Vyoral o poničení sochy maršála Koněva narovinu: Nedivil bych se, kdyby vandala objednal sám starosta Kolář

Co znamená rostoucí napětí kolem sochy maršála Sovětského svazu I. S. Koněva v Praze? Opravdovou válku s pomníky nebo PR kampaň někoho jiného? Politický komentátor Tomáš Vyoral si je jistý. Socha Koněva je zde zástupným problémem, primární je zviditelnění starosty Koláře a dehonestace Ruska. Sdělil to v rozhovoru pro portál ParlamentníListy.cz.

Postava starosty městské časti Praha 6 Ondřeje Koláře (TOP 09) a jeho postoj k soše maršála Sovětského svazu I. S. Koněva, která se nachází na náměstí Interbrigády, už několika dnů vyvolává vášnivou diskuzi. Poslední rozhodnutí vedení Prahy 6 zakrýt sochu do doby, než se úřad rozhodne, co s ní dál, už vyvolalo protestní reakce. Aktivisté se každý den snaží o stržení plachty ze sochy.

Ruská ambasáda v Praze označila jednání vedení městské části Praha 6 za „opakované zneuctění památky vojáků Rudé armády padlých v bojích proti nacistům za svobodu Československa“ a poukázala na to, že „pomník potřebuje ochranu především před samotným vedením Prahy 6“.

Starosta městské části Praha 6 Ondřej Kolář si novinářům stěžuje na desítky výhružných mailů a sochu maršála I. S. Koněva považuje za „normalizační pomník, který s válkou nemá nic společného“.

„Rusko by si mělo uvědomit, že už nejsme jejich vazalský stát a že jestli se některá z obcí rozhodne nějakým způsobem nakládat s tím majetkem, tak je to její právo. A to, že my jednáme s Rusy o tom pomníku, je naše dobrá vůle jako Prahy 6,“ poznamenal Kolář.

Podle komentátora Tomáše Vyorala jde o „levné hrdinství, ale zase uznání a podpora za žádoucí postoje ze strany řady médií a politiků za to zřejmě stojí“.

„Velkohubá slova dost možná v tátově stínu zamindrákovaného človíčka. Podle mého je zde socha Koněva zástupným problémem. Primární je zviditelnění starosty Koláře a dehonestace Ruska,“ uvedl Vyoral v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz.

Poukázal, že takové PR je levnější než rozhovor Koláře pro pánský časopis Playboy v roce 2017, za ten radnice zaplatila kolem 50 tisíc korun z veřejných peněz, šlo totiž o formu placené inzerce.

Vyoral čtenářům také připomněl, že otec Ondřeje Koláře je bývalý diplomat Petr Kolář, „přední představitel Jandovy neziskovky Evropské hodnoty, stvořitel a loutkovodič „slušného“ Jiřího Drahoše, člena „sekty“ uctívačů Václava Havla a ideologický rusofob“. Takže v tomto smyslu Kolář „mnohé zdědil od svého táty“, když například označil čističe pomníku za ruské trolly

„Že má někdo proruské, nebo často spíše k USA a EU kritické postoje ještě neznamená, že je ruský troll. Zdá se, že rétoriku starosta rovněž přebírá od svého otce a jeho kamarádů z různých zájmových a vlivových družin, jako jsou právě třeba už zmiňované Evropské hodnoty. Z této reakce mám pocit, jako by Kolář byl až pohoršen tím, že si někdo vůbec dovolil očistit sochu Rusa vylepšenou nějakým hrdinným vandalem, nebo jak se teď říká performerem. Skoro bych se ani nedivil, kdyby si Kolář tohoto performera, opět z našich peněz, sám objednal. Aby se třeba zavděčil či vyrovnal tatínkovi,“ uvedl Vyoral.

Pro srovnání novinař uvedl případ vandalismu na začátku loňského roku, když neznámí poškodili známou červenou lavičku Václava Havla, která stojí před Národní technickou knihovnou. Vyoral řekl, že tuto konkrétní událost si nepamatuje, ale domnívá se, že „nedotknutelnou lavičku Václava Havla jistě urychleně starosta nechal vyčistit a neskrýval pohoršení nad neúctou vandalů“.

„Je evidentní, že v současném režimním proudu jsou Václav Havel podobně jako EU nebo USA, s částečnou výjimkou Trumpa nedotknutelní, ale co se Ruska týká, probíhá soutěž: ukaž, jak moc Rusko a Rusy nesnášíš, a přidej se k nám,“ dodal.