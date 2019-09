Kurz vyhrál volby. Česko se raduje zbytečně?

Podle předběžných konečných výsledků získala Kurzova Rakouská lidová strana (ÖVP) 38,4 procenta hlasů. Na druhém místě s velkým odstupem skončili sociální demokraté (SPÖ) s 21,5 procenta hlasů a na třetím pravicově populistická Svobodná strana Rakouska (FPÖ) se 17,3 procenta. Rekordní výsledek zaznamenala strana Zelených, která podle předběžných konečných výsledků získala 12,3 procenta hlasů.

Předčasné volby vyvolal účelově vyvolaný skandál, do kterého bylo přímo zapleteno sousední Německo. Německá média v polovině května zveřejnila video pořízené na španělském ostrově Ibiza, na němž dnes už bývalý předseda Svobodné strany Rakouska (FPÖ) a vicekancléř Heinz-Christian Strache před rakouskými parlamentními volbami v roce 2017 hovoří s ženou, která se vydávala za neteř ruského oligarchy.

Rozhovor se dotkl možného nezákonného financování FPÖ a přidělování státních zakázek výměnou za volební pomoc. K ničemu nedošlo, ale Kurz se rozhodl k rozvodu se svým koaličním partnerem a vyhlášení nových voleb.

Co výsledek voleb znamená? Rakousko bude pokračovat v dvojakém tempu. Jednak pokračovat v rozumném postupu proti nelegálním migrantům, které v předchozích letech zahltili Rakousko – a to i kvůli zprvu vstřícné pozici samotného Kurze. Rakousko mladého kancléře také bude upřednostňovat těsné vazby na hlavní eurointegrátory – Německo a Francii.

Kurz se v minulosti jednoznačně distancoval od regionu střední a východní Evropy. Vídeň nechtěla posílit zdravou euroskepsi Česka, Slovenska, Maďarska a Polska. Úvahy o vstupu Rakouska do Visegradské čtyřky rezolutně odmítl. K zemím bývalého c.k. má mladý kancléř odměřený vztah.

Kurzovi a jeho straně pogratuloval na twitteru český premiér Andrej Babiš. „Přeji mnoho zdaru při sestavování nové vlády. Rakousko je naším blízkým partnerem a já se již těším na pokračování naší spolupráce,“ uvedl.

Podobně reagoval místopředseda ČSSD a ministr zahraničí Tomáš Petříček. „Přeji našim sousedům konstruktivní jednání při sestavování nové proevropské vlády a již se těším na další česko-rakouskou spolupráci,“ sdělil na twitteru.

S větší tvrdostí reagoval na výsledek předčasných parlamentních voleb v Rakousku známý expert na islám a publicista Lukáš Lhoťan. „Proč nehodlám gratulovat rakouským lidovcům k vítězství ve volbách? Protože to byli oni, kdo se socialisty natahal do Rakouska statisíce muslimských přistěhovalců. To je jako gratulovat zakladateli požáru, co si teď hraje na hasiče,“ říká (třeba v roce 2015 o azyl v Rakousku požádalo více než 90 tisíc lidí, po čemž musel tehdejší kancléř Werner Faymann přehodnotit svou politiku otevřených dveří - red.).

O svůj názor na rakouské volby se také podělil se Sputnikem Jiří Kohoutek, poslanec za SPD a místopředseda sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Pan poslanec si nemyslí, že rakouští lidovci a jimi sestavená vláda bude oporou pro evropské státy, které mají zdraví postoj k migraci.

„Lidovci pouze načas přebrali program a bohužel i část voličů svobodných, takže z tohoto pohledu jde jen o přeskupení sil daných předchozími mediálními problémy svobodných,“ říká politik.

Co výsledek rakouských voleb znamená konkrétně pro Česko? Může to posílit česko-rakouské vzdorování unijním nesmyslům, zejména v oblasti migrace? Známý poslanec i v odpovědi na tento dotaz nevidí situaci optimisticky.

„Vzhledem k tomu, že svobodní zvažují opozici, hrozí pravý opak. Pokud by do vlády šli socialisté, hrozí zmírnění rakouských protiimigračních postojů,“ předpovídá poslanec za SPD Jiří Kohoutek.

