Investor Viktor Harnach: „Na akvizici zlata je vždy ten správný čas“

Ing. Viktor Harnach je obchodníkem a investorem, který se v poslední době více zaměřuje na zlato. V předběžném rozhovoru s ním, hlavně také ve videu, které vám nabízíme ke zhlédnutí, se pan inženýr zamýšlí nad tím, že zlato je sice nyní relativně drahé, ale pro investora drahá věc, „která kolísá“ (je volatilní), představuje vždy důvod k investici. Komodita, která by se držela na stejné úrovni, není vhodná pro zhodnocení, o které investorovi jde.

„Lidé nejvíce řeší, zda kupují pravé zlato a kam jej uložit, dále zda zlato půjde prodat za dobrou cenu. Pokud investujeme u solidního obchodníka, nemusíme se obávat. Pokud chceme ušetřit a kupujeme u podloudných providerů, tam pro nás rizika jistě vznikají.“ (Viktor Harnach)

„Potvrzuji, že lidé, vidí-li konjunkturu zlata, získávají jakoby důvěru k tomuto zboží a v tento okamžik si zlato také pořizují.“ Podotýkáme, že jsme se s panem inženýrem v tu chvíli bavili o drobných investorech, kteří akvizicí zlata určitým způsobem diverzifikují své investiční portfolio. Zkrátka, taková je „lidská psychologie“…

Ptali jsme se, zda pak lidé nepodlehnou deziluzi, když vidí, že třeba zlato zase zlevní a oni si uvědomí, že kdyby počkali, mohli mít tytéž objemy kovu za menší peníze.

„Nemusíme se obávat, že zlato neprodáme. V každém okamžiku se na světě obchoduje v takovém objemu, že vždy nakoupíme či prodáme.“ (Viktor Harnach)

„Na akvizici zlata je vždy ten správný čas,“ znovu glosuje tyto „obavy“ inženýr Harnach. Dovídáme se, že „kdo příliš vyčkává, většinou nenakupuje a nemá, co by se zhodnocovalo“. Pokud bychom se měli oprostit od obavy, zda jsme nakoupili v tu nejvíce optimální dobu, „je vhodné věnovat se postupné investici do zlatých slitků“.

„Zlato je výhodné v tom, že nevyžaduje péči. A jak ho zabezpečit? Schránka v bance je optimální volba.“ (Viktor Harnach)

Ve videu se diváci více dovědí o typických předsudcích na straně investorů, kteří o nákupu zlata uvažují. Dozvíme se však také o reálných rizicích, které netřeba na jedné straně podceňovat, na druhou stranu by bylo zbytečné chovat nedůvěru doslova ke všemu.

„Lidé, kteří postponují rozhodnutí a odkládají své rozhodnutí, nakonec vhodnou dobu k nákupu propásnou. Zlato bylo hluboce podceněno před rokem v souvislosti s Tureckem… Smysl má investovat ale kdykoli, protože tendence zlata je dlouhodobě rostoucí.“ (Viktor Harnach)

„Jak je na tom zlato v konkurenci s jinými investicemi?“ chceme vědět. Pod dojmem filmů s Jamesem Bondem se tážeme, jak je to s diamanty, vždyť se o nich povídá, „že jsou věčné“. I v hollywoodském filmu Páni mají radši blondýnky Marilyn Monroe zpívá s hereckou kolegyní Jane Russellovou, že „diamanty jsou nejlepším přítelem dívek…“.

Pan inženýr na diamantovou aluzi odpověděl tak, že jsou věci, které nesnesou zkoušku zubem času, například ohněm. „Při požáru se diamanty změní v plyn.“ Se zlatem je situace značně příznivější. Diváci jsou ujištěni, že zejména nákup zlata u osvědčeného investora skýtá potřebné záruky, které míru rizik, například na konto možnosti získání falešných slitků, vítaným způsobem minimalizují.

Než se podíváte na video, vězte, že není všechno zlato, co se třpytí. „Vlastnit investiční slitek je stejné, jako vlastnit cokoli jiného hodnotného, co se nemusí obávat času…“ zaslechl reportér Sputniku, když zrovna vypínal nahrávání.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce