Havel jako lukrativní byznys. Po lavičce je tu hotel

Není poslední dobou v Česku přehavlováno. Ze jména prvního českého prezidenta se stal, jak to tak vypadá, dobrý byznys. „To, za co odsoudili Ratha, dělají havlisté legálně," říká pro Sputnik publicista Lukáš Lhoťan.

S Havlem se poslední dobou roztrhl pytel. Nezdá se vám? Nedávno se v Brně objevila lavička Václava Havla. Za 300 tisíc korun, a to vyvolalo nevoli. Natáčí se film o hrdinném Václavovi, který vzdoroval komunistické moci z chaty v Podkrkonoší. A o tu znova jde. Chtěli byste se vyspat v Havlově kutlochu?

Vdova po prezidentu Václavu Havlovi Dagmar Havlová chce nedaleko své chalupy na Hrádečku na Trutnovsku postavit hotelový apartmánový resort. Jak uvádí česká média, součástí projektu Hrádeček Resort by měly být apartmány a hlavní budova. V komplexu má být i muzeum Václava Havla a parkoviště.

Takže to bude pohodlnější spaní, než na lavičce Václava Havla. Sarkasticky se nabízí otázka, jestli u hotelu bude také letiště. Ale situace není k smíchu. Pokud úřady Havlové stavbu povolí, tak příroda dostane solidně zabrat.

Pozemky, kde chce Havlová stavět, spadají pod chráněné území přírodního parku Hrádeček. Místní úředníci proto požadují, aby hotel Václav Havel byl z plánu vypuštěn.

„Je možné tam vybudovat nějaký mobiliář, věci týkající se vzpomínky na pana prezidenta, například lavičky Václava Havla. Jsou tam přípustné i prvky pro cyklodopravu, například stezky či značení. To je všechno, co by tam podle návrhu, který je teď projednáván, mohlo být. Výstavba v takovém rozsahu, jaký navrhovala žadatelka, tam přípustná není právě ve vztahu k ochraně přírody a krajiny," řekl TV Seznam Marek Hlíza z trutnovského odboru územního plánování, který proces řídí.

Přijedou chvilkaři v čele s Mikulášem Minářem protestovat proti zneuctění památky? Objeví se transparenty na způsob: „Když Havel, tak pětihvězdičkový"? (neplést, prosím, s alkoholem) Havel je přeci náš národní poklad. Alespoň to tak vypadá, podle kultu, který vytváří Havlovy zastánci.

Aby nedošlo k nedorozumění. Paní Havlová je majitelkou soukromého pozemku a je zcela její věc, jak se svým majetkem nakládá. Ale v české společnosti je zřetelně vidět, jak Havlův kult a jeho komercializace lidi dráždí. Proč se musí triviální lavička za 300 tisíc korun, která navíc vypadá jako tuctový zahradní nábytek z Polska, platit z daní nás všech? Proč se Havlovým jménem musí zastřešovat hotel, kde si asi budou elitní chvilkaři debužírovat? To je nemístné.

O situaci s Havlovým hotelem a jeho kultu osobnosti Sputnik hovořil s Lukášem Lhoťanem, známým publicistou a nakladatelem.

„Je to její soukromá věc. Když chce stavět a vydělávat na jménu svého mrtvého manžela, tak ať si vydělává. Ono to je již dlouhodobě jen a jen o kšeftu s jeho jménem. Co mi více vadí je, že politici označováni souhrnně jako havlisté udělali z budování pomníků Václavu Havlovi lukrativní byznys pro své přátele z umělecké lobby, kdy za jednoduché konstrukce laviček v reálné hodnotě pár korun platí statisícové částky z obecních rozpočtů, tedy z daní lidí z nichž většina má mizerné mzdy. Prostě je to takové legální rozkrádáni peněz, které pak scházejí ve službách po občany. To, za co odsoudili Ratha, dělají havlisté legálně.

Například městská část Praha 6 za tuhle srandu dala skoro milion korun. Milion korun z peněz daňových poplatníku na kult Václava Havla, tedy spíše na živobytí havlistů, kteří by se jinak asi neuživili," říká expert.

A co věc s hotelem a lavičkami související? Není v České republice přehavlováno? Z čeho pramení snaha ukotvit v architektuře Havla? Obava z porážky ideologie, kterou Havel hlásal?

„Myslím si, že je to prostě jen pokračování mentality lokajství, kterou zde u nás zavedli kolaboranti za německé okupace a pak to pokračovalo obdobím komunismu. Čím více havlisté cítí, že jsou opovrhovanou menšinou v českém národě, který k Václavu Havlovi většinově nemá nijaký vztah a vnímá ho jen jako dalšího poslušného politika, který poslušně plnil noty zadané elitami v pozadí, tak o to více se snaží havlisté propagovat kult svatého Václava Havla a zároveň se na tom kultu obohatit dokud je to možné.

Co jsem slyšel od pár lidí, kteří Václava Havla znali v dobách komunismu, tak Havel z dob komunismu by s dnešním chováním havlistů těžce nesouhlasil a opovrhoval by jim. Jinak si myslím, že Havel neměl v právem smyslu ideologií, jen měl soubor svých naivních představ a plnil v politice roli užitečného idiota dosazeného kádry StB a KGB s cílem zajistit plynulý a bezpečný přechod od komunismu ke kapitalismu se zachováním výhod pro komunistické elity. Tento úkol splnil na výbornou a i dnes po své smrti slouží těmto bývalým komunistickým elitám a jejich potomkům k zachování zdání revoluce, která žádnou revoluci nebyla," říká bez servítek pan Lhoťan.

Nemohli jsme se proto nezeptat na samotný Havlův kult. Je v Česku vůbec žádoucí? Co může české společnosti dát?

„Víte, kult Václava Havla je podobný kultu svatého Václava. Kult slabošského vládce, který byl v politickém zápase poražen svým protivníkem a byl jim využit k jeho zájmům. U svatého Václava to byl jeho vrah a bratr Boleslav a u Václava Havla to jsou komunistické elity. Ne nadarmo za německé okupace využívali kult svatého Václava v prospěch kolaborace s Němci. Dnes se k tomuto využívá kult Václava Havla. Podle mého názoru se musí český národ ve své mentalitě oprostit od mentality lokajů a poskoků mocných. Dost bylo posluhování mocnostem, je na čase začít opět budovat národní obrození a kulty skutečných hrdinů národa. Hrdinů, kteří národ posunou v před pryč od mentality lokajství a malosti, k mentalitě sebevědomého národa rozhodujícího o svém osudu," říká známý publicista Luboš Lhoťan.

