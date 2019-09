Foldyna: Soumrak bílého heterosexuálního muže. Jsme ohroženější než bílý nosorožec…

Chtěli bychom vám položit otázku, jak se to má s tím „bílým heterosexuálním mužem“, kterému údajně (nejen) v Evropě hrozí vyhnutí. V minulosti jste se k záležitosti také vyjadřoval. Mohli bychom znát váš současný, aktualizovaný názor?

Podívejte, my se pořád snažíme vytvářet dojem, že chceme spasit svět, resp. že Evropa chce spasit svět. Posíláme již 50 let peníze do Afriky, hovoříme o tamních podmínkách. Afrika ale nevymírá, každý rok produkuje naopak miliony a miliony nových dětí. Každý rok se tam narodí „nové Německo“… Pokud někdo vymírá v tuto chvíli, tak je to stárnoucí a vymírající Evropa, kde se nerodí děti. Ti bílí heterosexuální lidé – to jsme přece my.

Všechny mezinárodní instituty (které mohou) posílají peníze, aby zachránily bílého nosorožce. To je určitě správné. Kdo se však snaží vytvořit podmínky, aby si lidé v Evropě, ti původní Evropané, –nemyslím tím ty, kteří se sem houfně stěhují –, mohli dovolit více dětí, a sice na základě pocitu jistoty z budoucího vývoje. Tzn. pokud se něco (ne)stane a půjde to takto dále, Evropa jako taková, ten bílý heterosexuální muž – vymře, což neříkám jako nadsázku. Politici by se tím měli zabývat. Nemá smysl, aby jezdili po světě, viz Greta, která (jen) fanaticky hovoří k ekologické (klimatické) krizi… Zde je jedna zásadní krize: Vymíráme my – původní obyvatelstvo Evropy.

Selhává křesťanství? Boží plán byl, abychom se množili. Abychom plodili děti. Slábne víra? Nehraje takovou roli? Jde o úpadek křesťanství?

Je to pozvolný kolaps. Dá se to nazírat i tímto způsobem. Historické tradice Evropy, na nichž se Evropa rozvíjela, v posledních „x“ letech upadají… Religiozita obyvatelstva klesá. Zejména je to dáno politickým vlivem. Vytváří se zde umělé názory neomarxistické, ty se snaží vytvořit dojem, že to někdo jiný vymírá, přitom jsme to ale my… Vytváříme podmínky, které protiřečí historickému vývoji v Evropě.

Státy by se měly zasadit o to, aby rodina, jako základní prvek společnosti a státu, měly co nejlepší podmínky pro to, aby mohly plodit děti, aby je dokázaly vychovat, aby z nich udělaly řádné občany svých zemí. Od toho se upustilo. Dnes se tu vytváří podmínky pro minikultury, pseudomenšiny, které jistě existují (a expandují). Nemám nic proti nim. Potřebuji vytvořit podmínky pro to, aby hodnoty vytvářel původní obyvatel – bílý heterosexuální muž, jeho žena a jeho rodina…

Je tento proces řízen zevnitř Evropy, nebo jde o vnější vlivy?

Nechci si dovolit spekulovat a vytvářet teorie. Jsem toho dalek. Kdyby to byla náhoda, nebude to tak úspěšné. Náhoda to ale není. Kdo a za jakým účelem to dělá, to si netroufám říct, to nechám sociologům a politologům. Rozhodně by se tím měli zabývat. Já jsem obecný politik, pohybuji se mezi lidmi. Budu dělat vše pro to, abychom ztížili podmínky těm, kdo tlačí bílého heterosexuálního muže směrem k vyhynutí. Přeji si, bychom mohli zachránit původní stav, původní kulturu Evropy, původní kulturu národních států. Rozbor statutu quo nechám na někom jiném.

Slyšel jsem názor pana Hynka Kmoníčka, že generace Američanů, která se narodila v roce 2007, vytvoří pokolení, kdy „bílí“ Američané budou již v menšině. Kmoníček předvídá i sociální otřesy na této bázi. Není u nás pozdě, co se rozmnožovacích snah týká? Vždyť nás stejně začne válcovat prosazující se přicházející většina „migrantů“. Máte nějaký efektivní plán?

Musí se vytvořit podmínky prostřednictvím legálních nástrojů. Pomocí demokratických voleb se musí nastolit program, se kterým se ztotožní většina stávajících Evropanů, stávajících lidí, kteří zde žijí. Musí se intenzivně podporovat opak toho, co se zde děje. Ustupme od zásobování Afriky penězi. Kdy naposledy jsem se rozčílil? Bezpečnostní síly ČR, policie, záchranný sbor, hasiči, ti všichni volají po prostředích na vybavení, mzdy, infrastrukturu. Tohle je přece má bezpečnost. A já se pak dočtu, že česká ministerstva obrany, zahraničí a vnitra se dohodnou, že pošlou prostředky na bezpečnost do Afriky, a to hned celých 700 000 000 korun. Moje bezpečnost jsou výše uvedené složky, ať „moje“ peníze jdou raději do české infrastruktury. Občané i já jsme peníze dali z daní. Měly by být směrovány do České republiky. Moje bezpečnost jsou čeští policajti, naši hasiči a náš záchranný systém. Tohle musíme začít říkat lidem, resp. aby nevolili tu skupinu, která takto nakládá s prostředky, prostředky vybranými na daních všech lidí. Tohle totiž ohrožuje bezpečnost a vývoj tohoto státu (ČR) i Evropy.

Poslední dotaz: váš vývoj v rámci ČSSD, snad jste i inklinoval k SPD?

Podívejte, slyšel jste mé odpovědi. Myslím, že v této chvíli nemusím přemýšlet o tom, co budu dělat zítra. Až ta otázka vyvstane ve smyslu, že mi někdo bude opět říkat, abych odešel, nebo mě opravdu i vyhodí, budu o tom přemýšlet. Jen jednu věc slíbím – ano, v politice zůstanu a budu dělat maximum, abych zachránil základní hodnoty.

Děkujeme, ať se vám daří. Díky za interview.

