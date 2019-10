Petr Hannig ve VIDEU o Karlu Gottovi – Byly doby kdy jsme dokázali inspirovat i Ameriku

Poznámka: Text interview je oproti videu zkrácen a adaptován. Autentickou podobu rozhovoru sledujte ve videu pod článkem či na Facebookové stránce Sputniku; Citované písně, můžete kliknout na odkazy, vyplývají z preferencí autora tohoto článku.

Zemřel Karel Gott. Znal jste se s ním. Jaký byl muzikant, jaký zanechal po sobě odkaz?

Petr Hannig: Poprvé jsem se s Karlem Gottem setkal v roce 1961. Kapelník Karel Krautgarnter jej představoval jako budoucí talent. Bylo to v Turově v letním kině někdy v září. Jardovi Hodíkovi, také zpěvákovi, jsem řekl – „tohle bude jednou hvězda první velkosti.“ Zakrátko z Karla udělal hvězdu hit Máš oči sněhem zaváté.

S Gottem jsme se setkávali na konzervatoři v „katakombách“. Chodil tam za skladatelem Jaromírem Klempířem, ten pro něj složil píseň C‘est la vie.

Mívali jsme hned vedle zkušebnu pro varhaníky. Tam jsem se s ním potkával. Dále v životě jsme se míjeli v různých studiích, například v Mozarteu (Suprafon). Zde vznikaly mnohé nahrávky, které Gott pořizoval. Jiné činil v rádiu či Československé televizi. Karel měl operně vyškolený hlas a po celou dobu své činnosti neměl konkurenci ve svých žánrech.

„Karel Gott by si zasloužil státní pohřeb.“ (Petr Hannig)

Karel studoval u ruského profesora Karenina. V Praze učila ještě Valentina Kameníková, také Ruska, jedna z nejlepších učitelů klavíru. Profesor Karenin dal Karlovi techniku, mohl zpívat belcanto, sotto voce, jakkoli, byl to skutečný zpěvák interpret.

„Karel Gott zpíval tak lehce, jak lehce skládal své písně Karel Svoboda.“ (Petr Hannig)

Karel Gott se proslavil jak u nás, tak třeba ve všech německy hovořících zemích. Říkalo se mu Zlatý hlas ze Zlatého Města Praha. Je veliká škoda, že zemřel. Smutek padl na nás v Čechách, Moravě a ve Slezsku. Karel bude chybět v německy mluvících zemích, ale i v Rusku a jinde. Více Gottů v naší populární kultuře nebylo a kdoví, zdali kdy budou. Měl štěstí na spolupracovníky, zejména na skladatele Karla Svobodu, dále pak na textaře atd. Karel Gott se důkladně připravoval na každé natáčení. Výsledek práce působí velice lehce a přirozeně. Je velká škoda, že není mezi námi, jeho tvorba, ta však zůstane…

Karel Gott se objevil na populární scéně v době, kdy jí vládli barytonisté jako Richard Adam, Rudolf Cortés, Milan Chladil či Waldemar Matuška.

Ještě byl také tehdy Jiří Vašíček, který zpíval píseň Tenkrát. Stal se pak z této písně světový hit. Tuto píseň zpíval Brenda Lee pod názvem Truly, truly, true. Píseň složil Dalibor Basler. Byly časy, kdy jsme inspirovali i Ameriku. Karel Gott byl bůh. Zastínil mnohé. Snad si konkurovali s Matuškou. Bylo to jako Sparta vs. Slavie. Soudím, že Karel Gott by si zasloužil státní pohřeb.

