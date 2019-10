Hannig o posledním klipu Gotta: Možná, že to Karel tušil. Když jsem tu píseň poslouchal, měl jsem slzy na krajíčku

Autor tohoto článku si vybavuje atmosféru kolem roku 2000, kdy v Německu byla jistá akce, kam mělo jet Česko prezentovat nové tváře. Karel Gott nebyl vybrán, aby jel. Němci tehdy chodili s transparenty – „Karle, prosím, přijeď!“ Karel Gott byl žádaný a milovaný nejen v Česku, ale i v zahraničí. Jeho hlas ocenili i v USA. Nejvyšší špičky ČSSR naléhaly na umělce, aby se vrátil do vlasti a přispěl ke „zklidnění atmosféry“.

Karel Gott byl zdatným výtvarným umělcem, měl osobité názory na politiku, ve které by jistě uspěl, kdyby se vydal touto cestou. Nyní rozhovor s bývalým kandidátem na post prezidenta ČR a hudebníkem Petrem Hannigem o Karlu Gottovi.

Pane Hannigu, dnes přišla zpráva o náhlém úmrtí českého zlatého slavíka a fenomenálního zpěváka pana Karla Gotta. Vy jste se s ním znal, také jste spolupracovali. Mohl byste několika slovy připomenout jeho osobu a jeho význam pro naši kulturu?

Hannig: Napsal jsem článek, který se jmenuje Karel Gott – síla pokory. Karel Gott se vyznačoval velkým mistrovstvím, hlasovým, interpretačním. Silnou lidskou stránkou Karla byla pokora. Vzhledem k tomu, co představoval. Figuroval na české i německé scéně. Byl úžasnou veličinou. Zvážíme-li tohle všechno, byl velmi pokorný a tento rys charakteru čišel z každého Karlova tónu. Měl obrovský respekt k posluchačům po celou dobu své umělecké kariéry.

Už v roce 1961 jsem byl v Turnově, kde jsem studoval uměleckého kováře. Přijel tam orchestr Karla Krautgartnera. Představil talent. Pěvecký talent tehdy velmi mladého Karla Gotta. Tenkrát jsem si říkal – to bude jednou velká hvězda. A dlouho to netrvalo, jelikož hvězda Gotta vylétla rychle vzhůru už další rok, a to díky jeho hitu „Oči máš sněhem zaváté“. Gottův talent byl velmi rychle rozpoznán. Karel Gott mě vlastně provází dlouhá léta životem.

Karel Gott ve svém posledním klipu s dcerou poslal skoro až zvláštní vzkaz posluchačům, jak kdyby tušil svou určitou derniéru.

Možná, že to Karel tušil. Písničku pro něj složil leader skupiny Kryštof. Je to asi nejniternější skladba, již interpretoval. Když jsem tu píseň poslouchal, měl jsem slzy na krajíčku.

Karel Gott ve světle jiných hvězd…?

Karel Gott se k nám vrátil a dál pak fungoval na počátku 70. let. Co říct, v cizině mají rádi, když tam přijede někdo od nás. Pro Němce byl velice atraktivní Karlův přízvuk. Říkali mu „Zlatý hlas ze Zlatého města Prahy“. Celý jeho život byl veden šťastnou sudičkou, jež mu přála štěstí, viz už jen setkání s bratry Štaidlovými.

V přelomových letech po roce 89 pracoval s Karlem Janečkem v agentuře Goja, která existuje doteď, již bez Karla Gotta, a která provozuje muzikály. Na co Karel sáhl, vše se mu povedlo.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce