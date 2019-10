300 milionů korun pro Afriku. Není to naprosté vyhazování peněz? Názor

Česko by mělo v příštích třech letech poskytnout 300 milionů korun na humanitární pomoc v afrických zemích. Navrhuje to ministerstvo zahraničí v materiálu, který v úterý (08. 10. 2019) projedná vláda. Česká pomoc by měla přispět k odstraňování příčin migrace z Afriky do Evropy.

Může tato humanitární pomoc ve výši 300 milionů korun zpomalit příliv migrantů do Evropy? Afričanů je asi 1,5 miliardy, a do roku 2050 vyroste jejich počet na 2,4 miliardy.

Existuje názor, že v ČR ty peníze budou chybět, ale civilizační propast mezi Afrikou a Evropou stejně nepřeklenou a zmizí v bezedné africké kapse.

„Máte pravdu, je to jen nepatrná snaha Česka o řešení migračního problému," říká v rozhovoru pro Sputnik Přemysl Votava, místopředseda Národních socialistů.

Votava: Takže souhlasím s postupem vlády. Přesto se domnívám, že je to směr, kterým se musí ubírat celá Evropa. Tedy řešit problém přímo v místě bydliště migrantů. A zneužití? To je možné i u nás v Evropě. Současný migrační problém je důsledkem bývalé koloniální politiky, zejména Británie, Francie, ale i Belgie, Itálie, Španělska.... Proto zejména tyto státy by měly nést největší díl zodpovědnosti, včetně finanční pomoci přímo v Africe. Tedy pomoc přímo v zemích, odkud pochází migranti. Zároveň je třeba odmítnout politiku „otevřené náruče", kterou praktikovala EU, z této politiky pramení dnešní migrační problémy zejména západní Evropy. Česká republika a její občané nemohou nést břímě, které nezavinili. Česká republika v minulosti nikoho nekolonizovala, tedy nezneužívala bohatství jiných států.

Česká republika, jak již bylo opakovaně uvedeno, odmítá přijímat přistěhovalce na základě povinných kvót. Tvrdí, že jim chce v místě jejich bydliště pomoci. Ale i toto opatření se zdá být neúčinné. Jaké je tedy řešení?

Česká republika v minulosti byla vstřícná k migraci, která měla politický podtext (např. po občanské válce z Řecka). I dnes máme pootevřené dveře pro ekonomické migranty zejména z Ukrajiny, Slovenska. Ilegální migrace, o které hovoříte, neřeší problém migrace v samotných státech, tedy v Africe či v Asii. Jak jsem již uvedl, je to důsledek dřívější politiky bývalých koloniálních mocností. Ale i dnešní politika nátlaku prezentovaná NATO například v Libyi, Sýrii, Iráku, či v Afghánistánu vede jen k destabilizaci těchto států. Rovněž politika sankcí je jen podhoubím neřízené migrace. Je nutné v EU změnit ekonomickou politiku vůči těmto státům. Místo na sociální dopady plynoucí z ilegální migrace směrovat tyto finanční prostředky do zemí, odkud přicházejí tito migranti. Tam zajistit ekonomickou stabilitu. Česká republika ukázala směr. A to je zásadní.

