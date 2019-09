Praha pochodovala pro rodinu. Účast skromná. Snad rodinám neodzvonilo…

Petice začíná oslovením premiéra: „My, níže podepsaní, žádáme premiéra ČR Andreje Babiše a Vládu České republiky, aby zabránili ratifikaci Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (dále jako Istanbulská úmluva), protože skutečné potírání násilí na ženách neřeší a pouze vede k dalšímu protlačení genderové ideologie s drastickými dopady na vytváření tradičních – tedy heterosexuálních – rodin“.

Petice kritizuje současné poměry, kdy nadměrné prosazování rovnosti pohlaví prý povede k nemožnosti zakládat rodiny tradičního typu. Mohlo by se totiž začít zdát, že klasická rodina automaticky staví ženu do „podřízené“ role, což v Evropě není pravda. Petice vysvětluje, že něco takového snad je možné v zemích třetího světa, kde faktická nerovnost v manželství může plynout z určitých náboženských dogmat a z absolutně úzkoprsých společenských předsudků.

Ženy mají ňadra, muži (taková) ne. Muži mají pohlavní úd, ženy nikoliv…

Jednota muže a ženy vede k založení rodiny a plození dětí

V našem světě sice usilujeme o rovnost pohlaví, například v zaměstnání, ale ženy a muži, dle petice, si nejsou rovni například stavbou těla, což je (přece) dobře, protože „bez tohoto nepoměru by naše existence nebyla možná“.

Petice jistojistě odsuzuje všechny projevy domácího násilí. Text petice vysvětluje, že patologické jevy (násilí na ženách) nevyplývají z nesprávně etablovaného genderového poměru mezi muži a ženami, nýbrž vyvěrají z existence psychopatů, agresivních násilníků, kteří třeba navíc nadužívají konzumace alkoholu či omamných látek.

Neziskovky neustále zkouší, jak a na úkor koho si namastit vlastní kapsu

Muž aby se bál pozvat ženu na rande

Pokud se ratifikuje Istanbulská úmluva , je možné, že dobře míněná myšlenka postaví muže do takové role, že si netroufnou ženu ani oslovit, natož s ní uzavřít manželství: „Istanbulská úmluva je zneužitelná a podmiňuje navíc odvod finančních prostředků ze státního rozpočtu do neziskového sektoru“. Je zde důvod se domnívat (viz čl. 8 o finančních zdrojích; Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí), že prostředky vyčleněné na prevenci násilí budou dotovat nevládní organizace.

Petice varuje, že Istanbulská úmluva může být zneužitelná, jelikož nedefinuje přesně „stereotypní pojímání rolí žen a mužů“, k němuž se očividně vyjadřuje. Potlačení „stereotypního“ pojímání těchto rolí může přivést ke krachu instituce manželství, jež vyhovuje určitým zavedeným tradicím, které do nedávné doby vůbec nebyly chápány jako problémové. Něco se změnilo? Petice se doslova obává, že redefinice mužské a ženské role v sobě snoubí velké nebezpečí pro společnost. Petice varuje, že i děti nyní mohou být „indoktrinovány genderovou neutralitou“, jakýmsi „třetím pohlavím“. „Praxe západních zemí hovoří jasně. Tam si děti v raném věku vývoje mohou vybrat vlastní pohlaví, což je naprosto společensky, morálně, kulturně a historicky nepřijatelné.“

„Murat hraje princeznu, Alex má dvě matky a Sophie se nyní jmenuje Ben.“ (příručka pro pedagogy dětí předškolního věku schválená berlínským senátem; viz text petice…)

Petice nejvíce varuje před tím, aby se kompetence státu stále nepřesouvaly do neziskového sektoru. Mohlo by dojít k „nepřijatelnému zásahu do suverenity státu a jeho právního prostředí“.

Možná, že si ženy začnou vydělávat podáváním trestních oznámení na muže…

Petice na závěr uvádí: „ČR má v otázce prevence a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí vlastní zákonné prostředky, které jsou v souladu s mezinárodními smlouvami. Lidská práva zaručuje Ústava České republiky společně s Listinou lidských práv a svobod. Istanbulská úmluva je z těchto důvodů zbytečná a diskriminuje práci a činnost již stávajících organizací, zabývajících se tímto tématem, což potvrzují organizace ze Slovenska“.

