Poroste ruská ekonomika příští dekádu o 20-30 % ročně? Lidé vytvořili investiční instrument bez parazitů a bank

V Rusku již několik let existuje společnost zabývající se finanční kooperací. Díky nástroji KOPIKUPI si lidé mohou pořizovat bydlení a automobily, aniž by platili vysoké úroky z úvěrů bankám. Je to nástroj federální úrovně důležitosti, chceme ho předat státu, vystřelí ekonomiku země k nebi, říká jedna z tváří společnosti Sergej Magdenko.

V roce 2017 Sputnik informoval o společnosti Otkrytyj Dom (Otevřený dům), jež poskytuje službu KOPIKUPI. Díky této službě mohou lidé získat peníze na pořízení bydlení či automobilu bez bankovních úroků, které jsou v Rusku, na rozdíl od západní Evropy, velmi vysoké (až 12-15 % ročně).

Autoři projektu tehdy sdělili, že pro vytvoření této společnosti se lidé musejí naučit přemýšlet jinak, než pouhými kategoriemi peněz a zisku. Smyslem KOPIKUPI je finanční kooperace, kdy lidé skládají své peníze „do jednoho pytle“, z něhož si následně jeden po druhém kupují to, co potřebují. To jim umožňuje vyhnout se bankám s jejich „drahými“ hypotečními penězi.

Korespondent Sputniku hovořil se Sergejem Magdenkem, přední tváří projektu, o tom, jaké má finanční spolupráce ve světě perspektivy.

Sputnik: Jak se rozvíjel váš projekt finanční spolupráce?

Magdenko: Nejdříve jsme se pokoušeli vybudovat offline síť – otevírali jsme kanceláře. Pochopili jsme ale, že to není efektivní. Lidé k nám nešli. Aby k nám někdo přišel, je potřeba vysoká úroveň důvěry. Online je širší, díky tomu máme větší záběr. Online je pro nás důležitější. Ti, kdo se účastní našich programů, se nachází v celé zemi, ne v jednom konkrétním místě. Nedávno se, mimochodem, u nás objevil člen z Ameriky a další člen z Německa, který si chce koupit s naší pomocí automobil.

V současné době procházíme obdobím „zklidnění“. Poměrně rychle jsme poslední dobou rostli, nyní je přírůstek poněkud klidnější. Je potřeba vyjádřit obrovské díky a respekt k lidem, kteří nám na začátku naší činnosti svěřili své peníze. Naše počty se začaly rozšiřovat poté, co jsme umožnili našim prvním členům realizovat jejich přání.

My naše produkty nepředstavujeme světu reklamou ve stylu: Je to výhodné, ušetříte, a tomu podobné věci. Pracujeme na úrovni chápání světa – co je správné a co není správné. Ani offline reklama nám nefunguje, ani klasické kanceláře, kam můžete přijít, abyste se informoval o naší činnosti. Standardní metody v našem případě vůbec nefungují.

Při práci s lidmi jsme si všimli jedné zajímavé věci. Když jim říkáme, že jim poskytneme peníze bez úroků, musíme jim hned říci, z čeho sami žijeme. Díky tomu u lidí nevznikají pochybnosti a nevzniká nedůvěra. Žijeme z jednorázového poplatku, který se počítá ze sumy peněz, kterou s naší pomocí získáte.

Jelikož jsou u nás lidé velmi ostražití, je potřeba vysvětlovat velmi pečlivě a obsáhle. Automaticky totiž hledají podvod a nekalé přístupy. Nevěří tomu, že existuje něco tak jednoduchého a přitom účinného.

Proč je tak potřebná a neuvěřitelně užitečná věc tak málo známá?

V Rusku jsme měli devadesátá léta. A i potom bylo několik finančních pyramid, na nichž lidé hrozně prodělali. Jestli budeme na některé tyto finanční pyramidy hledět z globálního hlediska, tak v tom můžeme uvidět úmyslný podvod, který měl směřovat k tomu, aby bylo možné národu znechutit spolupráci v otázce financí.

My stejně tu zeď, kterou oni v myslích Rusů vytvořili, prorazíme. Bude to ale stát větší úsilí. Pokud by nedošlo na tyto negativní momenty, lidé by byli spolupráci ve finančním sektoru daleko více otevření a my bychom byli nesrovnatelně větší. Zopakuji, že naším největším kreditem je důvěra.

Když k nám přicházejí lidé, tak se jich ptáme, zdali potřebují peníze rychle, nebo můžou počkat. Jestli potřebují peníze hned, tak je posíláme do bank, kde si s obrovskými úroky berou hypotéky a jiné půjčky. Pokud říkají, že mají čas a mohou počkat, začínáme s nimi pracovat. Naše valuta je čas. Čas měníme na peníze. Pokud máš čas, tak u nás spoř.

