„Vražedný dolar“: bankéři upozorňují na možnou sebevraždu americké měny

Analytická zpráva známé investiční banky Saxo Bank se čte jako dobrá detektivka nehledě na to, že jméno pachatele je uvedeno již v samotném názvu. Konkrétně: za hlavního zločince ve světovém finančním systému je označen americký dolar.

Název referátu „Vražedný dolar“ hovoří sám za sebe, ale v tomto případě je důležité nejen negativní hodnocení vlivu dolarové hegemonie na světový finanční systém a ekonomiku, ale i předpověď, že se svět dostal do bodu, v němž pouze devalvace americké měny může trochu oddálit (ale ne odstranit) vážnou krizi celosvětového rozsahu. Supernízké úrokové sazby na globální úrovni se již ukázaly jako neúčinné a aby USA získaly alespoň trochu času, budou muset obětovat právě silný dolar.

„Až bude tento příběh napsán, vejde nejspíše rok 2019 do dějin jako začátek konce největšího měnového experimentu v celé historii – (bude to) rok, který odstartuje globální recesi nehledě na nejnižší nominální a reálné úrokové sazby v dějinách. Finanční úvěrová politika došla na konec velmi dlouhé cesty a tento konec je neúspěšný,“ píše Steen Jacobsen, hlavní ekonom Saxo Banky.

Úvod referátu Vražedný dolar spíše připomíná vystoupení prokurátora, neboť jsou v něm vypočítávány mnohačetné „ekonomické trestné činy“ americké měny a jejího navýšeného kurzu. Podle názoru Jacobsona a jeho týmu kvůli hegemonii a nadhodnocenému dolaru trpí rozvojové země (to znamená svět s výjimkou „kolektivního Západu“) a závislost na dolarovém financování potlačuje růst světové ekonomiky celkově (a to se týká i západních zemí, které nepoužívají dolar jako národní měnu). Navíc je v podmínkách deficitu dolarové likvidity (z velké části vytvořené v důsledku opatření amerických orgánů) obtížné počítat s normalizací situace ve světové ekonomice. Podle názoru analytiků Saxo Bank jsou další problémy vyvolávány skutečností, že „silnější dolar a nedostatečná likvidita (dostupnost dolarového financování – pozn. autora) budou potlačovat ekonomický růst a vytvářet de facto deflaci, nehledě na úsilí centrálních bank o snížení úrokových sazeb“.

Může vzniknout dojem, že silný dolar je pro Ameriku velmi výhodný. Existuje i takové napůl žertovné pořekadlo: Světová ekonomika, to je nemocnice, a do té doby, dokud mají všichni ostatní rakovinu a Amerika pouhou chřipku, bude s Amerikou vše v pořádku. Problém této teorie spočívá v tom, že USA (nehledě na veškerou rétoriku o soběstačnosti americké ekonomiky) nejsou izolovanou částí světa a krize v Evropské unii či v jihovýchodní Asii nevyhnutelně způsobí řetězovou reakci za oceánem. Kromě toho tentokrát existuje šance, že USA vstoupí do hospodářské recese jako první nebo společně s celým světem. Přítomnost znaků blízkých ekonomických problémů v Americe není hodnocením Saxo Banky nebo údajné „kremelské propagandy“, ale suchým konstatováním oblíbeného televizního kanálu Donalda Trumpa Fox News, který uvádí:

„Hromada špatných ekonomických údajů v USA tento týden vyvolala trýznivé obavy, že recese se blíží, a vyslala jasný signál Wall Street: rekordní období růstu se začíná zpomalovat. „Nyní o tom není žádných pochyb,“ prohlásil Peter Earle, vědecký pracovník Amerického institutu ekonomických výzkumů. V úterý američtí výrobci oznámili největší pokles za posledních deset let – signál, který obvykle předchází recesi. V září klesl výrobní index ISM na hodnotu 47,8 – to je druhý měsíc poklesu v řadě.“

Za těchto podmínek je možné předpokládat, že ekonom Saxo Banky má pravdu, když předpokládá, že v souboru nástrojů dostupných k podpoře světové ekonomiky zůstal pouze jeden nevyužitý – zlevnění dolaru.

V americké politické elitě se vytváří konsensus ohledně toho, že americkou měnu je nutné okamžitě devalvovat. To umožní zmírnit daňové zatížení americké ekonomiky, snížit sociální zátěž rozpočtu (pokud ji srovnáme s reálnou kupní sílou těch dolarů, které je třeba vyplatit v dávkách a dalších sociálních příspěvcích), vytvořit bariéry na cestě čínského, japonského a evropského dovozu a také stimulovat národní vývoz.

Hlavní zastánce okamžitého oslabení dolaru – Donald Trump a, jak správně uvádějí autoři referátu o „vražedném dolaru“, ačkoliv se mu zatím nepodařilo překonat odpor Federálního rezervního systému, má i jiné metody, které je možné použít k dosažení tohoto cíle: „Až – a ne pokud – dojde Trumpovi trpělivost s předsedou rady guvernérů Powellem, může aktivovat Zákon o zlaté rezervě z roku 1934 (Gold Reserve Act), který dává Bílému domu široké pravomoci k (měnovým) intervencím a prodeji dolarů na nákup zahraniční měny.“

Otázka snížení kurzu dolaru je prioritní nejen pro Trumpa, ale i pro jeho politické oponenty. Například takové, jako je hlavní kandidátka na funkci prezidenta za Demokratickou stranu Elizabeth Warrenová, která navrhuje, aby byla zavedena daň z nákupu amerických dluhopisů a všech dolarových finančních instrumentů, což nevyhnutelně povede k devalvaci americké měny. Podobné návrhy se vyskytují i v takzvaném návrhu zákona Baldwina-Hawleye, k jehož příznivcům patří i demokraté, i republikáni.

Analytici Saxo Banky upozorňují, že dokonce i když bude politické rozhodnutí o devalvaci přijato a úspěšně realizováno, jeho následky pravděpodobně nebudou pro USA užitečné v dlouhodobé perspektivě: „Slabší dolar nám pouze pomůže získat trochu času, ale oslabení měny není strukturálním řešením. (...) USA, buďte opatrné s vašimi přáními!“

Je třeba vysvětlit varování skandinávských bankéřů: Washington by se měl bát svých přání ze dvou důvodů.

Za prvé: ostatní země, minimálně státy EU a Číny, budou odpovídat na devalvaci devalvací, aby udržely konkurenceschopnost svého zboží a služeb na světovém trhu. Druhý důvod je důležitější, neboť spočívá v tom, že globální dolarový finanční systém prostě nemusí přežít pokusy Washingtonu řešit všechny problémy pomocí zlevnění dolaru. To znamená, že dolarová hegemonie může docela dobře skončit, přičemž tím nejkatastrofálnějším způsobem pro USA.

