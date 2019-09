V Praze rozhodují o Koněvovi. Slovo dostali i občané. Jaký je poločas?

Aby bylo spravedlnosti učiněno zadost, musíme konstatovat, že účast aktivistů byla nevalná. Daleko více bylo všude kolem policistů, speciálních monitorovacích vozů. Novináře v zastupitelství oddělili od veřejnosti a jednacího sálu, nacházeli se vesměs v jiném patře. Tentokrát jsme se pokusili být přítomni na straně veřejnosti. Mohli jsme lépe sledovat reakce přítomných. Pořízená videa citujeme v tomto článku.

V článku citujeme zástupce veřejnosti, kteří se mohli jako zaregistrovaní řečníci vyjádřit od pultíku k problematice sochy maršála Koněva. Citujeme z projevu Ing. Aleše Moravce, předsedy Občanů za svá práva v Praze. Citujeme občanský názor, který vyřkl u mikrofonu Michal Drbout a také političku paní doktorku Vladimíru Vítovou z ANS (Aliance národních sil).

Mezi absurdní hlášky ze zastupitelství patřilo tvrzení, že pokud bude Koněv odstraněn, bude to dobré pro všechny strany…



Víceméně je namístě otázka, nakolik ještě vůbec kráčí o sochu Koněva, nakolik je už ve hře určitý „vyšší princip“. O odkazu maršála se hezky vyjádřil pan Michal Drbout, který hovořil z pomyslné „veřejné tribuny“. Jsa fandou historie, jak se sám charakterizoval, když dostal slovu u mikrofonu, sdělil: „Připomínám, že v minulém volebním období zastupitelstvo rozhodlo o ponechání této sochy na místě. Rovněž mi není známo, že by nějaká strana kandidující v loňských komunálních volbách měla v předvolebním programu odstranění této sochy.“ Z tohoto výroku vysvítá celkem objektivní obecná připomínka, že o osudu sochy Koněva by například mohlo rozhodnout celospolečenské referendum.

Významné státy světa udělily Koněvovi vyznamenání, i Československo

Za veřejnost promluvil také pan Aleš Moravec. Ten zas zaironizoval, že se nám nyní snaží moderní páni vštípit, že se „Praha v květnu pětačtyřicátého roku osvobodila sama. Že Sověti dorazili pozdě, a aby dali najevo, že se vůbec bojů zúčastnili, rozstříleli si svůj vlastní tank na Klárově sami“.

Michal Drbout měl několik trefných výroků: „Ivan Stěpanovič Koněv patřil mezi nejlepší velitele Rudé armády a mám vážné obavy, aby případným odstraněním jeho sochy diplomatický skandál dále neeskaloval. Protože bychom sdělili Mongolsku, Polsku, bývalé Jugoslávii, Bulharsku, Maďarsku, Velké Británii, Francii a též Spojeným státům americkým, že se fatálně v osobě Koněva mýlily. Všechny tyto jmenované státy totiž pana maršála vyznamenaly. A co hůř, z našeho prezidenta Edvarda Beneše, který mu rovněž předal 1945 nejvyšší vyznamenání, bychom učinili zločince.“

Podle političky doktorky Vladimíry Vítové Ondřej Kolář může svou „antikoněvštinou“ (svým tažením/válkou proti soše) porušovat vyhlášku o správě veřejného majetku. Socha Koněva totiž dle Vítové náleží státní památkové péči. Památník stojí v památkové zóně (památkově chráněném území). Je to také věc Ministerstva kultury ČR stejně jako mají do věci co mluvit i orgány pro územní plánování. Toto je evaluace problému, jak jej vidí předsedkyně Aliance národních sil…

Michal Drbout během své promluvy přitvrdil a apeloval na starostu Prahy 6: „Pane starosto, jste první starosta naší městské části, kterému se podařilo rozpoutat diplomatický konflikt. Tímto smutným prvenstvím jste se zapsal do historie naší městské části. Pokud jste zamýšlel pomoci touto antiruskou hysterií potápějící se TOP 09, která má v Praze 6 jednu z posledních bašt, tak se vám to moc nepovedlo. Socha maršála Koněva je obecním majetkem a vy máte ze zákona povinnost pečovat o obecní majetek. Vy jste tak ovšem neučinili a jednal jste i v rozporu s dobrými mravy, když jste po pomalování sochy odmítl její očištění. Jak řekla chůva ve filmu Pyšná princezna: – Kdo zlu neodporuje, sám se provinil.“

Natáčení Sputniku bylo přerušeno pořadateli. Řekli nám, že nemáme právo být, vysílat, z prostoru pro veřejnost. Dnešní jednání budeme dále sledovat a pokusíme se vám přinést další čerstvé zprávy. Citáty mluvčích byly na našem portálu odcitovány s jejich souhlasem.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce