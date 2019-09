Bude Česko evropským cenzorem? Když ano, bude to potupa. Názor

Ohlodaná kost pro Česko?

Miliarda chvilek pro unijní demokracii? Ne, nebojte se. Mikuláš Minář nechystá celoevropskou expanzi. Nebude, zatím ne, Gretou evropské demokracie. Řeč je o spekulaci, že křeslo komisaře pro zlepšování právní úpravy, interinstitucionální vztahy, právní stát a Listinu základních práv může připadnout českému zástupci.

Jsou to zatím nepotvrzené informace. Tuto zprávu přinesl internetový portál Politico s odvoláním na dva vysoce postavené činitele. Podle tohoto sdělení česká kandidátka na eurokomisařku Věra Jourová dostala od budoucí šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové nabídku, aby se ujala dohledu nad dodržováním principů demokratického a právního státu v Evropské unii.

O novém místě ostatní média hlavního proudu mlčí. Jediným zdrojem je portál Politico. Prý o tom neví nic ani předseda vlády. Jeho kabinet vyslal Jourovou podruhé do Bruselu. Posledních pět let se tam starala o agendu spravedlnosti, práv spotřebitelů a módní rovnosti žen a mužů.

A co jí má čekat teď, když se všechny předpoklady splní? Paní Jourová by byla vrchní unijní chvilkař a hlavní evropský elf. Jinak řečeno česká eurokomisařka bude mít na starost dodržování práva a demokracie ve všech členských státech, případně tlak na dodržování evropských směrnic. Také pod ní bude spadat problematika dezinformací a nenávistného projevu.

Český europoslanec Jan Zahradil označil její funkci za hlavního cenzora EU. Politik píše, že s nadsázkou jde o „takový komisariát pro prosazování ‚správných‘ názorů a potlačování těch ‚špatných‘“.

Pikantní je důvod, proč by toto křeslo měla paní Jourová dostat. Prý je to vstřícný krok vůči střední a východní Evropě, protože ji v minulých letech tento úřad tvrdě kritizoval. Na pranýři bylo v první řadě Polsko a Maďarsko. Česku se dostalo kvůli Čapímu hnízdu premiéra Andreje Babiše.

Dejme tomu, že paní Jourová opravdu bude vrchním unijním chvilkařem. A co to znamená? Tak zaprvé, že Česko dostalo ohlodanou kost. Český komisař bude dozorovat oblast, která není ani vlivná a ani zajímavá. Zadruhé je v tom vidět jízlivost. V Bruselu určitě budou s nadšením pozorovat, jak komisařka Jourová bude muset kritizovat země Visegradské čtyřky a zejména svého českého předsedu vlády Babiše. Jinak řečeno, bude to místo za trest a opět to ukáže, jak nás v Bruselu vnímají.

Cílený rozklad Visegrádské čtyřky?

Na možné obsazení Věrou Jourovou místa komisařky pro zlepšování právní úpravy, interinstitucionální vztahy, právní stát a Listinu základních práv se Sputnik zeptal nezávislého publicisty Františka Jonáše.

„Myslím, že když se o tom mluví a takto věc zaznívá, není to spekulace, ale už téměř skutečnost,“ říká o šancích českého kandidáta obsadit pravdoláskařský úřad expert, který Věru Jourovou osobně zná.

Pan Jonáš říká, že úřad „unijního cenzora“, jak naznačil europoslanec Zahradil, komisařce Jourové může sedět. „Svým způsobem už její původní funkce komisařky pro ochranu spotřebitele a rovnosti k tomu směřovala. Už jen třeba vyjádření, že seniory nad 60 let by měl někdo na internetu u počítače hlídat. Když si uvědomíme, že třeba Andrej Babiš oslavil 65 let, tak je to pikantní. No, ale třeba tanečky okolo ochrany spotřebitele v oblasti dvojí kvality potravin nepřinesly, zejména pro nás a země, kde se ty potraviny nabízely, žádný posun k lepšímu a těm druhým nenastavily žádný mantinel. Tedy ani ochrana spotřebitele a ani narovnání nerovnosti,“ míní.

Nemohli jsme se nezeptat, jestli vznikne situace, že paní Jourová bude Evropskou unií nucena kritizovat Polsko nebo Babiše? To by byl cílený rozklad Visegrádské čtyřky.

„To si bohužel dovedu představit a útoky už z původní pozice tu byly, zejména na Maďarsko. Dokonce mi jeden z nových europoslanců poskytl její původní materiál právě z pozice zatím současné končící eurokomisařky. V něm se přímo píše, že by se mělo zrušit financování politických neziskovek národními státy, aby je tyto státy nemohly perzekvovat tak, jak třeba v Maďarsku. Financovat tyto neziskovky by měl přímo Brusel. Cílený rozpad V4 nastává na Slovensku a politická nálož vyhodila ze sedla i vládu Sebastiana Kurze v sousedním Rakousku, které s V4 začalo harmonizovat své kroky. Dílčí vliv na V4 bude mít rekonstrukce vlády v Itálii, kde se spojil oheň s vodou a přijde mlha. Celkově se EU posouvá do řízené jednoty a každý, kdo se bude anebo chce lišit, bude po zásluze ‚odměněn‘ přídělem aktivních neziskovek,“ říká nezávislý publicista František Jonáš.

