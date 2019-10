Rusofobie v současné ČR aneb Výrok Topolánka na Twitteru v komentářích lidí a entomologa

Někteří čs. politici se vyjadřují nepěkně na adresu Ruska. Je otázka, zda by se v současnosti vyjádřili v tomto duchu na adresu jiných národností, etnik, jde-li o současnou politiku a současné vztahy. Za příklad jsme si vybrali hlášku Mirka Topolánka na jeho Twitteru – vadí mu v Praze Rusové. Podívali jsme se, co si o rusofobii v ČR myslí lidé.

„Žiji na pomezí Bubenče a Dejvic,“ píše Miroslav Topolánek na svém Twitteru. „Snad v každém domě Rus. Není to příjemné. Oni nejsou příjemní. A tohle už je nehorázné. Ta socha (Koněva) bohužel musí pryč. A rychle.“ (bývalý premiér České republiky Miroslav Topolánek na svém Twitteru, 6. 9. 2019)

„Topolánkovi vadí Rusové? Možná měl na mysli „rusy“ (což je brouk Blattella germanica). V českých domácnostech, tedy i na Praze 6, je však daleko více rozšířena rybenka. Topolánek je možná špatný entomolog…“ (doc. Martin Konvička)

Žiju na pomezí Bubenče a Dejvic, snad v každém domě Rus. Není to příjemné. Oni nejsou příjemní. A tohle už je nehorázné! Ta socha bohužel musí pryč, a rychle. https://t.co/p8OH8UkDz0 — Mirek Topolánek (@MirekTopolanek) 6. září 2019

Poznámka: Aby nevznikal pocit, že existuje toliko rusofobie – různé země a národy na sebe pohlížejí občas kontroverzně, nazývají se vzájemně různými oficiálními i neoficiálními jmény. Tak třeba Němci se v ČR dá říct „Němčour“, Francouzi „Frantík“, Angličanovi „Anglán“, Italovi „Talián“, Rakušanovi „Rakušák“, Američanovi „Amík“…Rusovi „Rusák“. koncovka (–ák) vypadá zejména neslušně, protože mívá (podotýkáme slovo mívá) hanlivý příznak.

Například dle zdroje proofreading.cz tu jsou taková slova jako bídák, rypák, matlák, hlupák, darebák, sviňák, trapák, (estábák, esesák…). Jenže jak je to potom s národností jako Slovák, Polák? Tentýž zdroj tvrdí, že tato slova jsou v češtině původně hanlivá, časem ale ztratila pejorativní zabarvení; slovenština se dlouho vyvíjela pod vlivem češtiny (pozn.). Polsky Polák je nicméně Polak… Tyto závěry tudíž třeba brát s rezervou, ale označení Rusák, Rusačka zní každopádně českým uším urážlivě. Jak se nazývají některé národy navzájem, čtěte dále na konci článku. Nyní rozhovory s několika lidmi na téma rusofobie:

6. 9. 2019 se Miroslav Topolánek na svém Twitteru vyslovil v tom smyslu, že mu vadí Rusové žijící v Dejvicích. Prý „v každém domě Rus…což je nehorázné!“ Je to podle vás důležité, že to říká na Twitteru, co si myslíte o tzv. rusofobii v ČR obecně? Máte informace o tom, že by se takhle současný nebo bývalý politik vyjadřoval k jiným národnostem či menšinám v České republice?

Pan Pavel (administrativní pracovník): Je to nešťastné, že to říká na Twitteru.

Kde by to měl jinde říkat? Žije v Dejvicích a vadí mu, že má Rusy za sousedy. Mezi Rusy zjevně nerozlišuje, všechny je hází do jednoho pytle.

Ať si to říká v hospodě.

Sociální sítě jsou nicméně mocným nástrojem. Topolánkův Twitter má přece jen určitou návštěvnost. Tedy dobrá. Co říkáte na fenomén rusofobie v ČR obecně?

Předně: sociální sítě jsou bahno. Takové věci se nemají propírat na sociálních sítích. Vadí mi ty různé komentáře, rovněž ty nenávistné. A obecně k rusofobii? Myslím, že jakákoli fobie je špatná. Konkrétně rusofobie? Můžu mít jiné politické názory, nelíbí se mi současná ruská politika. Nemusím být ale rusofob.

Mohla by tu být větší kulturní výměna, abychom se lépe poznali. Kdyby toho ale někdo zneužíval, aby sem trousil nějaké agenty, to by mi zase vadilo.

