Havlovi lidé dělají ostudu ČR. Požadují od Ruska omluvu

„Prosím, vyslyš moji zpověď, už jsme starý na psaníčka“

To si takhle sedla parta lidí. Možná v hospodě, možná jen u kafíčka. A začali psát. Vzniklo z toho něco, co by jim mělo vrátit pozornost médií hlavního proudu a taky voličů. To něco má reagovat na vzniklou, nepříjemnou situaci. Ale o to nejde. Jde o pány, kteří se pod napsané virtuálně podepsali. Oni vědí, že jejich dopis nemá smysl, adresát si ho nepřečte. Ale o to nejde. A o co že jde?

Ruská vojensko-historická společnost oznámila, že jejímu předsedovi a zároveň ministru kultury Ruské federace Vladimiru Medinskému píši Češi dopisy ohledně situace s pomníkem osvoboditele Ivana Koněva.Tento dopis, o kterém je řeč, určitě nedostane. Ačkoli je také adresován panu ministrovi.

Exponenti Havlova režimu Ivan Gabal, Petr Kolář, ale také bývalý armádní zbrojíř Daniel Koštoval a bývalý předseda vojenského výboru NATO Petr Pavel. Tito pánové požadují po Vladimiru Medinském omluvu za jeho nelichotivá slova o starostovi Prahy 6 Ondřeji Kolářovi. O synovi zmíněného Petra Koláře.

„Při návštěvě Murmansku jste se vyjádřil k české domácí politické debatě a přirovnal jste demokraticky zvoleného starostu Prahy 6 k vůdci regionální pobočky nacistické strany NSDAP. Vaše vměšování do našich vnitřních záležitostí je důvodem tohoto otevřeného dopisu,“ vysvětlují autoři.

A dále píší o tom, jak Československo okupoval zprvu Hitler a pak, přesně tak, Stalin. A co ten Koněv? I na něho došlo. „Maršál Koněv přivedl osvoboditelskou Rudou armádu, ale zároveň reprezentoval brutální režim, který decimoval i ji samotnou. A v roce 1968 se také jeho přičiněním pro československou veřejnost z osvoboditelů stali okupanti,“ píší autoři otevřeného dopisu.

Virtuální dopis končí tím, že prý Rusko hovoří stalinskou rétorikou, a proto si prý Česko bude rozhodovat o svých záležitostech samo. „Počínaje tím, jaká socha u nás kde bude stát, a konče tím, kdo u nás může stavět bezpečné jaderné elektrárny. Požadujeme omluvu!,“ stojí na konci dopisu.

Co se skrývá mezi řádky

Nebudeme rozporovat, že by si Česko mělo rozhodovat o svých záležitostech samo. To ale moc dobře nejde. A Rusko za to nemůže. Když je naše republika členem Evropské unie a Severoatlantické aliance, česká suverenita je omezena. Suverénní krok stranou od unijního diktátu a po Praze vyjede Brusel. Tlak EU na Maďarsko je toho důkazem.

Čtyři autoři požadují po panu Medinském omluvu. Za koho mluví? Ivan Gabal projel hned dvoje své poslední volby. Do Poslanecké sněmovny i do Senátu. V těch posledních jako nestranický kandidát za Zelené v Praze dostal méně než šest procent hlasů. Ani pánové Kolář, Koštoval a Pavel nemají žádný mandát od občanů něco požadovat po ministru cizí země. Ale požadují.

Požadují virtuálně. Dopis se objevil jen na internetu jako petice. Mohou se pod ním podepsat názoroví stoupenci autorů. Zatím tak učinilo pouze 2 050 lidí. A tím to hasne? Text má pouze virtuální podobu a je v češtině. Jak ho budou autoři předávat ruskému ministru? Anebo ho předávat nebudou, protože o to vůbec nejde?

Všimli jste si, vážení čtenáři, jak se v textu dopisu náhodně objevila zmínka o jaderné elektrárně? Proč to? Ta nemá s Koněvem ani ministrem Medinským žádnou souvislost. Ale možná má s autory. Vypadá to, že celý smysl dopisu je v lobbování proti ruské účasti na dostavbě jaderné elektrárny Dukovany. Situace ohledně pomníku maršála osvoboditele má, alespoň pro autory, ekonomické pozadí. Nikoli historické. Tak se to totiž také jeví z konce dopisu.

Westinghouse versus Rosatom

Na zvláštní otevřený dopis se Sputnik zeptal politického a marketingového experta Roberta Vašíčka, který je také zastupitelem Prahy 11.

„Jak je někde Gabal a Kolář, je tam taky Soros. Jedná se o pokračování ideologické války proti Rusku všemi prostředky,“ říká k otevřenému dopisu expert.

Podle jeho slov autoři dopisu jednají v cizím zájmu. A proto je pan Vašíček proti jejich iniciativě. „Nesouhlasím s jejich aktivitou, jsem český vlastenec a věřím v naši nezávislost. K ní nepatří nenávist k cizím národům,“ říká.

Nabízí se otázka, proč autoři dopisu, když jsou si tak jistí v kramflecích a jménem českého národa požadují omluvu po ruském ministrovi kultury, proč nejdou do pražských ulic a nesbírají podpisy pod svůj dopis přímo? Proč se zaštiťují virtuálním prostorem?

„Podle mě nechtějí slyšet vox populi, případně dostat výchovnou facku. Takových mediálních hrdinů je spousta. Smutné je, že dostávají prostor ve veřejnoprávních médiích a vytváří se umělý mediální dojem, že lidé už zapomněli, kdo nás osvobodil od nacistů,“ říká expert.

Co ta zmínka v dopise o jaderné elektrárně? Politického a marketingového experta jsme poprosili o rozklíčování tohoto poselství.

„Je to neustálý souboj Westinghouse versus Rosatom. V tomto případě Westinghouse získal své pěšáky. Tvrdím, že za politickým střetem je takřka vždy byznys,“ říká Vašíček.

