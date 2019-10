České vládě radí sympatizantka nácků, jíž vadí maršál Koněv. Diverze historické paměti?

Následující rozhovor je krácen a textově upraven. Autentickou podobu interview můžete zhlédnout na Facebookové stránce Sputniku ČR.

Číhalové členství v rozličných spolcích působí poněkud bizarně, jisté je, že o této osobě média píšou. Proč bychom si toho měli všímat?

Stanislav Novotný: Paní je z médií známá tím, že se účastní akcí Milionů chvilek, tzn. protestů proti Miloši Zemanovi, obouvá se do Ruska. Pozoruhodné je, že položila květiny k pomníku nacistického generála Helmuta von Pannwitze. Ten proslul ostrým odporem vůči partyzánům a vůbec vůči všem odpůrcům Nacismu. Nacista Pannwitz, oblíbenec Himmlera, proslul verbováním mnoha kozáků, Rusů, kteří zběhli a bojovali proti bolševismu.

Proti bolševismu nejde bojovat přece tím, že se vytáhne do boje po boku esesáků jako byl Pannwitz. Právě jemu Číhalová fandí. Dokonce se dala slyšet, že si navíc váží generála Ivana Kononova, původně politruka Rudé armády, který zběhl na druhou stranu (k nacistům). A taková dáma radí vládě ve vztahu k ruské menšině v ČR?

S takovou výbavou je velmi podivné, že se do takové pozice mohla vůbec dostat. Důležité pro nás je, že se snaží bagatelizovat vinu nacistického Německa za druhou světovou válku. Sympatizuje s ideologií nacismu. Vyvolává pozornost médií to, když Číhalová žádala odstranit sochu Koněva – v této věci přizvukovala panu Kalouskovi, panu Schwarzenbergovi, panu starostovi Prahy 6. Podivné je to zejména tehdy, když si uvědomíme, že to byl maršál Koněv, kdo s nacisty bojoval. Číhalová dnes představuje nový symbol přepisování dějin, které se koná proto, aby se zjemnila vina nacistů, vina Německa, které může za druhou světovou válku.

Kdyby vstal z mrtvých nějaký nacistický bojovník, dost možná by se s ním vzala Číhalová kolem ramen, a šli by korporativně demonstrovat proti soše Koněva. To je přece značně absurdní.

Nejen že se jedná o diverzi na kolektivní paměti, její jednání by se dalo subsumovat pod paragraf o trestné činnosti; vlastně sympatizuje s režimem, který potlačoval práva a svobody. Je to o to nebezpečnější, že se zatím jaksi potichu zvedá vlna německého šovinismu. Nerad bych, abychom se díky lidem (jako Číhalová) dostali zase do područí těch, kdo vyvolal obě světové války. Nacistickému Německu vinu za tyto války nikdo neodpáře. Těmto lidem je třeba okamžitě vystavit stopku.

