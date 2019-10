Chvilkaři se bojí Letiště Karla Gotta

Vyměňte na Ruzyni jména. Petice požaduje, aby se z Letiště Václava Havla stalo Letiště Karla Gotta. Návrh podporují více jak dva tisíce lidí. S vážnou tváří o návrhu referují média hlavního proudu a počítají, kolik by to asi mohlo stát. A politici zuří.

Nápad rozvášnil čestného předsedu TOP 09 Karla Schwarzenberga, který v tom vidí politiku. A přidal se i bývalý místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička. Už samotné zprávy o hypotetickém přejmenování ruzyňského letiště označil za „účelovou ránou hodnotám od lidí, kteří jsou často jen zhrzenými nešťastníky“.

Přejmenovat ruzyňské letiště na počest Karla Gotta. Každý rozumný člověk v tom vidí recesi a hravou provokaci. Ne tak chvilkaři a pražská kavárna. Vidí v tom útok na sametové hodnoty. Na Havla a jeho dědictví. Ta nejistota jimi přímo cloumá. Až je to k smíchu.

Jak se přibližuje třicáté výročí sametové revoluce liberálové z kaváren a Letenské pláně jsou nervóznější a nervóznější. Zpytují svědomí? To bychom chtěli asi moc. Ne. Je na nich vidět, že přišli o své exkluzivní postavení. Po třiceti letech už nejsou u moci. Mohou jen zpovzdálí sledovat, jak zemi vládne Miloš Zeman a Andrej Babiš, kteří nejsou z jejich party. A to musí bolet.

Jejich jistoty jsou otřeseny. Větší část české společnosti na ně nechce slyšet. Proto se snaží Čechům vnutit Václava Havla jako měrnou jednotku dobra a spravedlnosti. Ignoraci Havla a jeho zpochybnění považují za zločin, asi i proti lidskosti.

Ten strach, že jim někdo ukradne „jejich“ sametové vítězství, je hloupý a iracionální. Hloupý jako strach z Číny nebo Ruska. K čemu vede strašení čínským strašidlem, které vidíme v těchto dnech? Primátor Prahy si neuvědomil, že všechno má své meze. Kvůli jeho politicky lacinému gestu s vypovězením smlouvy s Čínou přijde fotbalová Slávie o finanční podporu. Řekl to alespoň prezident Miloš Zeman. Gratulujeme mistrovi.

„Řekl bych, že ten počet dotčených osob je stále stejný jako v jakékoli záležitosti, ve které je většina našich lidí v souladu, a to ať se jedná o názory na muslimskou migraci do Evropy nebo na nařizování různých směrnic z Bruselu. A Karla Gotta miloval takřka celý národ. To se této skupinky „věčně dotčených“ dotýká asi nejvíce. Nyní bezvýznamný pan Telička nedávno zažil svůj volební debakl, mohl by to glosovat slovy milovaného zlatého slavíka: „To jsem opravdu nečekal!“ A ruzyňskému letišti stejně nikdo neříká Letiště Václava Havla, pro lidi je to stále jen letiště Ruzyně, takže by změna názvu zřejmě nikoho netrápila, tedy kromě malé skupinky uctívačů Havla,“ říká expert.

O situaci ohledně strachu pražské kavárny si Sputnik pohovořil se známým politickým aktivistou, předsedou Občanského sdružení Jeden domov a kandidátem do Senátu za SPD Pavlem Pešanem.

Zajímalo nás také, proč je poslední dobou vše poměřováno Havlem. Havel si státní pohřeb zasloužil, Gott ne. Havel má nárok na toponymum, Gott ne. A tak dále. Je Havel českou měrnou jednotkou?

„Proč? Za prvé, prezident Havel nemůže mluvit, takže skupina lidí, co se zaštiťuje jeho jménem, může pohodlně tvrdit to či ono, jak by se Václav Havel zachoval, co by zřejmě podporoval a jak by údajně stmeloval českou společnost. Státní pohřeb u prezidenta Havla chápu a respektuji, ať právem či neprávem, byl ikonou porevolučního vývoje našeho státu. Karel Gott si samozřejmě zaslouží nejvyšší státní pocty, rozdával radost mnohým generacím, lidé napříč všemi generacemi ho mají opravdu rádi. Vzpomínám si, že i já už jako dítě jsem doufal v to, že tu Karel Gott bude navždy, stejně jako moji rodiče, byl tak nějak součástí všech rodin v Československu.

Na otázku, zda je Havel českou měrnou jednotkou, mohu odpovědět jednoznačně. Není a nikdy nebyl. To, co se nyní kolem něj snaží posmrtně vytvářet, je jen pokus o kult osobnosti, ale lidé u nás jsou na tyto věci citliví. Efekt to už teď má opačný, naopak to odkazu Václava Havla uškodí. Ale to je těm lidem, co se chtějí po jeho slávě sami nyní někam vydrápat, zřejmě naprosto jedno,“ míní politický aktivista.

Nemohli jsme se nezeptat na pomyslný souboj českých titánů. Kdo polarizuje víc českou společnost? Prezident Zeman nebo Havel?

„Prezident Havel měl to štěstí, že po rozpadu socialistického Tábora míru byla společnost stmelená svým odporem k minulému komunistickému režimu. Takže s nějakým stmelováním neměl téměř žádnou práci. Prezident Zeman má situací mnohem složitější. Vyrostla nová generace, co nepoznala socialismus, společnost je úmyslně atomizována důmyslnou spletí politických neziskovek, ať už je to Člověk v tísni pana Pánka, Organizace pro pomoc uprchlíkům pana Rozumka nebo Evropské hodnoty pornoherce Jandy, Milion chvilek pana Mináře, či spolek Čeští elfové udavače Kartouse. Dle mého názoru všechny tyto organizace pořádají akce proti výsledkům demokratických prezidentských i parlamentních voleb, podrývají právní stát.

Přesto má prezident Miloš Zeman velmi silnou podporu občanů, tudíž tvrdit o něm, že polarizuje českou společnost, by bylo lživým tvrzením. Neustálá tvrzení o nejednotné společnosti ze skupiny, kterou jsem výše nazval „věčně dotčenými“, mi přijde manipulující a hloupé, protože jednotné společnosti s jednotným názorem jsme si užívali 40 let za minulého režimu a skutečně netuším, proč ti lidé po něčem takovém touží. Ať se odstěhují do Severní Koreje, tam si užijí stmelené a jednotné společnosti dosyta,“ říká Pavel Pešan.

