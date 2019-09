České drony poletí nad Ruskem. Co budou zajišťovat? Podnikatel Semetkovský promluvil o unikátní technologii a konkurenci

Český výrobce dronů, společnost Primoco UAV, získala licenci na obchod s vojenským materiálem. Na podzim roku 2020 hodlá své bezpilotní letouny dodávat do Ruska a Kazachstánu pro dohled nad ropovody. O příběhu jedinečné technologické firmy a bezpečnosti se Sputnikem promluvil její majitel, Ladislav Semetkovský.

Úspěšná společnost se sídlem v Radotíně obdržela od Ministerstva průmyslu a obchodu licenci pro vývoj svých obchodních aktivit ve vojenském sektoru. Jejím zakladatelem je odborník v oblasti média, a nyní generální ředitel a hlavní akcionář Primovo UAV Ladislav Semetkovský (UAV – endurance unmanned aerial vehicle, neboli středně velký bezpilotní letoun, používá se k vojenským účelům – pozn. redakce).

Od médií k vysokým technologiím

Na českém internetovém média trhu je Semetkovský známý mimo jiné založením portál Tvůj dům (v současnosti portál Dům a Záhrada), který byl na prvním místě v bydlení, stavení a spoření. Podle portálu živě.cz se internetovému periodiku povedlo během tři let získat vedoucí postavení na trhu (70 %). V roce 2007 svou společnost Media Online podnikatel prodal finskému koncernu Sonoma. Ladislavu Semetkovskému není cizí Rusko: podle jeho slov již od roku 2005 podnikal v Ruské federaci a vydával online média, například RussianTraveller.ru.

Mezinárodní cestovní ruch v první polovině roku vzrostl o 4 % https://t.co/7tmkloqfXi pic.twitter.com/EFPUY5pOik — Sputnik ČR (@sputnik_cz) September 11, 2019

​Sputnik se Ladislava Semetkovského na úvod zeptal, co ho inspirovalo k založení technologické společnosti.

„Po více než 20 letech v oblasti médií a vývoje software jsem chtěl začít něco nového a tak vznikla společnost Primoco UAV. Úvahy nad vývojem bezpilotního letounu byly v roce 2014. Viděl jsem příležitost nahradit klasické vrtulníky Mi-8 při monitoringu ropovodu, plynovodu civilním bezpilotním letounem. V roce 2015 začal vývoj a dnes sériově vyrábíme, prodáváme a jsme veřejně obchodovatelná společnost,“ řekl podnikatel.

Podle španělské studie o rychle se rozvíjejícím sektoru dronů v Evropě jsou jedinou vstupní bariérou technologie. Lze je rozdělit dle účelu využití a to na vojenské, komerční a civilní drony. Prudký vývoj vojenských dronů brázdí jen právnická regulace (musí vyhovovat požadavkům místního průmyslu, státu, armády, vědců), kdežto vývoj dronů pro komerční využití a pro zábavu zpomaluje obtížnost obdržení licencí, obavy z bezpečnosti a ochrany soukromí.

Ladislav Semetkovský Ukázka z kamery dronu One 150. Primoco UAV

Nás budou zajímat drony pro vojenské a civilní využití. Konkurence v této oblasti se odehrává mezi společnostmi z USA (5 výrobců), Izraele, Německa, Francie, Norska a Kanady. Jiný průzkum od ruské analytické společností J'son & Partners Consulting uvádí podobné údaje a detailnější rozdělení výrobců dronů pro vojenské účely. Zeptali jsme na konkurenty společnosti Primoco UAV v tomto odvětví a čím se od nich liší. Ladislav Semetský potvrdil, že v kategorii středně velkých bezpilotních letounů, kam patří produkce jeho společnosti, je přibližně deset výrobců letounů a vrtulníků.

Ministerstvo dopravy RF: České a ruské letecké úřady se dohodly na zrušení omezení letecké dopravy https://t.co/lbrwyUfUYI pic.twitter.com/qHP1Jq0epM — Sputnik ČR (@sputnik_cz) September 14, 2019

​K základním charakteristikám bezpilotních letounu patří maximální vzletová hmotnost, užitečné zatížení, maximální dolet, cestovní rychlost a vytrvalost. Zeptali jsme se Semetkovského čím se liší od svých konkurentů. „Náš letoun je vysoce vyspělý, plně kompozitový, schopný automatického vzletu a přistání, vytrvalost 10 hodin. Konkurenci máme v Izraeli, Spojených státech a v Evropě. Asie a Afrika takové letouny nevyrábí. Domnívám se, že patříme mezi nejlepší, a to nejen v technických parametrech a ceně, ale i vlastnímu vývoji a výrobě, vlastnímu továrnímu letišti a vstupu na burzu cenných papírů. Takových firem není mnoho, respektive jsme dvě na světě,“ podotkl Semetkovský.

