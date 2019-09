NATO se rozšiřuje v jižním Německu: Úkolem je rychlé nasazení jednotek ve východní Evropě

Podle zprávy NATO bude nové velení sloužit jako „součást posílení odrazování a obrany NATO v reakci na změněné bezpečnostní prostředí“. Pomůže to urychlit, koordinovat a zabezpečit pohyb spojeneckých zbraní a pěchoty přes evropské hranice.

V mírových dobách bude nové velení tvořeno 160 zaměstnanci, kteří by měli být přijati do roku 2021. V případě krize bude k dispozici až 600 zaměstnanců. Úkolem velení je „urychleně dopravit posily spojeneckým silám“. Řídit centrum bude americký generál, vrchní velitel spojeneckých sil v Evropě, Tod Walters.

Vzhledem k tomu, že americké jednotky jsou umístěny v polském městě Zagan, přenos sil se provádí hlavně přes spolkový stát Brandenburg. Úkolem nového centra tak bude optimalizovat tuto a další trasy pro přenos sil v Německu. Jeho tvorba začala již v roce 2018.

Forma kvalitního vojenského posilování

„Po převratu na Ukrajině a vstupu Krymu do Ruska se země NATO náhle cítily ohroženy Ruskem,“ vysvětlil v rozhovoru se Sputnikem podplukovník v důchodu Jürgen Rose. Podle jeho slov je nespokojen s touto myšlenkou, ale zdůraznil:

„Vzhledem k paranoii na základě bezpečnosti převládající v Polsku a pobaltských zemích je snad faktem, že autory této myšlenky byli jejich západní spojenci.“

Podle Rose po skončení studené války se NATO zabývalo otázkou, zda by aliance mohla v případě ozbrojeného konfliktu rychle převést požadovaný počet jednotek odpovídající úrovně připravenosti na východní hranice aliance. A vzhledem k tomu, že je zároveň nutné dodržovat dohody s Ruskem, že spojenecké síly nebudou trvale nasazeny na východních hranicích NATO, je nutné neustále posilovat dočasná místa jejich nasazení. „V případě konfliktu však tyto síly nebudou stačit a je nutné rychle nasadit jednotky.“

Obecně se podle vojenského experta jedná o formu vysoce kvalitních zbraní. „Počet zaměstnanců se kvantitativně nezvyšuje - probíhá práce na efektivitě jejich implementace,“ řekl Rose. Zároveň varoval, že tyto akce nepřispívají k mírovému řešení konfliktů a mohou navíc způsobit odpovídající reakci Ruska.

V současné době se chystá nový přesun částí americké armády přes nizozemské přístavy a Německo do Polska plánovaný na polovinu října. Podle Američanů bude z Texasu do Polska přeneseno asi 3 500 vojáků a více než 2 000 kusů vojenské techniky, včetně 85 tanků Abrams a 120 obrněných transportérů Bradley. Tyto síly budou nahrazeny podobnými jednotkami, které tam byly devět měsíců a které se nyní vrátí do Spojených států. Po eskalaci konfliktu na Ukrajině americká armáda pravidelně provádí manévry na území od Estonska po Rumunsko a od pobaltských zemí po Černé moře. Zúčastňují se jich zejména zástupci německých ozbrojených sil.

