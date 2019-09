Stát by neměl slušné a bezúhonné občany nijak omezovat – Trikolora. Obstojí u voleb?

Václav Klaus mladší ve středu prezentoval se svým týmem program politického hnutí Trikolora. Má mít tři hlavní pilíře: „Bohatství vzniká z práce“, „Braňme normální svět“ a „Obrana národní demokracie“.

Samotné programové prohlášení politického hnutí má 29 stran, na začátku se nachází i seznam garantů jednotlivých částí. Například garantem zahraničních politiky hnutí je bývalý český prezident Václav Klaus.

U prezentace programu ve Sněmovně byl s kamerou přítomen i korespondent Sputniku.

Sputnik se obrátil na tiskovou mluvčí Trikolory paní Ivanu Kerlesovou s otázkami týkajícími se politického programu hnutí.

Sputnik: Hnutí Trikolora chce prosazovat obecné snížení daně (cituji: „Odmítáme nevědecké bludy, že čím vyšší jsou daně, tím větší má stát příjmy. Vyšší daně většinou odradí lidi od práce.“), například desetiprocentní DPH na potraviny. Neznamenalo by to naopak hrozbu pro ekonomiku a rychlejší postup k recesi?

Kerlesová: Nikoliv. Stát musí s penězi vybranými z daní obyvatel naší země lépe hospodařit. Peníze se vyhazují za ledaccos, máme například obrovskou byrokracii, spoustu penězovodů k zájmovým skupinám, nehospodárné plýtvání. Vyšší daně neznamenají, že budeme mít vzkvétající ekonomiku, vyšší daně akorát odrazují aktivní lidi od práce.

V programu Trikolóry se hovoří o snížení počtu právních předpisů a způsobu jejich tvorby: „Budeme navrhovat zákony týkající se ekonomické oblasti tak, aby byly stručné, jasné, přehledné. Na každou jednotlivost není třeba zákon.“ Mohli byste uvést příklady, čeho hodláte dosáhnout?

Z ekonomické oblasti, například daňové, je většina zákonů novelizována mnohokrát ročně jako například i základní zákon o daních z příjmu (ten je novelizován průměrně 6x ročně), což snižuje předvídatelnost v ekonomickém prostředí. V současnosti je regulována každá oblast lidského života i podnikání, což nebylo ani za minulého režimu. Konkrétně, přestupky jsou upraveny ve více než 250 různých zákonech a je potřeba jejich zásadní sjednocení a zjednodušení. Vedle toho zde máme unijní právní řád, složený z více než 10 tisíc unijních nařízení a více než 2 tisíc unijních směrnic, přičemž vyhovět všem je prakticky nemožné. V ekonomické oblasti plánujeme rušit zejména takové právní předpisy z minulých let, které podnikatelům přidělávají administrativu (nejen EET).

Podle programového prohlášení chce Trikolóra upozornit i na činnost neziskovek (zejména zpřísnit jejich financování ze zahraničí). Proč hnutí vadí zahraniční financování neziskovek? Jaké kroky byste navrhovali, aby nebyly poškozeny zájmy čestných neziskovek?

Zahraniční finanční podpora tuzemských neziskovek je vždy účelová, hájí zájmy jiných zemí a může poškodit české zájmy.

Mimo jiné program hnutí hodlá zabránit zavádění prvků politické korektnosti do českého právního řádu. O jakých prvkách hovoříte? Proč tyto kroky považujete za důležité?

Myslíme tím například používání genderově neutrálních termínů a tisíce podobných věcí.

Jedním z bodů programu hnutí Trikolóra je podpora třetího dítěte do rodiny a zrušení daní z příjmů pro rodiny se čtyřmi dětmi. Nakolik to podle Vás pomůže zlepšit demografickou situaci v Česku, když podle ČSU česká populace roste převážně díky zahraniční migraci ve věku 20-34 let a největší přirůst je zaznamenán ve věkové skupině 65 a více let?

Naše řešení podpory rodin vychází z těchto skutečností: nepříznivý demografický vývoj mohou zvrátit jen vícečetné rodiny, přičemž ekonomicky aktivní rodiny se třemi a více dětmi mají specifické potřeby ve srovnání s rodinami menšími, a proto budeme takové rodiny cíleně podporovat. Podle závěrů důchodové komise z roku 2017 odvede ekonomicky aktivní rodina s dětmi, oproti ekonomicky aktivní rodině bez dětí, za životní cyklus do státního rozpočtu o 3,5 milionu korun více na každé dítě, které vychová. V porovnání s tím nás integrační systém pro cizince stojí 1,7 mil. korun na jednoho cizince (migranta), oproti tomu náklady na rodinu se třetím a dalším dítětem činí 200 000 až 300 000 korun, přičemž investice do dětí je v podstatě bezriziková.

Program Vašeho hnutí pojednává i o otázce osobní bezpečnosti: „Budeme vždy hájit právo všech slušných bezúhonných občanů vlastnit a nosit zbraň. Omezování práva slušných bezúhonných občanů na vlastnictví a nošení zbraně vnímáme jako aktivitu ohrožující svobodu a demokracii ve společnosti. “ Nemáte obavu, že pak může dojít na podobné tragické události (masové střelby) jako v USA?

Nikoliv. Stát by neměl omezovat slušné a bezúhonné občany v ničem.

Závažným bodem je změna evropské integrace: „Zásadní revizi zasluhují všechny hlavní pilíře evropské integrace, především euro a Schengen, neboť vývoj prokázal jejich nefunkčnost.“ S čím nejste spokojeni a co byste navrhovali změnit?

Záměry evropské integrace musejí vycházet ze zájmů evropských národů, musejí s nimi být projednány a jimi schváleny. Proto je podle nás současná EU neudržitelná. Jako řešení tohoto katastrofálního stavu v EU navrhujeme vytvoření Nové smlouvy pro Evropu. Jednoduchého textu, který vrátí většinu ztracených pravomocí členským zemím tak, aby byl možný návrat ke spolupráci svobodných nezávislých evropských států. Čím méně rozhodování zůstane na Bruselu, tím lépe pro Evropu. Pro vytvoření a schválení takového dokumentu budeme hledat podporu obdobně smýšlejících politických uskupení napříč EU.