Zastupitel Robert Vašíček: stát Koněv v jiné části Prahy, trapnost kol pomníku nenastala

Jak bylo řečeno, nesestříhaný rozhovor, který již zhlédl slušný počet lidí, sledujte na facebookové stránce portálu Sputnik ČR. Pana bakaláře jsme se ptali, co jej motivuje usilovat o to, aby socha maršála Koněva případně spočinula právě na Praze 11. Bc. Vašíček vysvětlil, že Praha 6, kde se vytáhlo do boje proti soše, je zcela specifická část Prahy. Jinde v Praze to prý vypadá jinak. Dokonce si Robert Vašíček myslí, že jinde by takovéto tahanice kolem sochy nejspíše nevznikly.

O soše maršála Koněva se neustále hovoří, aby problém přestal všechny zajímat? Pak socha možná zmizí. Proč? Odpověď vás možná překvapí.

Za Sputnik nás zajímalo, jaké jsou reálné šance, aby Koněv mohl stát aspoň na Praze 11. Ptali jsme se, zda by to nebyla určitá forma rezignace a politické prohry. Zda by to neznamenalo vítězství dokonale překroucených dějin. Dopředu můžeme prozradit, že Bc. Vašíček by neviděl jako řešení transfer sochy do Ruské federace. Ve videu vysvětluje proč.

Je tahanice kolem sochy maršála Koněva aplikací teorie tzv. Overtonova okna?

Autora tohoto článku upozornila kolegyně z redakce, která se dlouhodobě věnuje problematice tzv. Overtonova okna, že tento princip je možné vztáhnout na kauzu „Koněv“. Joseph P. Overton (1960-2003) vypracoval teorii, dnes známou právě jako Overtonovo okno. Poprosili jsme pana bakaláře o komentář. V kostce jen předesíláme, že tato teorie říká, že jakýkoli nesmysl a společenská nepřijatelnost, vznikne-li politická zakázka, může být vnucena masově obyvatelstvu, a to při dodržení určitých mediálních postupů. Koněv má zmizet, protože to tak „někdo v politice a médiích chce…“.

Existuje technologie přeprogramování vědomí drtivé většiny občanů. Jak to funguje?

Jednoduše. Nejprve je třeba zrušit tabu nebo obecně přijímaný fakt. Takovým obecně přijímaným faktem bylo vítězství spojenců (mezi nimi SSSR) ve druhé světové válce nad nacismem. Média se konkrétně vynasnažila, aby SSSR ve vědomí současníků, skrze mu připsanou negativní image, nejprve opustil klub vítězných spojenců. Média dále diskreditovala Sovětský svaz ve všech souvislostech, i v populární kultuře. Teorie Overtonova okna vysvětluje, kterak transformace faktů a vědomí funguje. Zjednodušeně: musí se postupně a vytrvale měnit rétorika. Výsledek? Od roku 1980 stál v Dejvicích osvoboditel, zatímco nyní tu málem stojí osoba horší nacistů. A nikomu to nepřijde divné? To proto, že aplikované Overtonovo okno funguje. Ono okno je metafora pro příležitost změnit historii. Pak už jen stačí, aby se jí chopil nějaký lobbista či prostě jen oportunista.

Dostalo se i na otázku, jak je to s institutem referenda?

Proč tak složitě šoupat s Koněvem na Prahu 11. Nestačilo by, aby občané na Praze 6 iniciovali lokální referendum o soše Koněva? Již dříve jsme psali o prospektech Transparency International, z nichž vyplývá, že tato referenda, pokud se spustí, zablokují zastupitele, učiní je ve věci referenda neakceschopnými, dokud nevejdou ve známost výsledky plebiscitu. I na toto jsme se ptali pana bakaláře.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce