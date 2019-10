Krásná poslankyně se vysmála sluníčkářskému historikovi. Vy nás chcete poučovat?

Nadřazený výsměch přestává stačit. Teď je na řadě ideologicky správný výklad dějin. Že řeč nemůže jít o České republice v roce 2019, ale nějaké době temna? Jste na omylu, drazí čtenáři. Historik z Karlovy univerzity a exponovaný pracovník Národního muzea si vzal do hlavy, že naučí vlastenecké poslance, jak správně chápat české dějiny.

„Nabízím vám osobně a vašemu poslaneckému klubu zdarma semestrální (míněno půlroční) kurz soudobých dějin. Zaměřili bychom se nejdříve na vysvětlení některých základních pojmů (např. nacionalismus, vlastenectví, národ, diktatura, totalita, demokracie)," píše v otevřeném dopise bývalý děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a docent historie Michal Stehlík.

Celý dopis, který je adresován předsedovi SPD Tomio Okamurovi a jeho kolegům z poslaneckého klubu, zveřejnil na svém facebookovém účtu.

K napsání dopisu ho popudilo to, že poslanci SPD údajně dlouhodobě zneužívají historii.

„Zneužívání historie směrem k nenávisti mě štve ze strany SPD už dlouho. V pondělí večer vyšel post, který zobrazoval říšskou orlici v kombinaci s Evropskou unií a dával dohromady Třetí říši a EU, a to podle mě už není ani za hranou. To je až neuvěřitelné," řekl Stehlík k motivaci, která ho k sepsání dopisu vedla.

Přístup historika k dějinám je ale černobílý. S chutí kádruje historické osobnosti a období, přičemž neskrývá svou politickou angažovanost.

Asi nikoho nepřekvapí, když napíšeme, že náměstek ředitele Národního muzea Stehlík má k osvoboditeli, sovětskému maršálovi Ivanu Koněvovi otevřeně záporný postoj. V pořadu Pro a proti Českého rozhlasu vyjádřil také lítost nad tím, že český národ nemá jednotný postoj ke „komunistickým dějinám naší země." Mrzí ho, že česká společnost má různé názory. A asi ho štve i to, že ne všichni Češi odsuzují vlastní nepříliš vzdálenou minulost.

Takhle se to zkrátka dělá. Lidi, kteří s jasánkovským zápalem hlásají demokracii a pluralismus chtějí diktovat správný výklad dějin. Nejen společnosti, ale už i zvoleným zástupcům lidu, poslancům. Diskuze o dějinách? Nejlépe zakázat. Alternativní pohled? Zesměšnit. Třicet let od sametové revoluce to je smutné vysvědčení pro svobodnou českou společnost.

Sputnik se zeptal známé poslankyně za SPD Karly Maříkové na nabídku, kterou strana od historika dostala. Využije ji?

„Tato nabídka mi přišla úsměvná," říká renomovaná členka sněmovního výboru pro zdravotnictví. Ale jak dodává, nabídku stěží využije.

„Vědomostí není nikdy dost, klidně se nechám poučit v oblasti dějin, ale od někoho nezávislého a ne od pana Stehlíka, který je členem KDU-ČSL, strany jejíž představitelé jezdí na sjezdy Sudetoněmeckého landsmanšaftu nebo při své návštěvě v Sudetoněmeckém domu v Mnichově prosí boha o odpuštění naší viny," říká paní Maříková.

Pohledná poslankyně dodává, že možná by nebylo od věci sluníčkáře poučit jak to s tou naší historií skutečně bylo, aby ji konečně přestali překrucovat.

„K přepisování historie dochází nejen u nás, ale v celé Evropě a má to za cíl jediné: vychovat generaci, která nebude mít kořeny a ztratí vlastní identitu. Jaký národ budete dobře ovládat, ten který nebude vědět kam patří," říká Karla Maříková z SPD.

