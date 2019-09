Piráti chtějí maturitní revoluci. Inspirovaly je prý USA

Jan Amos Komenský se obrací v hrobě?

Tak nám Piráti chystají revoluci. Ne tu opravdovou, nikoho na ráhnu nebo lampách věšet nebudou. Jimi navrhovaná revoluce ale může udělat pořádnou paseku. Jde o vzdělání. Političtí hipíci chtějí rozdávat maturitní vysvědčení i potenciálním propadlíkům.

O co jde? Pirátský poslanec a místopředseda sněmovního výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Lukáš Bartoň přišel s převratným nápadem. Úplně by překopal maturitní zkoušky. Maturitu by dostal ve výsledku každý, zaměstnavatel anebo vysoké školy by se dívali na jakési bodové tabulky studentů. Pirát by tím chtěl český školní systém přiblížit Spojeným státům americkým.

Podle Bartoně by to neměl být stát, kdo známkuje a říká, že student uspěl nebo neuspěl z nějakého všeobecně vzdělávacího předmětu. Stát může testovat, a třeba ještě šířeji než dnes, nejlépe ovšem nikoli na známky, nýbrž na body.

„Výsledkem by bylo, že na maturitním vysvědčení by měl absolvent uvedený seznam všech testů a jejich bodové hodnocení,“ představuje si nový maturitní systém politik. Tak to popsal v rozhovoru pro Lidové noviny.

A co dál? Nikdo by nemohl propadnout. Všichni by byli pašáci a maturitní vysvědčení by bylo za hubičku. „I výsledek nula je výsledek. Ať to ale není stát, kdo říká, že si (absolvent) nezaslouží jít na technickou VŠ. Ať výsledek jeho testů hodnotí vysoká škola nebo příští zaměstnavatel. Ani já ovšem nepochybuju, že nula bodů z češtiny by trochu nezarazila i někoho, kdo potřebuje elektrotechnika,“ říká poslanec za Piráty.

Už jen z výroků místopředsedy sněmovního výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu je vidět, jak by byl systém maturit a vlastně i celý systém českého vzdělání pokroucen. To by Jan Amos Komenský čubrněl. Je to opravdu revoluční nápad, který by znehodnotil přípravu budoucích pracovníků. Jejich kvalifikace by byla tragická.

Studenti maturitních oborů by se mohli flinkat. Stejně by dostali vysvědčení a nějaké ty body. Bodový systém by demotivoval snaživé studenty. Co by z učení měli? Pár bodů navíc, ale jinak stejný papír jako propadlíci? A učitelé? Ti by měli z bodování a všech kritérií guláš.

Cui bono

Stálo by za to zamyslet se nad tím, co pirátský poslanec maturitní revolucí sleduje? Diverzi školského systému? To by byla jednoduchá odpověď. Zničení pracovního trhu? Vždyť i ti dělňasové z Ukrajiny a Mongolska by měli za pár let lepší znalosti než český specialista s bodovým maturitním vysvědčením.

Anebo je za tím politika? Nezisková organizace Člověk v tísni pravidelně pořádá souběžně s volbami takzvané Studentské volby. To si studenti středních škol hrají na to, že volí politickou reprezentaci. Má to být nácvik na dospělé hlasování. Člověk v tísni nepokrytě píše, že projekt Studentské volby má „přispět k aktivnímu, zodpovědnému a sebevědomému občanství budoucích prvovoličů“.

Věříte, drazí čtenáři, na náhodu? Tipněte si, jaká strana vyhrála Studentské volby do Poslanecké sněmovny před dvěma roky a letošní volby do Evropského parlamentu. Ano, obě hlasování vyhrála Česká pirátská strana. Středoškoláci mají Piráty rádi. Souhra okolností?

Maturitní revoluce navrhovaná Piráty může být vstřícný krok vůči studentům. Piráti zjednodušením maturit mohou usilovat o posílení své mladé voličské základny. Za pár let se to zúročí. Ani se nenadějeme a političtí hipíci budou sedět ve vládě a určovat chod naší republiky. Spekulace? Fantazie? Možná. Ale co když ne?

Má vůbec cenu brát si příklad z USA?

O maturitní revoluci navrhovanou Piráty Sputnik hovořil se známou poslankyní za SPD Karlou Maříkovou.

„Ve světě existují různé metody hodnocení od procent, známek až po body, ale vždy by měla být dána hranice, kdy je absolvent úspěšný a kdy ne. Česká republika se mohla vždy pyšnit kvalitním vzdělávacím systémem, ale to, co navrhují Piráti, by dle mého názoru znamenalo posun směrem dolů. Tento systém umožní střední školu vysloveně vysedět a bude tak velmi těžké ji nedokončit. Ti, co budou skutečně studijní typy, se začnou stahovat na jiné školy, kde nebudou zdržováni studenty, kteří své studium neberou zas až tak vážně. Vzniknou zde školy s dobrým jménem a špatným jménem, jak je tomu třeba v USA,“ říká známá politička.

Politička Maříková se také obává, že by došlo k demotivaci jak studentů, tak i vyučujících. „Student nebude motivován zkoušku vůbec složit a vyučující ztratí motivaci takové studenty učit. Určitě by to mohlo mít negativní dopad v poklesu znalosti třeba českého jazyka a literatury a dalších předmětů, kterých se týká společná část maturity. Došlo by tak postupně k poklesu znalosti národa,“ říká.

Nemohli jsme se poslankyně nezeptat, co říká na variantu, že Pirátům jde o hlasy mladých voličů? „Je zcela jasné, že Piráti to navrhují pro své potencionální voliče. Jaký volič se nejlépe ovládá - hloupý a závislý,“ komentuje Karla Maříková.

