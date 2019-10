Invaze anglických fanoušků do ČR: Co mají očekávat Pražané v pátek aneb TOP 5 nepokojů anglických chuligánů. Video

Hlavní důstojník britské policie odpovědný za fotbal Mark Roberts tvrdí, že kontaktoval UEFA s prosbou o přesunutí termínu na jiný den z důvodu možných skandálů opilých britských fanoušků a jejich protispolečenského chování. Dle deníku The Guardian byl Roberts značně zklamán, že jeho varování UEFA nevzala v potaz.

„Napsal jsem UEFA žádost, zda by tato organizace mohla zvážit, aby zápas nezačínal v pátek večer," řekl Roberts a vysvětlil: „Myslím, že je to nešťastné, vzhledem k tomu, že tu je předvídatelné riziko. Mnohem raději bychom předešli problémům, než abychom se je pokoušeli řešit až v noci, poté, co by nastaly.“

Češi vidí řešení v posílení počtů policejních hlídek, včetně anglicky mluvicích pracovníků a skupin pro řešení konfliktních situací. Fotbalový zápas začne v pražském Edenu v 20.45. Celkem Britové obdrželi 3731 lístků, ale ve skutečnosti by do Prahy mohlo dorazit až 6000 hostů z ostrovů. The Guardian tvrdí, že se jedná o největší počet britských fanoušků, který do Prahy zavítá.

Jsou vášně kolem fotbalu ospravedlněné? Britové mají tento národní sport doslova ve své krvi. Stáli u založení novodobých pravidel fotbalu a anglická fotbalová asociace vznikal už v roce 1863. Anglický slovník se chlubí četnými výrazy spojenými s fotbalem: „a game changer“, „get a kick out of something“, „to be on the ball“, které jsou nedílnou součástí hovorové angličtiny.

Pět nejkrvavějších okamžiků řádění britských fanoušků

Ovšem chování tzv. rowdies zdaleka neodpovídá proslulému britskému džentlmenství a je jeho pravým opakem. Vzpomeňme si na „nejpověstnější“ okamžiky fotbalových utkání, po kterých britští fanoušci zabodovali a přidali na své nelichotivé pověsti.

1. Třídenní bojiště v Marseille

V roce 2016 francouzské město Marseille zažilo bouři násilí. Desítky tisíc fanoušků (podle některých odhadů celkem 40 000 návštěvníků) procházely městem v malých skupinách. Záminkou násilí posloužily narážky místních fanoušků na Brity, kteří se opíjeli a házeli prázdné lahve na policisty. Poté se rozpoutaly masové bitky s Rusy. K vidění je záznam bojů Britů a Tunisanů ze druhého dne mistrovství Evropy.

2. Vášnivý Amsterdam

Britští fanoušci se střetli s holandskými policisty i v roce 2018 a začali řádit ve čtvrti červených luceren v Amsterdamu po výhře svého týmu nad Holandskem. Sklidili ale četnou kritiku a poté přes 100 lidí zadržela policie. Britská fotbalová asociace tehdy hrozila trvalým zákazem pro 5 234 svých členů, kteří by se tak nedostali na zápasy anglické reprezentace.

Neméně vášnivé jsou střety fanoušků britských týmů. Dochází k tomu pravidelně u dvou velkých rivalů. Kluby Millwall a West Ham se do sebe pustily zejména v roce 2009 u metra Upton Park. Agresivní útoky dvou skupin se odehrávaly již před utkáním, pokračovaly během zápasu, kvůli čemuž se zápas několikrát přerušoval. Nepokoje pokračovaly i po utkání, naštěstí nedošlo k úmrtím, jen jeden muž byl zraněn nožem.

4. Regulérní záznamy policie

Fotbaloví fanoušci se dostavují na utkání v autobusech a často je sleduje britská policie z helikoptér. Ke střetům dochází jak před, tak po utkání. Letošní video nabízí zajímavé záběry z ptačí perspektivy a také pohled na arénu během zápasu.

5. Také Němci zneklidnili Brity

Semifinále Mistrovství Evropy v roce 1996 mezi Německem a Anglií je dalším příkladem v seznamu chuligánských činů britských fanoušků, kvůli kterému si Britové zasloužili špatnou pověst v mezinárodním světě sportu. Nepokoje vypukly, když Britové prohráli s Německem. Nejkrizovější okamžik se odehrál na Trafalgarském náměstí, kdy v roce 2000 dav lidí házel prázdné láhve na projíždějící auta a policisty.

