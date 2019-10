Osočování odpůrců přenesení památníku Koněva je prostředek zastrašení občanů, tvrdí ukrajinista Skála

O důvodech rozhodnutí, které nejsou

Sputnik: Nesouhlasíte s přemístěním památníku Koněva. Proč?

Milan Skála: Protože nevidím důvod k tomu, aby byl pomník odstraněn, přičemž přemístění je v zásadě pouze určitý eufemizmus pro odstranění. Nevyšly najevo žádné nové podstatné a rozhodné skutečnosti, o kterých bychom dříve nevěděli, a které by odůvodňovaly přemístění. Oficiální vysvětlení městské části Prahy 6 je zmatečné, kdy se dozvídáme, že důvodem pro odstranění pomníku je vlastně jeho ochrana před poškozením, přičemž Praha 6 nechce vynakládat finanční prostředky na vyčištění, a na straně druhé, že Koněv byl kontraverzní osobností. Myslím si, že 30 let po sametové revoluci a historických disputacích ze začátku 90. let bychom již měli mít o podstatných historických událostech jasno a znovu je nepřehodnocovat v souvislosti s aktuální geopolitickou situací.

​Jak byste ohodnotil nápad postavit novou sochu osvoboditelů Prahy na náměstí Interbrigády?

Zatím nemáme bližší informace k tomuto projektu, takže je těžké se k němu vyjadřovat. Nicméně mám dojem, že smyslem tohoto nápadu je postavit nějakou abstraktní nebo nepersonifikovanou sochu, která by neodkazovala na konkrétní zemi, v tomto případě na SSSR, respektive na některé jeho nástupnické státy, anebo jen v určitém širokém kontextu. Je to rovněž do jisté míry snaha o "upravení" historie.

Hvězdná hodina starosty Koláře

Členka strany Pirátů Barbora Hrůzová byla jediná z vedení Prahy 6, která hlasovala proti přemístění památníku. Ve svém komentáři na Facebooku připomněla, že vandalové i dříve poškozovali památník. Tentokrát Ondřej Kolář, starosta MČ Praha 6, odmítl pomník očistit od barvy a přikryl ho plachtou. Podle paní Hrůzové to udělal úmyslně, aby situaci vyhrotil a ty, kteří hlasovali proti přemístění památníku, mohl označit za „Putinovy agenty“. Myslíte si, že v jejím uvažování je racionální jádro?

Zní to logicky. Starosta Kolář ve svých komentářích více odsuzuje maršála Koněva než pachatele trestného činu, pro kterého má snad i určité pochopení a považuje ho za vox populi, což je absurdní. Osočování odpůrců přenesení památníku maršála Koněva z toho, že jsou agenti Kremlu, extrémisté, šiřitelé ruské propagandy nebo trollové je běžný prostředek, jak zastrašit obyčejné občany, kteří v památníku Koněva vidí symbol osvobození a výraz vděčnosti, a v zásadě nemusí být ani příznivci současného Ruska.

​Je zajímavé, že starosta jednoho z pražských obvodů Kolář zažil posléze v důsledku skandálu, který podle mého názoru vyvolal, jako politik svoji hvězdnou hodinu, kdy si jeho počínání všiml člen vlády světové velmoci, ministr kultury Ruské federace, se kterým mohl přes média krátce komunikovat. Stejnou rétoriku jako starosta Kolář a jeho podporovatelé používají proti svým odpůrcům nejen příznivci té "správné" Ukrajiny, ale třeba i některá média. Na příklad ukrajinská redakce Rádia Svoboda popisuje spor o památník Koněva jako střetnutí prodemokratických aktivistů, historiků a politických následovníků prezidenta Havla ze strany TOP 09 s extrémisty různého druhu a v zásadě pátou kolonou Velvyslanectví RF. Obyčejní Pražané a jejich názor v popisu věci vůbec nefigurují. Místo toho se dozvídáme, že proukrajinští aktivisté radí, aby se sochou bylo naloženo tak, jako s podobnými sochami na Ukrajině.

Jednosměrná politická korektnost

Pokud by pomník Koněva odstranili kvůli skutečnosti, že maršál byl „kontroverzní osobou“, znamená to, že by měly být odstraněny všechny pomníky kontroverzních osobností, například Jana Žižky?

Připusťme, jak uvádí nejen reprezentace Prahy 6, ale i vedení hlavního města, že maršál Koněv je kontraverzní osobností a z důvodu politické korektnosti je tedy třeba jeho památník odstranit. V roce 2018 byla v pražské čtvrti Vršovice odhalena Makuchova lávka, pojmenovaná po ukrajinském disidentovi Vasylu Makuchovi, který podle ukrajinských zdrojů vstoupil v roce 1944 do Ukrajinské povstalecké armády (UPA), kde se dokonce vyznamenal. Osobnost tedy více než kontraverzní. Podle logiky odpůrců sochy maršála Koněva by na této lávce měla byt nainstalována vysvětlující tabulka k jeho činnosti v organizaci, která má na svědomí desetitisíce lidských životů, a měla by se vést diskuze o přejmenování lávky. Nic takového jsem nezaznamenal. Vypadá to, že politická korektnost funguje pouze jedním směrem.

Dříve byla na pomníku Koněva instalována deska, která zmiňovala jeho roli při potlačování povstání v Maďarsku údajném organizování zpravodajských operací v roce 1968. Teoreticky by tato deska mohla smířit ty, kteří považují Koněva za kontroverzní postavu, s existencí pomníku. Stal se pravý opak: vandalové ho stejně poskvrnili a pak se odehrály již známé události. Proč podle Vás tato deska nakonec někoho nesmířila?

Kdyby po umístění vysvětlujících tabulek na pomník celá kauza utichla, považoval bych tento krok pouze za snahu o určitou politickou korektnost. Celá kauza ale po krátké odmlce znovu nabrala na obrátkách, takže se zdá, že umístění tabulek byl pouze plánovaný mezikrok k úplnému odstranění památníku. Smyslem tedy patrně nebylo někoho usmiřovat, ale připravit si půdu pro razantní řešení.