Spolupráce s Ruskem: co zabránilo otevření továrny

Své dřívější podnikatelské dovednosti z média prostoru v Rusku Semetkovský aplikoval i ve své nové společnosti Primoco UAV. Řekl Sputniku, že v Ruské federaci provozují druhým rokem pobočku AO Primoco BPLA se sídlem v Moskvě. K cílům spolupráce se vyjádřil následně: „Chceme poskytovat civilní letecké práce ruským zákazníkům, primárně ochranu ropovodů a plynovodů. V letošním roce jsme získali oprávnění poskytovat takové služby od Rosaviacie.“

Ladislav Semetkovský Přistání dronu One 150. Primoco UAV

Mimo jiné tento podzim Primoco UAV plánuje dokončení přípravy dronu jako služby (drone as a service) pro zákazníky v Rusku a Kazachstánu. Zeptali jsme se Semetkovského na vývoj tohoto směru. „V tento moment připravujeme výcvik nových pilotů. Služby začneme postupně rozbíhat v roce 2020, ve střednědobém horizontu bychom rádi provozovali vyšší desítky letounů na území Ruska,“ potvrdil podnikatel.

Sopka na Kurilských ostrovech způsobila v Česku podivuhodný jev https://t.co/CVZ7LyYUwU



© Foto: Pavla Válová pic.twitter.com/ZNhOudskib — Sputnik ČR (@sputnik_cz) September 19, 2019

​Společnost již dříve hodlala rozvinout výrobu své produkce v Rusku. Před třemi lety se tak objevila zpráva o plánech pro stavbu továrny na výrobu dronů nedaleko Moskvy. Ptali jsme se majitele společnosti na vývoj tohoto záměru. Ladislav Semetkovský to okomentoval následně: „Bohužel tento plán byl zrušen, neboť Primoco UAV nedostala potřebné povolení od Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Bezpilotní letoun je produkt dvojího užití a každý konečný zákazník musí být schválený a vydaná licence. Budou-li sankce mezi EU a Ruskem zrušené, můžeme tuto oblast znovu otevřít.“

Bezpečnost dronů a vývoj společnosti

Pokud se vrátíme k českým reáliím, drony se již dávno staly součástí práce policistů. Zejména česká policie využívá drony pro hlídky přírodních ochranných zón a motivuje to nutností zajištovat bezpečnost. Turisté si přitom stěžují na tento typ využití. V této souvislosti jsme se pana Semetkovského zeptali, zda je možné propojit v dnešní době bezpečnostní zájem státu a ochranu soukromí.

Podle odborníka lze v tom využití vidět i velký přínos. „Domnívám se, že zcela určitě bezpilotní letouny mají svoji pozitivní úlohu, například při ochraně hranic, kdy klasický vrtulník s posádkou není schopen létat 24x7. Bezpilotní letoun takovou ochranu zajistí a za zlomek ceny. Je to prostředek, který před deseti lety byl sci-fi,“ prohlásil Semetkovský.

Podle oficiálních stránek společnosti Primoco UAV také investuje do školicího systému pro personál (piloty/instruktory bezpilotních dronů). Ptali jsme Semetkovského nakolik je v současné době těžké najít nové odborníky pro drony. „Krásná otázka. Výcvik trvá několik měsíců a zcela určitě není snadný. Obávám se, že nedostatek pilotů bezpilotních letounů bude brzy velkým tématem,“ naznačil Semetkovsky.

Ironie osudu? Čeští piloti Aeroflotu se domů dostanou častěji, než když pracovali v ČSA https://t.co/CRONdTssPm pic.twitter.com/OetDeVvD3T — Sputnik ČR (@sputnik_cz) August 28, 2019

​Společnost vznikla před pouhými pěti lety, ale už v minulém vystavila své akcie na pražskou burzu. Také v roce 2016 v rozhovoru pro E15 Semetkovský prohlásil, že drony čeká stejný boom jako internet v 90. letech. Na závěr jsme zjišťovali, jak se tato představa naplňuje, a co je aktuálním obchodním cílem společnosti. „Můj osobní cíl v obchodu je dosáhnout obratu jedné miliardy korun z prodeje bezpilotních letounů a do pěti let postavit nový výrobní závod v České republice, našem továrním letišti v Písku,“ řekl Ladislav Semetkovský.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce