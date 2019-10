Natáčí se film o Havlovi. Bude v něm pravda?

Občan Havel nestačil

Viděli bychom to následovně. To si asi sedly chytré hlavy a řekly si: „Co nám v republice chybí? Proč tu je blbá nálada? Chce to víc Havla! Havel je všelék.“ Anebo to bylo jinak. Každopádně, Havlovy lavičky už nestačí. Na sochu se nedaří vybrat peníze. A tak první prezident České republiky a modla chvilkařů dostane alespoň svůj biják. Na jeho vzniku se podílí Česká televize. Takže my všichni.

O co půjde? Film scenáristy a režiséra Slávka Horáka se snaží zachytit události v životě Václava Havla od roku 1968, kdy byl mladým úspěšným dramatikem, přes vpád vojsk Varšavské smlouvy a období, kdy se jako zakázaný autor stáhl do ústraní na chalupu do Podkrkonoší. Film také bude popisovat Havlův střet s tehdejším vládnoucím režimem až k přelomovým událostem roku 1989.

„Jde o hraný film a o dramatizaci. To doufám živí pamětníci pochopí a budou reagovat na film jako na samostatné autorské dílo, hraný film není dokument ani rekonstrukce historických událostí,“ říká režisér Slávek Horák.

Na roli Václava Havla byl vybrán Viktor Dvořák, který hrál v seriálu První republika nesympatického Kryštofa Lébla.

Nebude chybět ani romantická pasáž, která má Havla zlidštit. Snímek se zabývá totiž také vztahem Havla s jeho první manželkou Olgou. Paní Havlovou ztvární Anna Geislerová. Ve filmu se také objeví Havlovi kumpáni jako třeba Pavel Landovský. Lanďáka bude hrát hvězda populárního seriálu Most! Martin Hofmann.

Premiéra filmu je naplánována na příští léto. A jak už bylo zmíněno, natáčení finančně podpořila Česká televize i Státní fond kinematografie.

Z našich kapes

Tak předně, Česká republika je demokratickou zemí. Proto se Havlův kult normálním lidem silně zajídá. Proč je české společnosti tak na sílu cpán? Pravidelně se v médiích objevuje , že Havel někomu chybí – třeba americké operní pěvkyni Renée Flemingové nebo české surfařce Kristýně Křenové. Havel byl bojovník. Pravdu a lásku v sobě musíme probouzet, myslí si sportovkyně, která se narodila v roce 1993. Opravdu?

Položme si, drazí čtenáři, jinou otázku. Kdy někdo v Česku natočí film o Václavu Havlovi, který mu nebude prvoplánově podkuřovat a pochlebovat? Proč tu není film, který by ukázal, jaký byl Havel ve skutečnosti – se všemi jeho slabostmi a pokušeními? A když by to z ideologických důvodů nešlo, tak by si Zdeněk Troška mohl udělat z Havla legraci. Havel jako komedie? To zní přeci lákavě.

Havel v roli Lelíčka

Sputnik se zeptal na názor na film o Václavu Havlovi známého básníka a předsedy Unie českých spisovatelů Karla Sýse.

„Filmy o agentech byly vždycky romantické. Ať už v nich vystupovala Mata Hari nebo Lelíček ve službách Sherlocka Holmese. Snad tedy příchuť romantiky osladí realistický podklad státního převratu 1989,“ říká nositel státní medaile Za zásluhy I. stupně.

Výše jsme naťukli téma, jestli česká společnost potřebuje Havlův kult osobnosti. Proto jsme tuto otázku položili také panu Sýsovi.

„Na kulty osobností jsme kadeti! Jako bychom byli nedonošení – potřebujeme světce Václava, který zadarmo dodával voly Němcům, Husa, který za mlčící většinu tahal kaštany z vlastního ohně, tatíčka Masaryka, aby nás vyvedl ze žaláře národů, v němž jsme 300 let úpěli a úpěli, Gottwalda, co chtěl zakroutit krkem buržoustům, ale nedokroutil… Potřebujeme svatořečit kohokoli, aby po něm nezbyly jen lavičky bratru po 200 000 korunách,“ říká známý spisovatel.

Nemohli jsme se pana Sýse nezeptat, jak hodnotí dnešní českou kinematografii. Je na co chodit do kina? Odpověď byla opět nekompromisní.

„Ona ještě existuje? Do kina se přece chodí na popcorn, když už se nemůže sahat sousedkám na stehno,“ žertoval předseda Unie českých spisovatelů Karel Sýs.

