Sultán Babiš? Chvilkaři budou mít v očích hrůzu

Prezident Miloš Zeman naznačil, že by si jako nástupce přál současného premiéra Andreje Babiše. Babiš zájem o prezidentský úřad zcela nevyloučil. To je noční můra stoupenců Milionu chvilek pro demokracii.

A teď chvilkaři puknou vzteky! Prezident Miloš Zeman nastínil, že by v roce 2023 mohl být hlavou státu Andrej Babiš. Sám současný premiér se k tomu nemá, ale pan Zeman veřejně prohlásil, že v případě Babišovy kandidatury by mu dal hlas.

A teď trochu do hloubky. Prezident Zeman se opět zmínil o svém nástupci. Ne, že by to nějak spěchalo, času je dost. Příští volba českého prezidenta proběhne až za více jak tři roky. Jenže, kampaň se rozbíhá už teď a současný prezident, ačkoli kandidovat nemůže, má co říct. A to je správě.

Češi vidí ve funkci svého premiéra Babiše. Fiala, Hamáček a Klaus ml. také mají šancihttps://t.co/gmE1bHcrkU — Sputnik ČR (@sputnik_cz) September 25, 2019

Ve čtvrtek v TV Barrandov Zeman uvedl, že vhodní kandidáti na prezidenta by podle něj byli ekonom Vladimír Dlouhý či odborový předák Josef Středula. A v neděli, v rozhovoru pro rádio Frekvence 1, už zmínil současného předsedu vlády a lídra hnutí ANO Andreje Babiše.

„Ano, zcela určitě (bych Babiše volil), ale on zatím odmítá kandidovat,“ prohlásil v rozhlasovém éteru český prezident. Miloš Zeman také naznačil, že Babiše považuje za dobrého kandidáta. Tím ale debatu na toto téma utnul.

Jak pan Zeman řekl, premiér Babiš se ke kandidatuře na prezidenta nemá. Asi ze všeho nejvíc mu vadí, že prezidentský úřad nemá takovou váhu, jakou má předseda vlády.

„Já jsem profesí obchodník, jsem člověk, který organizuje, chce věci posouvat dopředu. Prezident je spíš reprezentativní funkce,“ řekl v neděli Babiš pro TV Nova. Kategoricky kandidaturu ale pan Babiš nevyloučil „Já ještě sám nevím, co bude. Přeci jen už mi bylo 65. Člověk nikdy neví.“

Takže si kluci a holky z Letné mohou oddechnout? Ale pozor! Je tu ještě jedno prohlášení, které by eventuálně mohlo Babiše do prezidentského úřadu nalákat. Pan Zeman by byl rád, kdyby měl prezident zákonodárnou iniciativu. Tedy, že by také mohl předkládat návrhy zákonů. Prohlásil to v Lánech v rozhovoru pro Frekvenci 1. A to by mohlo stát Babišovi za rozmyšlenou.

Teď si představte tu situaci. V roce 2023 je Babiš zvolen a usedá na Hrad. A vládní kabinet řídí Alena Schillerová nebo Richard Brabec. Z Česka se stává Turecko. Náš Erdogan se zove Babiš. Chvilkařům se z takových vyhlídek na blízkou budoucnost musí kalit oči hrůzou.

Ona to totiž nemusí být pouhá fantazie. Babišovo hnutí ANO si drží vedoucí pozici v průzkumech volebních preferencí. Sám Andrej Babiš je druhý nejpopulárnější politik Česka. Nepotopí ho žádné kauzy, ani velké protesty. Takže by ho Češi nezvolili prezidentem?

O Zemanovu výroku a Babišových šancích se stát českým prezidentem Sputnik hovořil s nezávislým publicistou Františkem Jonášem.

Experta jsme se zeptali, co říká na Zemanovu podporu Babišovy kandidatury. Je to opatrný začátek Babišovi předvolební kampaně nebo polibek smrti.

„V případě Babiše se nejedná o polibek smrti, neboť Babiš jede svou cestou. Babiš bude mít jeden hlas k dobru. No z těch osob, které hovoří o tom, že mají zájem kandidovat, je to zatím, bohužel, nejpřijatelnější kandidát. Obávám se, že Babiš bude navrhovat nikoli sebe, ale nějakou ženu,“ říká pan Jonáš.

Měl by se premiér Babiš pokusit vstoupit do střetu o Hrad? Papírově je druhý nejpopulárnější politik ČR. Publicista si myslí, že vzhledem k možným kandidátům, kteří uvažují vstup do prezidentských voleb, by Babiš o kandidatuře uvažovat měl.

Nestalo by se, v případě Babišova zvolení, z ČR Turecko, kde se všemocný premiér Erdogan stal prezidentem a plně ovládl moc ve státě? Na to má pan Jonáš jednoznačnou odpověď.

„Z kolonie se nemůže stát Turecko, které se ubránilo stát se kolonií a být závislé. Naše politická scéna, až na pár výjimek - tak maximálně tři, možná čtyři politiky - nemá žádnou silnou politickou figuru, co by zvládla, něco jako pokus boje o samostatnější politiku,“ říká publicista.

Nemohli jsme se rovněž nezeptat, jestli není brzy hovořit o volbách v roce 2023?

„Je třeba mít něco připraveno, to nikdy nikdo neměl. Zejména ČSSD. Ale ta nebude mít na následné volby sebemenší vliv. Jsem zvědav, jestli se zase nějak objeví Jan Švejnar (prezidentských kandidát z roku 2008). Nyní v tom, jak se vyvíjí svět, jak to bude s brexitem a co nastávající krize a jak bude velká a jak s energetickou konvencí, co průmysl 4.0, co ruské volby, co Čína - jsme zrnko v Evropě, co skoro nic neznamenáme a nebo upadáme do stále větší bezvýznamnosti. Obávám se loutky, jako je Čaputová, by mohly v nějaké podobě vzniknout v Česku. Má to i mužské podoby, ale myslím, že se hledá ten vzorec pro nějakou ženu,“ říká František Jonáš.

