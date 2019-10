Srdce dokořán. Celé Rusko truchlí pro Karla Gotta

O smrti slavíka nadále píšou ruská média, v televizi jsou mu věnovány pořady, upřímně truchlí miliony Rusů, které svým božským hlasem zpěvák z Československa poprvé pokořil v dalekém roce 1962. V SSSR byl Gott velmi populární, následně i v Rusku, kam jezdil na koncerty. Na konci roku 2013 Karel Gott vystoupil v televizním pořadu Novoroční noc na Prvním kanálu. V jeho repertoáru vždy bylo něco ruského. A jak zpíval staré ruské romance! Zpíval dokonce i Vysockého… Možná tento zájem o ruskou hudbu Gott získal u svého pedagoga Konstatina Karenina, ruského emigranta a žáka velkého Šaljapina? To už teď nezjistíme. Nyní ruští fanoušci českého zlatého slavíka truchlí. Dostala se tato nálada Rusů do Česka?

„Mnoho ruských přátel nám vyjadřuje svou účast nad odchodem Karla Gotta a posílá nahrávky jeho písní v ruštině,“ řekl v rozhovoru pro Sputnik předseda České asociace rusistů Jiří Klapka. „Samozřejmě na stránkách České asociace rusistů máme uveřejněny reakce ruských sdělovacích prostředků, včetně odkazu na program Prvního kanálu ruské televize věnovaný Karlu Gottovi a také výběr z dopisů přátel z Ruska. To jsou úžasná, vzrušená slova, některá z nich bych zde chtěl uvést.“

„Drahý Jiří! My všichni v Moskvě truchlíme po Karlu Gottovi. Brečím dnes celý den. Byl symbolem štěstí, mládí, krásy a lásky. Já nevím, jak u vás, ale u nás všichni velmi prožívají jeho ztrátu. Věčná památka. Galja.“ (Galina Artěmjeva-Lifšic, spisovatelka, autorka nejnovějších překladů Erbena, Němcové, Nerudy a dalších)

„Drahý Jiří! Dnes jsme se dozvěděli o smrti Karla Gotta. Všichni truchlíme smrtí tohoto úžasného zpěváka, jehož koncerty jsme mnohokrát poslouchali jak v Praze, tak i v Moskvě. Světlá památka. Obnímám, Irina Ušakova.“ (doc. Irina Ušakova, CSc. - muzikoložka Moskevské konzervatoře)

„Dnes večer (3. 10. 2019) na hlavním ruském federálním kanálu byl velmi srdečný program věnovaný Karlu Gottovi. Mnoho lidí vzpomínalo na toho slunečného a dobrého člověka. Zítra to bude na internetu a já to přepošlu. I když někdo nerozumí rusky, jazyk přátelství a lásky se dá pochopit… Je to takový světlý, čistý smutek, který dělá člověka lepším… Já píšu a slzy mi tečou po tvářích jako déšť po skle… Ano, také my jsme vyrostli s uměním Karla, on byl také náš - oblíbený, blízký, rodný a vlastní pro každého člověka… Celá planeta ho ztratila… je to strašná ztráta, ale nic nemůžeme změnit. Bohužel. České sluníčko zapadlo…. Líbám vás všechny! Je mi hrozně smutno…. Vaše Nina Petrenko.“ (Nina Petrenko, Rusko-česká společnost Volgograd).

„A jsou tu desítky podobných dopisů. Takové kondolenční dopisy z Ruska stále přicházejí…“ říká předseda.

Nyní v Rusku vzpomínají na vystoupení Karla Gotta se souborem Alexandrovci. Bohužel v České republice se o tom nic nepíše.

Ani v souvislosti s 80. narozeninami Karla Gotta se v ČR příliš nezmiňovaly jeho úspěchy v Rusku a Sovětském svazu. Tak jsem alespoň na stránky České asociace rusistů a Česko-ruské společnosti dal článek KAREL GOTT – OD KOŠIC NA VÝCHOD s osobní vzpomínkou a odkazy na záznamy jeho písní a rozhovorů v ruštině.

Byl jste opakovaně moderátorem koncertů Alexandrovců v České republice. Vystupoval v nich Karel Gott?

V koncertech, které jsem během uplynulých patnácti let moderoval, Karel Gott nevystupoval, ale nevynechal ani jedno české turné, aby soubor nepřišel pozdravit. Byl jsem u toho a také jsem zažil, když na závěr Evropského turné hvězd vystoupil 22. května 2006 ve velkém koncertním sále Kremlu společně s Alexandrovci a při mohutném finále utišil sál a docela tiše zazpíval Puškinovu romanci Я Вас любил (Já vás měl rád). Bouře, která nastala, se hlasitostí rovnala reakcí publika na koncertech rockových hvězd a diváci zasypali Gotta květinami. Proč v Rusku tolik milovali, a miluji českého slavíka? To je otázka pro ruského diváka. Já si myslím, že to, co člověk vysílá, to také přijímá. Karel Gott byl talentovaný, pracovitý, dobrý, laskavý a slunečný člověk. Jak píše paní Galina, byl symbolem štěstí, mládí, krásy a lásky. A aktuální vtip na závěr - přemýšlí se, co v Praze po Karlu Gottovi pojmenovat. Někdo navrhl přejmenovat Karlův most na Karlův most!

Která píseň z ruského repertoáru Karla Gotta se vám nejvíce líbí?

Tři písně - Mít talent co měl Paganini přebásněnou Andrejem Vozněsenským (Скрипка Паганини), Tjutčevovu romanci Potkal jsem vás (Я встретил вас) a hlavně ruskou lidovou Nočka, nočenka (Ночка, ноченька).

