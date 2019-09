„Všechno bude lepší než tato SMĚRrácká havěť.“ Co slyšel autor Sputniku na protestech Za slušné Slovensko

Na páteční mítink hnutí Za slušné Slovensko přišlo podstatně méně lidí, než tomu bylo v minulosti. Loni protesty vylákaly do ulic desítky tisíc lidí, tentokrát se ale na bratislavském Náměstí svobody sešlo jen kolem dvou tisíc nespokojených občanů. V proslovech řečníků byl zahrnut zejména motiv nadcházejících parlamentních voleb.

Právě v těchto volbách totiž chtějí představitelé daného hnutí dosáhnout změny poměrů na Slovensku, a to odstavením současné vládní koalice. Aktuální průzkumy napovídají, že by po volbách mohla vzniknout patová situace, přičemž východiskem z ní by byly buď nové volby nebo úřednická vláda v režii prezidentky.

Podnětem k organizování nových protestů byly zprávy z aplikace Threema mezi slovenským podnikatelem Mariánem Kočnerem a překladatelkou Alenou Zsuzsovou. Novináři z mainstreamových médií pravidelně zveřejňují vybrané pasáže, ve kterých Kočner chválí několik vysoce postavených osob v politice, policii či v prokuratuře.

Herci a novináři

Na bratislavském pódiu se během protestu střídaly zejména herci a novináři. Juraj Kemka, Kristína Tormová, Táňa Pauhofová, Boris Farkaš či Tomáš Maštalír zastupovali herce.

„Nemáme trému, nemáme strach a vydržíme, protože věříme, že Havel měl pravdu, když tvrdil, že pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí,“ řekl herec Juraj Kemka.

Novináře zastupoval šéfredaktor Denníku N, Matouš Kostelný: „Před rokem jsme věděli, že mafie zašla až tak daleko, že zabila novináře. To už bylo příliš a museli jsme říci, že je tady i slušné Slovensko. Dnes víme, že mafie v této zemi vládla. Dostala se až na Ficův úřad vlády. A je jasné, že jsme se za jeho éry stali mafiánským státem,“ prohlásil a vyvolal tak potlesk opozičních demonstrantů.

Jak uvedla jedna z organizátorek protestů, Karolína Farská, Za slušné Slovensko požaduje odvolání speciálního prokurátora Dušana Kováčika z jeho funkce. Kováčikovo jméno se totiž objevilo v přepisech Kočnerových zpráv.

Po necelé hodině protest skončil, a to slovenskou hymnou v podání skupiny Korben Dallas. Poté se účastníci poklidně rozešli.

Protesty se, jako již tradičně, konaly i v jiných městech na Slovensku. I zde však byla cítit nižší účast. V Košicích, Prešově, Banské Bystrici a Žilině přišlo na náměstí jen několik stovek lidí. A v Humenném nebo Kežmarku jich dorazilo jen pár.

Co po volbách?

„Všechno bude lepší než tato SMĚRrácká havěť,“ odpověděla studentka Jana na otázku, zda bude po volbách lépe.

Nízký počet účastníků ji netrápí. Podle jejích slov je mnoho lidí ještě stále v myšlenkách na prázdninách či dovolené, ale s blížícími se volbami bude určitě růst i počet lidí v ulicích.

Ostatním účastníkům demonstrace před diktafonem Sputniku až tak do řeči nebylo. A nepřidaly tomu ani proslovy organizátorů. „Jsou tu strany, které nás chtějí dostat pod vliv Ruska, či dokonce před rok 1989,“ řekla Karolína Farská na margo stran, které je dle slušného Slovenska zapotřebí ve volbách porazit.

Mimo nahrávku však více protestujících potvrdilo, že se chystá ve volbách podpořit některou z opozičních stran. Buď ty, které kandidovaly již v minulých volbách, jako SaS, OĽaNO či KDH, nebo nových stram, mezi které patří Progresivní Slovensko, Spolu či Za lidi.

Podle několika průzkumů z posledních týdnů je jedním z nejrealističtějších povolebních scénářů pat, kdy současná koalice nebude mít dostatek hlasů na složení většiny v parlamentu, ale zároveň ani opozice nebude moci sestavit vládu bez Směru, SNS, ĽSNS nebo strany Borise Kollára.

Slovensko se tak může ocitnout v krizi, ze které budou jen dvě východiska: nové volby nebo dočasný mandát pro úřednickou vládu, na níž by však měla silný vliv prezidentka Čaputová.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce