Univerzální výsadkář. Schopnosti nového obrněného vozidla Tajfun-VDV

Rychlé, obrněné, vyzbrojené, takové je nejmodernější obrněné vozidlo Tajfun-VDV, které bylo speciálně vyvinuté pro ruské výsadkáře. Mělo by být otestováno do konce letošního roku. Toto vozidlo pro výsadek z letadla má podstatně zvýšit mobilitu a ochranu jednotek „okřídlené pěchoty“ a stát se univerzální platformou pro bitevní využití, a nejen to.