Někteří lidé k nám hledají cestu rok. Rok nás sledují, a když získávají důvěru vůči tomu, co děláme, stávají se našimi členy a spoří s námi na svá přání. Ti, kdo si s námi již něco koupili, pokračují a již podruhé, potřetí si na něco spoří.

Je zajímavé, že okolí těch lidí, kteří si s námi již na něco naspořili, se místy bojí přijít. Říkají, že u nich se to povedlo jen pro to, aby nás ostatní přitáhli, aby nás následně podvedli. Přicházejí k nám na druhou stranu ale i celé rodiny – i táta, i máma, i děti. Kupují si auta, byty. To jsou ti, kteří to vše pochopili a začali s námi spolupracovat.

U mě samotného, člověka, který má řídicí funkci v našem projektu, je jen asi 5 % lidí z mého okolí, kteří s námi jdou. Ostatní na nás hledí ze strany. Důvěra vzniká pomalu, potřebuje čas.

Proč je společností zabývajících se finanční spoluprací, ne vytvářením pyramid, spoluprací, tak málo? Vždyť je to naprosto geniální nápad, navíc je snadno pochopitelný a zopakovatelný. Vás v Rusku terorizují banky s jejich obrovskými úroky za hypotéky a půjčky (až 12-15 % ročně)…

Částečně jsme o tom mluvili výše. Je to o důvěře. Nyní jsme ve fázi hledání. Standardní metody nefungují a najít něco nestandardního, to je boží vůle. S postupem času se nacházejí lidé, jež pomáhají našemu růstu. V minulosti jsem se například účastnil sjezdu abstinentů. To jsou lidé, kteří jsou v chápání života už tak velmi daleko, a po mé prezentaci se k nám hlásilo 100 lidí denně. Za dva týdny jsme získali více než 1000 lidí.

A proč jiní lidé nevytvořili podobnou organizaci, jako je ta vaše? Vždyť to není složité a všechno je pochopitelné…

Do jisté míry je to i dobře. Smyslem kooperace je nás všechny sjednotit. Teď fungujeme jako jednotlivci. Můžeme se sjednotit do několika desítek kooperujících organizací, ale to zase budeme rozděleni v nich. Ač už budeme součástí většího celku.

My se řídíme principem otevřenosti. Bereme ohledy na všechny naše členy. Rozdrobovat se by zase znamenalo ztrácet sílu. U nás v Omsku vznikla podobná organizace, několik let prožila, ale nakonec zanikla. Když to lidé dělají kvůli penězům, a ne kvůli přesvědčení, že je to správně a je to potřeba dělat, tak dlouho nevydrží.

Je to i složité z hlediska právního pole, v němž se pohybujeme. Pořádně nevíme, co bude za týden, za měsíc z pohledu práva – jak na nás bude hledět stát. Probíhalo u nás několik prověrek. Všechno prošlo v pořádku. Prověřovali nás pro podezření, že jsme finanční pyramida.

Za celou dobu naší existence nám státní orgány nestavěly do cesty žádné překážky.

Jak plánujete dále růst?

V současné době si s námi můžete spořit na bydlení a na auto. Od tohoto roku jsme rozšířili naše programy na možnost spoření na opravu bydlení a další drobnosti.

Dalším krokem je to, že lidé, kteří s námi pracovali s malými penězi, například při koupi potravin, jejich úroveň důvěry k nám roste a můžou se s námi pustit i do větších projektů. Nehledě na to, že se v případě potravin jedná o malé sumy, smyslem je, aby vyrostla úroveň důvěry k nám.

Je totiž neuvěřitelně smutné, když s někým sedíš, všechno mu vysvětlíš, ale on na další den jde do banky a tam si za 12-15 % ročně bere hypotéku na bydlení. V takovém případě doslova ztratí několik let života jen tím, že tupě platí úroky bance. A právě úrokům se s námi může vyhnout!

Teď o tom, nejdůležitějším. My jsme pochopili, že máme v ruce produkt státní úrovně důležitosti. Ekonomika je v současné době celosvětově ve slepé uličce. Všechny země hledají cestu ven. Jen u našich občanů (Rusů) leží na účtech 28 trilionů rublů, které nic nedělají. Naopak ještě škodí, jelikož generují úroky, které zatěžují ekonomiku tím, že pod ně neexistuje žádný reálný produkt. Tím vytvářejí inflaci.

Pokud s námi lidé pracují a přinášejí nám své peníze, tak ty okamžitě odcházejí v reálný sektor ekonomiky. Vlády přemýšlejí o nových investičních instrumentech. A on již existuje! Není třeba již nic vymýšlet. Peníze lidí jdou přes nás hned do reálného sektoru, bez toho, aby zatěžovaly ekonomiku inflací.

Z toho důvodu je to instrument státní úrovně důležitosti. Chtěli bychom ho v nejbližších letech předat státu k užívání. Pokud by ho stát převzal, tak by úroveň důvěry k němu vyrostl ohromným tempem. To by nastartovalo celou Ruskou ekonomiku na dlouhé roky dopředu.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce