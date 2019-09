Dny NATO - vstup je zdarma. Názor

„Dny NATO v Ostravě jsou dlouholetou pravidelně se opakující propagandistickou akcí, která má obrovskou podporu vlády a jsou na ni ze státního rozpočtu vynakládány obrovské prostředky,“ řekl Sputniku vojenský analytik, velitel organizace Českoslovenští vojáci v záloze za mír, podplukovník Ivan Kratochvíl.

Kratochvíl: Jejich význam je především propagandistický, obyvatelé regionu si mají zvyknout na přítomnost cizích vojsk ve svém nejbližším okolí. Tomu odpovídá i doprovodný program pro lidi. Ukázky činnosti různých úderných a specializovaných skupin. Různorodá technika americké, evropské ale i sovětské výroby. Pro zajímavost, technika sovětské provenience tvoří asi 40 % objemu (pozn. podle veřejně přístupných informací na stránkách akce do 40 %) vystavované techniky, ale všude se píše o letounech strategických sil USAF B-52, KC-135 a C-5 Galaxy. Americký vojenský transportní letoun C-5M Super Galaxy bude jedním z lákadel blížících se zářijových Dnů NATO v Ostravě, uvádí například idnes.cz.

A proč je vstup na Dny NATO zdarma?

To je zajímavá otázka. Jednoduše by se dalo říct, že z propagandistických důvodů. Ostravský region hodně utrpěl útlumem těžby černého uhlí a důsledky divoké privatizace OKD a dalších podniků jsou viditelné dodnes. Taková to „show“ přivede lidi na jiné myšlenky a přispěje ke zklidnění situace v regionu. Vše podle starého římského hesla „Chléb a hry“. Důležitější však pro mne je to, o čem se nemluví, ale co výrazně signalizuje jedna z doprovodných akcí, konference Centra transatlantických vztahů vysoké školy CEVRO Institut (Alexandr Vondra) na téma: „Vojenská mobilita a připravenost infrastruktury: Hladký přesun nebo past?“ Ostravské letiště je totiž moderní letiště s vyspělou strukturou a kapacitou přepravy nákladů výrazně vyšší, než má letiště Praha - Ruzyně. Přitom ruzyňské letiště je vytíženo na maximum, ale stát investuje do Mošnova, kde letiště stojí v „polích“ a v běžném provozu je vytíženo tak na 20 %. Tento nerozum z hlediska běžného fungování státu dostane smysl při pohledu z úrovně strategické. Letiště Ostrava – Mošnov by bylo významným dopravním uzlem v případě zahájení vojenského tažení směrem na východ, do Ruska. Stojí v polích, dá se tedy dobře zabezpečit proti útoku partyzánů. Má perfektní napojení na železniční síť, v blízkosti vedou dvě čerstvě zmodernizované dálnice směrem do Polska. Na letišti je vytvořena moderní báze technického zabezpečení a oprav letounů americké výroby. Při útočné operaci směrem na Moskvu a na Petrohrad se tak stane toto letiště významným dopravním uzlem pro manévr sil a prostředků útočících vojsk. A místní obyvatelé si před zahájením operací musí na přítomnost cizí vojenské techniky a cizích vojsk zvyknout.

Konaly se v minulosti podobné akce? Například Dny Varšavské smlouvy, vojenského bloku, do kterého bylo zahrnuto i Československo?

V dobách Varšavské smlouvy se všichni občané nějakým způsobem podíleli na obraně své země. Proto akce toho typu neměly valného významu. V té době se spíše kladl důraz na vytváření dobrých vztahů našich vojáků z vojenských posádek s pracovníky místních podniků. Šlo o různé vzájemné společenské akce, ale i vzájemnou výpomoc. Armáda tehdy byla opravdu armádou, takže svoji akceschopnost dokazovala na velkých cvičeních, která opravdu prověřila její schopnosti. Mluvím o cvičeních, jako je například letošní mezinárodní cvičení Centre 2019 v RF za účasti Indie, Pákistánu, Kazachstánu, Číny, Kyrgyzstánu, Tádžikistánu a o kterých se v našich sdělovacích prostředcích demokraticky a objektivně mlčí.

