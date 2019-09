Radim Uzel: Děti si myslí, že ženy menstruují modře; V Austrálii s menses nesmíte do moře

Nedávno jsme natočili s panem MUDr. Radimem Uzlem interview. Našeho předního sexuologa netřeba čtenářům představovat. Pan doktor citoval ze svého Lexikonu sexu. Dotkli jsme se několika témat, která můžete shlédnout ve videu, na něž odkazujeme, viz například, „proč není důležitá erekce“… V této anotaci se pro ukázku zastavíme u tématu menstruace.

Že kravička Milka je fialová a ženy menstruují modře je jasný „fejk“. Přitom těmito „fake news“ krmí reklamy veřejnost a i děti to vidí…

Rozhovor v autentické podobě vám nabízíme ve videu. Zde pro ilustraci přinášíme zamyšlení o ženské menstruaci. Proč je toto téma třeba probírat? Pan doktor soudí, že právě proto, že je součástí reklam na hygienické pomůcky, které vidí i děti školou povinné. Ty pak mezi sebou hovoří o vložkách nejrůznějších typů. Vidí, jak se (z reklamních důvodů) do nich leje modrá voda. Děti nabývají mylnou představu, že ženy menstruují modře.

„Nejmladší rodičce u nás bylo 12 let. Té nejstarší 56.“ (MUDr. Radim Uzel)

Pan doktor ve videu například prozradil, že dle statistiky má šanci žena porodit za života až 20 dětí, kdyby se věnovala nechráněnému sexu se zdravým partnerem. Také to však znamená i 300 zbytečných menstruací. Každá menstruace ženu hormonálně rozhazuje a z lékařského hlediska je taktéž určitým rizikovým faktorem pro případná onkologická onemocnění. Věděli jste, že nejmladší rodičce bylo u nás 12 let, zatímco té nejstarší 56?

„Nikdy jsem nemenstruoval, a přitom žádné škodlivé látky v sobě nehromadím.“ (MUDr. Radim Uzel)

Dnes antikoncepční tablety způsobují, že u ženy dochází k „pseudomenstruaci“. Pokud se efekt tablet protáhne, žena může na čas přestat menstruovat. Dříve se soudilo, že s menstruací odcházejí z těla škodlivé látky. MUDr. Uzel konstatuje: „Já jsem nikdy nemenstruoval a škodlivé látky v sobě nehromadím. Není pravda, že menstruace je doslova očistný proces pro ženu.“

„Když máte měsíčky, nepustí vás v Austrálii na pláž a do moře už vůbec ne…“

Dnešní výrobci menstruačních pomůcek jako jsou vložky, menstruační tampóny, kalíšky, houbičky, tablety – jsou zainteresováni na tom, aby se určitý mýtus o menstruaci držel. Dnešní medicína není proti možnosti menstruaci zablokovat či posunout. Prostě ji časově naplánovat. Je to výhodné o svatební noci či na dovolené: „Přestavte si, že by měla žena půlku dovolené promenstruovat.“ Pan MUDr. Uzel dodal, že v Austrálii by menstruující ani na pláž nepustili. Prý kvůli žralokům.

Zeptali jsme se pana Uzla „na férovku“, zda by se měly ženám předepisovat látky, které zablokují menstruaci na delší období. Odpověď předního sexuologa reportéra Sputniku překvapila. Pan doktor takovýto postup prakticky doporučil. Ale zároveň také dodal, že blokovat menstruaci je nutné pod dohledem lékaře, že tato procedura není pro každou ženu. Nic škodlivého však neobnáší a v jistém slova smyslu je i věcí pozitivní.

V neposlední řadě jsme se dozvěděli, že čím dříve začne žena menstruovat, tím později v životě s menstruací skončí. Je velice moudré, že klimakterium zbaví ženu menses. A to proto, poněvadž žena dostává prostor o péči o potomky. S panem doktorem jsme rozebrali ještě asi pět témat. Co přesně jsme se dozvěděli třeba o erekci a dalších záležitostech, prosím, zhlédněte ve videu.

