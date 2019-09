KSČM pod 5 %. Jaká je skutečná popularita strany?

Volební síla KSČM se v posledních desetiletích při volbách do poslanecké sněmovny pohybovala okolo hranice 10-15 %, v posledních volbách do poslanecké sněmovny strana získala 7,76 % hlasů (15 mandátů). Společnost Kantar CZ publikovala předvolební model na srpen roku 2019, podle něhož by KSČM získala pouze 4,5 % hlasů. V případě, že by se jednalo o reálný volební výsledek, tak by se tato politická strana nedostala do parlamentu, neboť by nepřekonala 5 % hranici nutnou pro vstup.

Výsledky průzkumů není třeba zbytečně přeceňovat, je ovšem vidět skutečný a dlouhodobý propad volebních výsledků, který je spojen s nedostatečným ukotvením strany ve společnosti, myslí si Ondřej Kazík, člen předsednictva Ústřední rady Komunistického svazu mládeže.

„Samozřejmě sledujeme volební výsledky a výsledky průzkumů KSČM se zájmem jako reflexi situace komunistického hnutí v naší zemi. KSČM je nejvýraznějšího jeho součásti. Předně nepřeceňujeme význam průzkumů, ani mediální reakci na propad pod určitou hodnotu, pro mnoho faktorů, které tento výsledek ovlivňují. Přesto vidíme reálný, dlouhodobý propad volebních výsledků, jak v počtu hlasů, procentuálním vyjádření i počtu a významu volených zástupců. To probíhá vedle propadu v počtu členů a nedostatečného zakotvení ve společnosti. Vnímáme je jako závažné ústupy hnutí, které zanedlouho oslaví, podobně jako KSM, stoleté výročí a jehož kořeny sahají k počátkům dělnického hnutí,“ prohlásil Kazík.

Jednou z hlavních příčin propadu popularity strany ve společnosti je, podle přesvědčení člena Ústřední rady KSM, skutečnost, že KSČM se příliš zaměřuje na parlamentní a volební činnost. Další překážkou je i přílišná provázanost s politickými stranami současné vlády, včetně ANO Andreje Babiše, dodává.

„Tento proces (nedostatečné zakotvení ve společnosti – red.) dlouhodobě kritizujeme a vidíme ho jako výsledek téměř výhradní orientace KSČM na volební a parlamentní práci s některými závažnými proměnami v orientaci. Kritizovali jsme také příliš jednoznačnou podporu současné vládě ANO a ČSSD, která pokračuje ve spolupráci na imperialistických intervencích a aktivitách – navyšuje počet vojáků v Afghánistánu, vysílá vojska na hranici s Ruskou federací a tím zvyšuje napětí v Evropě, je pevně svázána s protilidovými rysy Evropské unie, prosazuje sbližování s Ukrajinou, kde vzestupují neonacistické síly a probíhá válka vůči vlastnímu obyvatelstvu, atd. Přičemž KSČM nemá mimo parlament dostatek sil, aby dokázala na reakční síly tlačit a odlišit se od politiky současné vlády. Tak dochází v očích lidí ke spojení KSČM jako strany kapitalistického systému,“ myslí si Ondřej Kazík.

Člen Ústředního výboru KSM během rozhovoru také upozornil na skutečnost, že jeho organizace není politickou stranou, nýbrž spolkem hlásícím se k tradicím KSM Československa z roku 1921. Díky tomu se nemohou účastnit voleb. Podle jeho slov se organizace věnuje zájmové činnosti okolo politiky. Jednou z činností má být i boj proti historickému revisionismu.

„Pokud jde o naši organizaci, chci upozornit, že se nejedná o politickou stranu, ale samostatnou organizaci mládeže s charakterem zapsaného spolku - Komunistický svaz mládeže, z. s. Hlásíme se k tradici KSM Československa založeného v roce 1921, mimochodem ještě před založením Komunistické strany Československa. Nemáme tedy stejný charakter, nemůžeme se přímo účastnit voleb. Sdružujeme mládež kolem politických otázek a zájmů mladých pracujících, studentů a učňů, nezaměstnaných. Děláme akce za mír a proti imperialistickým intervencím a politikám NATO, EU, na kterých se účastní i Česká republika, i proti vykořisťování a dopadům kapitalistického řádu. V neposlední řadě i proti vzestupu historického revizionismu, rehabilitaci fašismu a vymazávání pokrokových dějin, jak nyní se děje při odstraňování památníků osvobození v Praze, zejména po skandálním chování starosty Prahy 6 Ondřeje Koláře v úsilí o odstranění sochy maršála Ivana S. Koněva, ale nejen jeho. Jsme také součástí mezinárodního hnutí komunistické a antiimperialistické mládeže,“ řekl Ondřej Kazík.

O obnovení činnosti KSM

Komunistický svaz mládeže, podle jeho slov, od roku 2010, kdy došlo k obnovení jeho činnosti po soudním rozhodnutí, které zrušilo předešlé rozhodnutí o rozpuštění organizace z roku 2006, znovu nabírá nové členy a rozšiřuje svoji činnost, hlavně ve velkých městech.

„Od roku 2010, kdy došlo ke zrušení nespravedlivého rozhodnutí, pokračujeme v činnosti. Tehdejší období samozřejmě výrazně negativně Svaz a jeho členy zasáhlo a omezilo práci. Od té doby dochází k pomalému, ale vytrvalému nárůstu počtu členů a rozsahu činnosti. Dochází k obnově členstva a vedení, a tak KSM má členy v celém věkovém rozsahu 15-35 let. Organizace zatím vytrvale působí ve velkých městech, ale hlásí se noví mladí sympatizanti i jinde,“ uzavřel Kazík.

