůrazňují autoři přehledu.

Avšak i když se ceny zvýší, krize se prostě přemístí ze sféry těžby do sféry zpracování. „Snížení cen plynu vyprovokovalo investiční horečku v petrochemii – investoři vsadili na to, že plyn zůstane i nadále levným. Když se tyto naděje nesplní, budeme svědky bankrotů už nikoliv v plynárenském, ale v chemickém průmyslu,“ varuje Ústav pro energetickou ekonomiku a finanční analýzu.

„Turbulence a zoufalství otřásají odvětvím břidlicového plynu,“ konstatují analytici IEEFA. „V nejbližších šesti měsících budou muset americké ropné a plynárenské společnosti zaplatit nebo refinancovat dluhy ve výši stovek miliard dolarů. Mnohé z nich to nedokáží udělat a zbankrotují.“

S ohledem na všechny tyto faktory se může investiční pauza v americkém plynárenském průmyslu protáhnout nejméně do roku 2021. A to znamená, že plány USA stát se do roku 2024 největším světovým vývozcem LNG nebudou realizovány.