Rusové v Dejvicích se předtím odstěhovali z Ruska a někteří z nich, dle své rétoriky, nechtějí mít s Ruskem nic společného. Tito lidé vadí Topolánkovi také. Topolánek ani nerozlišuje mezi ruskojazyčnými a skutečnými Rusy.

Nevím, proč mu tedy vadí.

Umíte si představit, že by někdo takto propíral jiné národnosti?

Umím. Někteří lidé mají stále ještě problém s Němci, Židy, … V Německu mám přátele, kamarády, Německo vidím tudíž úplně jinak. Někteří politici v ČR měli přece problém i s Romy, viz Miroslav Sládek.

Vy se rusofobně necítíte?

Necítím, ale z některých věcí mám obavy. Nemám strach z běžných Rusů, mám obavu ze současné ruské politiky.

Co si myslíte, že vám hrozí?

Bezprostředně mi nic nehrozí. Ale co není, může být. Máme své zkušenosti. Na kameru hovořit nechci, byl bych ostřejší. Kdyby byla oficiální debata, třeba v ČT, snad bych se i zúčastnil.

Přehání to Topolánek? On totiž nemá strach. Jemu vadí Rusové, protože jsou Rusové…

Pokud celá věc stojí takto, pak přehání. Jinak strašně jsem prožíval 68. rok z vyprávění, z fotek... I když je pravdou, že jsem tenkrát ještě nebyl na světě.

Ruský podnikatel žijící v Česku, který si přál zůstat v anonymitě: Nevím, proč Topolánek použil svůj výrok na Twitteru. Účastním se s manželkou různých kulturních akcí, jako jsou symfonické koncerty a podobně a nikde žádnou ruštinu ani neslyším. Zato když začneme se ženou hovořit rusky třeba v tramvaji, začínají se na mě Češi otáčet.

Je vám to nepříjemné?

Pokud to budí takovýto rozruch, tak nemůžu tvrdit, že jsem z toho nadšen.

Pan Daniel (Rus v ČR): Nemám s rusofobií v ČR osobní zkušenost. Hnusně se k sobě občas chovají lidé různých národností obecně. Takže bych k tomu asi chtěl říct, že by se měli lidé v Evropě celkově chovat lépe.

Pan Jiří (bývalý televizní pracovník): Rusofobii chápu. Podívejte se na rok 1968.

Závěrem: Když chtějí Britové vyjádřit, že je něco nesrozumitelné, spojí to s Řeky. Němci zase tvrdí, že na co rozum nestačí, to musí pocházet z Bohémie (Česka). Estonci nazývají Finy „naši čtyřnozí přátelé“ - narážejí tak na určitou inklinaci „lidí severu“ k alkoholu (viz finský svátek Vappu).

Autor tohoto článku jednou zaslechl, jak Rusové parodovali v ruštině, jak jim znějí česká jména a příjmení. Typický Čech (podle ruských uší) podle oněch Rusů – je pan „Čajníček Vykypěl“. Podobně si Češi dělají legraci z finských jmen. V Česku známe vtípek – „…a to víte, jak se jmenuje ten slavný závodník F1? Ne? Přece Omakalamuho Mahomäkki...“

Zpět k tématu. Jde-li o rusofobii, ta byla v ČR přítomná v jistých svých projevech už před „krymskými událostmi“. Kolem roku 2009 ji vyostřila rusko-ukrajinská „plynová krize“. V roce 2007 zase Putinova řeč v Mnichově. V 90. letech Rusko ustupovalo Západu a i tehdy padaly na Rusko, což si autor tohoto článku osobně vzpomíná, různé ironické poznámky. V 19. století se o Rusku zdaleka ne pozitivně vyjadřoval Karel Havlíček Borovský.

Závěr je ten, že když Rusko zažívá těžké časy, v našich končinách to vyvolává ironické poznámky. Pokud se Rusku naopak daří, reagujeme u nás „strachem“.

Co je za tím? Logiku v tom hledat netřeba. Vše, co je jiné, vždy budí kontroverzní reakce. Dokud nebude tato planeta společensky homogenní, vždy tu bude žárlivost, rivalita. V tomto smyslu bude nevražit každý na každého (ať skrytě či otevřeně). Taková je zkrátka povaha nás lidí. Třeba jednou nadejdou „lepší časy“. A jde-li o Topolánka a jeho výrok? Autor tohoto článku by se jej rád jednou zeptal, zda mu také vadí nerostné suroviny, které ČR od Ruska kupuje. Zda mu to vadí a co s tím hodlá dělat, když s tím nic neudělal v době, když byl premiérem ČR…

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.