„Senátorská špína“ se bouří. Chce hlavu ministryně

Czerninovi se Vox populi nezalíbil

A když to nejde s Babišem, tak to půjde se Schillerovou. Pravicová opozice ve Sněmovně vaří podle Jirky Babici. TOP 09 a jejich politickým spoluhráčům se v létě nepodařilo zbavit moci premiéra Andreje Babiše. Vyhořela, zdá se, kauza Čapího hnízda. Poslanci zamítli ústavní žalobu na hlavu státu Miloše Zemana navrhovanou Senátem. Takže k útoku na vládní moc zbyla jen zlá slovíčka ministryně financí.

O co se jedná? Tonoucí se stébla chytá. Kandidát na předsedu TOP 09 a senátor ze stejného klubu Tomáš Czernin se cítí být dotčen slovy šéfky státní kasy. Paní Schillerová se totiž právě během projednávání ústavní žaloby na prezidenta nekompromisně vyjádřila k Zemanovým oponentům.

„Celou dobu, co tu sedím, dostávám desítky zpráv od lidí. Od cizích lidí, které neznám. Píší mi na Messenger, píší mi na e-mail, píší mi do zpráv. Jsou to vzkazy typu ‚Jak to můžete vydržet?‘ Není tam jediný vzkaz na podporu této žaloby. Jsou tam vzkazy na podporu prezidenta a vzkazy typu, jak se tady utrácejí peníze daňových poplatníků, jak se tady mlátí prázdná sláma, a dokonce si dovolím, nepoužívám tvrdé výrazy, jeden z nich citovat: ‚Je to opoziční a senátorská špína.‘ Děkuju vám,“ prohlásila z tribuny Alena Schillerová.

​Czernin, kterého se slova ministryně financí dotkla, požaduje po Schillerové demisi. Prý zaútočila na celý Senát a kdesi cosi. Liberální politici jsou dnes nějací útlocitní. S tím se nedá nic dělat. Slovo je raní, anebo to předstírají, aby u straníků měli během sjezdu náležitou podporu.

Jenže ač se může nápad s odstraněním ministryně financí jevit jako dobrý, dobrovolně z funkce nepůjde. Schillerová prohlásila, že na výzvy k rezignaci reagovat nebude. Takže to vypadá, že se v Česku může rozhořet další pseudokauza. Letní odvolávání ministra kultury vystřídá podzimní sesazování ministryně financí. Chvilkaři by se už měli chystat do ulic.

Ruský šváb a kolaborant. A co tak urážky od opozice?

O možné demisi ministryně Schillerové a také o jejím tvrdém vyjádření na adresu Senátu si Sputnik pohovořil se známým politologem Tomášem Doležalem.

„Požadavek na demisi ministra je standardní výbavou instrumentária opoziční práce, těžko hovořit o jeho oprávněnosti či nelegitimitě, zde bude jakékoli posuzovací kritérium vždy nutně subjektivní. A to ať už v závislosti na politické afiliaci ‚posuzovatele‘ či na prostém lidském vkusu, osobních sympatiích či antipatiích,“ uvádí pan Doležal.

„Co učinit lze, je pokud možno objektivní popis stavu věcí, tj. jakási základní charakteristika předmětného jednání ministryně financí – a jeho kontextu. Její slova byla jednak reakcí na sněmovní projednávání senátního návrhu ústavní žaloby na prezidenta republiky, a to spíše z hlediska verbální argumentace a slovních útoků jejích zastánců na Miloše Zemana – a to zřejmě nejen na příslušné sněmovní schůzi, ale dlouhodobě. Připomeňme třeba nedávný výrok Stanislava Polčáka o tom, že doufá, že v případě role Miloše Zemana v možné abolici trestního stíhání premiéra Babiše zaúřaduje příroda. Což lze jen obtížně vykládat jinak, než že přeje prezidentovi smrt nebo takové zhoršení zdravotního stavu, které mu neumožní výkon prezidentské funkce. Anebo výroky Miroslava Kalouska o tom, že je prezident Zeman kolaborant, ruský šváb, alkoholik apod.,“ připomíná expert.

„Pro úplnost ještě doplňme i to, že ministryně Schillerová, dle svých slov, v tomto svém výroku citovala názory občanů, které jí adresovaly během projednávání žaloby na sociálních sítích, formou SMS apod., což je i velmi pravděpodobné. Každý, kdo sleduje politické dění, ví, že prezident Zeman má velkou skupinu příznivců. A tato skupina si logicky hledá své politické mluvčí, a naopak. Z tohoto pohledu šlo ze strany ministryně Schillerové o legitimní politickou (i lidskou) oponenturu. A stejně tak je v demokratické společnosti legitimní i politický (proti) tlak, kterému proto musí čelit,“ říká politolog.

Hrabě Monte Cristo bledne závistí

Podle pana Doležala tlak na ministryni Schillerovou může být snahou o pomstu Andreji Babišovi, avšak nejen jemu. „Spíše než o pomstu premiéru Babišovi jde o ‚pomstu‘ prezidentu Zemanovi a o další z řady ataků na něho, když nevyšla tato ústavní žaloba. Ministryně Schillerová je totiž nejen klíčovou členkou vlády a její místopředsedkyní, ale i velkou oblíbenkyní Miloše Zemana, jak explicitně demonstroval její chválou na nedávném jednání vlády o rozpočtu, na kterém byl osobně přítomen. A navíc je první náhradní alternativou na premiérský post pro případ, kdyby jej Andrej Babiš v určitém časovém horizontu budoucnosti nemohl nebo nechtěl zastávat,“ míní expert.

Nemohli jsme se nezeptat na samotný výrok, který způsobil takový povyk. Je vhodné, aby taková tvrdá slova ve Sněmovně padala? „Senátorská špína“ je drsná urážka.

„I toto je do velké míry věcí osobního vkusu a nastavení hodnotitele. Historicky i politicky je parlament především místem svobody projevu, a to i projevů tvrdých a drsných. Členové českého parlamentu mají dokonce na verbální projevy na jeho půdě tzv. indemnitu, hmotnou imunitu, a tedy nesmějí být trestně stíhání ani v tom případě, že by se ve svém parlamentním projevu dopustili verbálního trestného činu. Ministři-neposlanci, jako je paní Schillerová, touto indemnitou samozřejmě nedisponují, ale úzus o parlamentní půdě coby teritoriu zaručené svobody projevu se jistě vztahuje i na ní. K výroku samotnému – pokud byli onou ‚špínou‘ myšleni lidé, senátoři nebo opoziční poslanci, je to nepřijatelné a za hranou jakékoli slušnosti. Lhostejno, zda šlo o vlastní výrok ministryně nebo citaci občana. Ale pokud šlo o charakteristiku některých antizemanovských urážek a výroků (nejen těch výše citovaných), je termín ‚špína‘ zcela na místě,“ říká politolog Tomáš Doležal.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce