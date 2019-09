Když děti hovoří jako dospělí (politici) aneb Když chytrej mladej chce být rychle starej

1/ Mikuláš (Miki) Kopas

Našemu žebříčku dělá lídra druhdy dvanáctiletý MIKI, který před deseti lety (2009) před televizním reportérem rozebíral tehdejší ČSSD, hlavně kritizoval snahu opozice zdanit bohaté či rozporoval reformu kolem 13. důchodu. Na webu ČSSD lze dopátrat, že „předseda ČSSD Jiří Paroubek na tiskové konferenci (2009) uvedl, že je zcela nepřijatelné opomíjet valorizaci starobních důchodů. Sociální demokracie se rozhodla kompenzovat tento stav, prosazováním třináctého důchodu v hodnotě dva tisíce čtyři sta korun“. Mikimu se nelíbilo, že 13. důchod měl být vyplácen z dividend ČEZu: „…to je ta největší pitomost,“ postěžoval si mladý analytik televiznímu reportérovi, který při sledování projevu Mikuláše nemohl než hlasitě polykat, zvláště, když MIKI, zjevný straník Miroslava Topolánka (a kritik Jiřího Paroubka), přímo varoval před nebezpečím zadlužení této země…

Samanta Smithová byla půvabná náctiletá Američanka, která nevydržela tlak soupeřících supervelmocí na obyvatele obou zemí (USA a SSSR) a napsala dopis Juriji Andropovovi do SSSR, nejvyššímu představiteli Sovětského svazu a předsedovi prezídia Nejvyššího sovětu v jedné osobě. Jurij Vladimirovič vyslechl Samanthu, dokonce ji pozval do své země na návštěvu. Dívka z USA skutečně odletěla do země Sovětů.

V nabízené ukázce z YouTube líčí na americké TV (Tonight Show with Johnny Carson) své dojmy ze zahraničí. Dozvídáme se, jak si zabalila na cestu spoustu dárků, protože bylo jasné, že se potká s mnoha dětmi (za železnou oponou). Americký moderátor se zkraje zajímal, jaké byly Samanthtiny první dojmy z Moskvy po přistání. Samantha: „Když jsem se dostala na moskevského letiště – vypadalo americky…“ V tomto duchu Samantha vedla dále dialog. Bylo toho více společného než rozdělujícího. Osud tomu chtěl, aby tato zajímavá dívka později zahynula při leteckém neštěstí.

3/ Saša Nižegorodcev

V 90. letech byl ruským prezidentem Boris Nikolajevič Jelcin. Tento představitel ruského státu byl značně vysoký, na fotkách je na stejné úrovni třeba s Helmutem Kohlem či Billem Clintonem. Vyznačoval se určitou povadlou výslovností, ze které si dobrosrdečně utahuje jeden z dílů ruského seriálu pro děti Jeralaš. V seriálu často vystupují dětští herci a rozehrávají různé zábavné scénky. V jednom z dílů exceloval žák Saša Nižegorodcev, který se chopil imitace projevu tehdejšího prezidenta Jelcina. Vžil se do jeho mimiky a gest a pronesl řeč, v níž uvažoval o zrušení školních známek, horoval pro bezplatnou zmrzlinu a žvýkačky. Ve svém projevu o vzdělávání rovněž navrhl, aby se školního procesu účastnili jen ti pedagogové, které žáci pečlivě vyberou.

4/ Lena Zavaroni

Lena Zavaroni byla rovněž „rychle zrající“ dětská pěvecká hvězda, která působila předčasně dospěle. Vyznačovala se fenomenálními hlasovými možnostmi a v sedmdesátých letech zažívala patrně svou největší slávu na britských televizních obrazovkách.

Tato slavná hvězda ze Skotska od 13 let věku však trpěla anorexií a od 15 let klinickou depresí. Showbyznys je neúprosný, a ne každý unese tíhu slávy a různých závazků. Zavaroni si mohla zazpívat s takovými legendami jako třeba Frank Sinatra. Její zpěv si v Bílém domě vyslechl i tehdejší prezident Spojených států Gerald Ford. Zdravotní problémy způsobily smrt nadějné zpěvačky. Světové publikum se s ní rozloučilo v roce 1999.

5/ Mladý Jihoafričan

Mladý Jihoafričan na ukázce fascinuje tamní poslance, když navrhuje, že by děti měly mít možnost volit za předpokladu, že by je výuka ve škole seznamovala s osobitostmi té či oné politické strany, že by děti do hloubky pochopily, čím ta která strana chce přispět ke zlepšení podmínek v zemi. Politici se snažili chytrému dítěti vysvětlit, že „děti nemohou volit“. Při těchto slovech si reportér Sputniku vybavil nedospělé chování poslance za ODS Romana Pekárka, když se jej ptal moderátor Martin Veselovský z Radiožurnálu (2012), zda je v pořádku, aby o důvěře vládě a jejím protikorupčním opatřením hlasoval člověk (Pekárek) nepravomocně odsouzený právě za korupci. Při vyslechnutí Pekárkových replik by možná jihoafričtí poslanci dětskému hlasu vyhověli…

6/ Malý expert o politice a lásce Víťa

Víťa se vyslovuje cestou analýzy k finanční krizi. Navrhuje, aby se ceny snížily, platy valorizovaly, hlavně, aby se nekradlo, aby bylo možné pořizovat to nejdůležitější, což je jídlo. Víťa také navrhuje lépe fyzicky chránit území emisní banky.

Na otázku, jak to, že je tak chytrý kluk, odpovídá: „Dívám se na Galileo, sleduji BBC…“ Víťa byl také dotázán na předmět lásky. Zde mladý expert řekl, že „láska je reakce nikoli mozku, ale organismu… Když se někdy chceš seznámit, může se to podařit (asi ta reakce těla)“. Milostné šťávy Víťa nazývá „hormonem, který cestuje z mužského do ženského těla“. Následují pozoruhodné podrobnosti. Moderátorka se chlapce zeptala, jakými kvalitami by měla oplývat dívka, aby se Víťovi mohla zalíbit. Pro Víťu klíčovými kritérii jsou, „aby byla milá, vstřícná a chytrá“.

7/ Greta Thunberg

Hitparádu dospěláků v dětském věku a dětském těle uzavírá Greta Thunberg. Pamatujeme si ji čerstvě díky jejímu vystoupení v pondělí 23. září v úvodní části Summitu OSN pro klimatickou akci, kde plamenně řečnila před vrcholnými představiteli mnoha zemí světa. Tento projev se ovšem stylově liší od šesti předešlých. Vypadá až moc angažovaně. Co o tomto projevu napsala na svém Facebooku Tereza Spencerová?

„I když vím, že na sebe sešlu hněv všech těch ‚správných' nebes, tak musím říct, že po zhlédnutí Gréty v OSN mám silnou potřebu se ‚zamyslet' nad smyslem všeho svého konání… Začíná mi bejt ouzko, protože nesnáším patos, natož zneužívání… Natož ne úplně normálních… dětí nebo jak říká klasik, ‚důvod k napití by tu byl'...“

My dodáváme závěrem, pokud malá přehlídka nestačí, nechte se zaujmout či pobavit například dětským šoumenem a „prezidentem“ Robby Novakem. Nebo nám napište o dětských hvězdách, které utkvěly v paměti vám.

