ČR má svou Coca-Colu: Limonádu ZON. USA nás kokakolonizovaly*. Mohli bychom je zonalizovat

Pokud bychom byli osloveni, abychom jmenovali tradiční českou značku výrobku a pokud by se mělo stát, že si zrovna z udělání nevzpomenete na nic, je zde stále značka, která minimálně Moravanům od Třebíče na mysli zaručeně vyvstane. Onou značkou, a to říkáme hlavně Čechům, je limonáda firmy ZON. ZONku si lze koupit i dnes, nikoli ale všude.

Limonáda ZON je tradiční rodinnou firmou, kterou dodnes spravují potomci zakladatele pana Ferdinanda Kubeše. ZON je vlastně zkratka a znamená „Zdravotní-Osvěžující-Nápoje“.

*coca-colonization = amerikanizace, tzv. vtisknutí nějaké kultuře americký ráz (styl)

Pan Miroslav, pamětník: „Zonka? Bývala svěží, bubliny šly rovnou do nosu a štípaly. Líbilo se mi, že byla opravdu hojně sycena. Pil jsem ji před lety, když jsem byl mladší. Nebyla to jen nasládlá voda. Měla grády. V Lipovci dělají sice dobré párky a klobásy, je zde skvělá tlačenka. Ale Zonku jsem už dlouho nepil, není tu k dostání. ZONka – to jsou vzpomínky… Byla opravdu chutná. Pil jsem ji rád.“

Slečna Beáta: „Jsem studentka. Žiji v Praze a o limonádě ZON jsem nic neslyšela. Říkáte, že nás USA kokakolonizovaly? Coca-Colu piji ráda. Pokud je ta ZON tak dobrá, mít lepší marketing, třeba bychom mohli Ameriku zonalizovat. Jsem pro konkurenci.“ (směje se)

Reportér Sputniku si vzpomíná na návštěvu Moravy v roce 1990. Tehdy mohl chutnat ZON ze skleněné láhve (jistými prvky připomíná tu od Coca-Coly, ale jen „připomíná“). Tahle limonáda měla skutečně říz. V té době bylo možné v Ivančicích, rodišti Vladimíra Menšíka, koupit například zápalky s obrázkem Václava Havla. Na krabičce bylo napsáno – „Václav Havel, OF, záruka svobodných voleb“. Tenkrát ještě obchod nezaplavovaly myriády cizích značek. Tenkrát Miňonky chutnaly jako Miňonky, Horalky byly Horalkami a takové byly i Tatranky. Daly se na Moravě lehce sehnat, jakož i ZONka…

Pan Miroslav: „Ano, krom tehdejších limonád tu byly sladkosti…Tatranky mám rád do dneška. Je to zajímavý formát oplatky. Nevím, zda ve světě najdeme něco srovnatelného, co se týká rozměrů i chutě. Když se ptáte na Hořické trubičky (reportér se ptal všeobecně na potraviny, nápoje a sladkosti éry krátce po listopadu 89), dříve mívaly jinou chuť. Nebo se mi to zdá?“

Narozdíl od Kolalokovy limonády či stále poněkud záhadného vománkového vína Vladimíra Menšíka, je ZONka prokazatelně skutečná. Mají ji například v Makru.

Reportér Sputniku se dotázal pana Miroslava i slečny Beáty, zda by si, kromě ZONky, vzpomněli na limonádu v plastovém kelímku se staniolovým víčkem. Byla to taková oranžáda pomerančové chuti. Ale ani pan Miroslav, ani slečna Beáta nevěděli. Na Václavském náměstí si v roce 1990 šlo dát poctivého českého buřta s hořčicí a s touhle oranžádou. A pokud jste měli tetičku v Třebíči, mohla Vám do Prahy přivézt i ZONku. Zonka se totiž vyrábí právě tam – v Třebíči, zejména dnes ji seženete ve firemní prodejně právě v Třebíči. Jinak zkuste MAKRO či Internet…

Wabi Daněk zpívá o Třebíči („…Měl jsem jet zahrát do Třebíče, jenže jsem v autě zlomil klíče…“) Možná, že ho satirická slova písničky napadla poté, co se svlažil v letním horku hojně sycenou ZONkou, inu, i nealkoholické bublinky dokážou divy:

Ale k Věci: nabídku firmy ZON lze zhlédnout na webu zon.cz. Můžeme zjistit, že kromě klasické ZONky firma rozšířila sortiment. Existuje dokonce Zonka-Tonic. A jak vidí firma samu sebe?

Firemní web: Limonády ZON – tzv. ZONky – se vyrábí již od roku 1879. Mnoho lidí v našem regionu spojuje ZONky se vzpomínkami na své dětství…Celý sortiment je vyráběn z vody z podzemních heraltických pramenů, která vykazuje nízký obsah minerálních látek…ZONka je díky své dlouhodobé historii a výborné chuti oblíbeným nápojem. Jedny z nejstarších příchutí jsou Jablko a Malina.“

A proč vám to všechno vlastně říkáme? Protože dle pana Miroslava: „ZONka není Coca-Cola. To jsme my…“

Limonády ZON jsou ikonické svými skleněnými 0,33 l (vratnými) lahvemi. Jsou používány dodnes. Jak čas běží, existuje i lehká plastová (PET) ambaláž. Reportér Sputniku byl docela překvapen, když si po mnoha letech mohl obstarat ZONku. Tentokrát mu ji nabídl automat na nápoje na rokycanském nádraží. Otevření a ochutnání „limčy“, která se stala legendou, budete moci spatřit na Facebooku Sputniku.

Na otázku, proč je ZONka tak lahodná, opět nejlépe odpoví firemní prezentace na firemním webu: „Celý sortiment (ZONek) vyrábíme z vody z podzemních heraltických pramenů, ta vykazuje nízký obsah minerálních látek a je vhodná pro přípravu stravy s nízkým obsahem sodíku…“ (Heraltice jsou městys, který leží nedaleko Třebíče, pozn. autora).

Lid pije Coca-Colu, úředníci ZONku?

Závěrem: Autor tohoto článku občas musí chodit po úřadech, jako každý člověk. V několika případech si zašel do bufetu toho či kterého úřadu. A k jeho překvapení v nabídce figurovala ZONka. Zkrátka, úředníci vědí, co je dobré. Když se vás někdo v zahraničí zeptá, co ta Česká republika má tak asi svého, můžete vychrlit seznam ryze českých výrobků. A vůbec nepochybíte, pokud v daném výčtu uvedete lahodnou limonádu ZON.

