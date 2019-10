Režisér Tesáček ke Karlu Gottovi: Kolik citu a lásky uměl i na malé ploše písně vytvořit

Sputnik: Co ještě vlastně nevíme o Karlu Gottovi?

Rudolf Tesáček, režisér: V cyklu Kam zmizel ten starý song, který jsem režíroval, byl jeden díl věnován Karlu Gottovi jako autorovi hudby. Rozhovor s Gottem vedl Milan Lasica, také autor; scénář pořadu připravil scenárista Vladimír Poštulka.

V pořadu Karel Gott komentoval řadu písní, které vznikly z jeho hudebních nápadů.

© Sputnik / Vladimír Franta Režisér Rudolf Tesáček

Například?

Například píseň Dám dělovou ránu... Více byste se dozvěděli ze samotného pořadu, dnes ráno jej vysílali v repríze v 10 hodin na ČT1.

Gottovi jeho nápady a melodie někdy pomáhali instrumentovat/harmonizovat Rudolf Rokl či Ladislav Štaidl. Texty k jeho písním psali např. Eduard Krečmar, Zdeněk Borovec, Jiří Štaidl… V mém pořadu Karel Gott hovořil i o principech kantilény, vokálech, žánrech a úskalích pěvecké techniky.

Jindy jsme zas s Karlem spolupracovali na pořadu s Gustavem Bromem, nebo festivalu ve Zlíně (závěrečný koncert) či jsme v ČT v cyklu Za vesnickými muzikanty věnovali díl Jaroslavu Malinovi, kde Karel Gott vzpomínal na své nejranější pěvecké začátky.

Od maminky znal Karel Gott slovácké písničky a měl k nim pěkný vztah. Když mu bylo přes sedmdesát, nastudoval s cimbálovým orchestrem z Kyjova (Grand Moravia Ladislava Pavluše) řadu moravských a slovenských písní pro Supraphon. Z této spolupráce vznikl televizní pořad Lidovky mého srdce (rok 2010), který moderuje Miroslav Donutil.

Karel Gott jako vždy velmi poctivě přistoupil k tomuto folklornímu žánru a pečlivě zkoušel v Kyjově s kapelou všechny finesy rytmu a kantilény moravských písní.

Bohatost jeho žánrového rozpětí byla od jazzu přes populární hudbu, operu, až k folklóru. Své mimořádné kantilénní schopnosti prokázal i v komorní hudbě, například na LP desce Zlatý hlas z Prahy, což byl Karlův dar k Vánocům. Zní tu Mozart a další klasičtí skladatelé.

Všechny vybízím, aby si poslechli Gottovu nahrávku – „Keby som bol vtáčkem, letěl by som za les. Pozreť sa, čo robí – mamička moja dnes…“

Při poslechu si uvědomíme, kolik citu a lásky dokázal na malé ploše Karel Gott vytěžit.

Fanoušci Karla Gotta o svém milovaném idolu exkluzivně pro Sputnik ČR

„Karel Gott nás desetiletí provází životem. Jsme ze Slovenska. Milovali jsme jej. Chodili jsme na každý jeho koncert. Éra Karla Gotta je éra československá. Z mužských zpěváků nemá konkurenci. Bude nám velmi chybět.“

„Umělec, který nemá konkurenci ve svém oboru. Tato akce je důstojná. Vždy se najdou lidé, kteří přijdou s kritikou (nevhodnou). Jsem moc rád, že se mu dnes dostává takové pocty v Paláci Žofín. Je to náš český umělec, vždy se choval jako vlastenec. Rádi jej poslouchají v zahraničí. Že nevstoupil do politiky? Je dobře, že zůstal stranou. Způsob mého poslouchání Gotta se nezmění. Budu dál poslouchat jeho písničky a myslet na tohoto úžasného člověka.“

„Karla Gotta vnímám jako blízkého člověka. S lidmi, které máte rád, se těžko loučíte. Oslovil mě vším. Karel Gott byl jenom jeden. Byl skromný, pracovitý, měl písně, kterými dokázal vždy potěšit. Oblíbená píseň? Těch je moc. Snad bych citovala – Možná zítřky nepřijdou…“

„Karel Gott je více jak Bůh. Ať odpočívá v pokoji a zpívá na druhém světě dál. Mou nejoblíbenější písní je – To musím zvládnout sám. Jeden z miliónu je takový jako Karel Gott.“

„Karel Gott je (sice) starší ročník, ale propojil generace. Není nikdo, kdo by neznal aspoň jednu píseň od něj. Mám ráda píseň C´est la vie a Trezor či Kdepak ty ptáčku hnízdo máš. Písnička, již nazpíval s Charlottkou, je také úžasná. Do kondolenční knihy napíšu podpis a přidám – s úctou –.“

„Karel Gott spojoval národ. Byl to národní poklad. Milovali jsme ho. Karel Gott patří všem, kdo ho měl rád. Dělal radost druhým, potom sobě. Měli by si z něj brát všichni příklad. Díky Karlu Gottovi by každý Čech měl být pyšný, že je Čech.“

„Karel Gott je pro Čechy něco jako Elvis pro Američany…“

(Textová zpráva od diváků přímého přenosu na FB Sputniku)

„Když slyšíme Karlovy písně, ani se nechce věřit, že tu není. Jako kdyby byl pořád s námi. Je ho velká škoda. Upřímnou soustrast jeho rodině. Ivance hodně sil a jeho dětem také…Přijeli jsme až z Krušných hor.“

„Přijel jsem z Chrudimi. Poprvé jsem viděl Karla Gotta v pětašedesátém roce, když byl spartakiádní koncert v Lucerně. Byl to zpěvák na úrovni a hlavně člověk. Choval se slušně k lidem.“

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.